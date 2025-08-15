O2 vymyslelo neomezený tarif zdarma „pro všechny“. Jenže je to celé trochu jinak

Z reakcí čtenářů Mobilizujeme.cz jsme se dozvěděli, že zákazníci O2 chtěli neomezený tarif zdarma na 1 měsíc, ale jelikož už ho mají, nebo mají jiný tarif u této společnosti, tak nabídku nemohou jednoduše využít.
Od firmy O2 jsme obdrželi toto vyjádření: „Akce tarif NEO Stříbrný na zkoušku zdarma platí pro nové služby objednané online nejpozději do 31. 8. 2025.“
Z toho by se dalo pochopit, že jde opravdu jen o akci, která má přilákat zákazníky od konkurence, nikoliv však potěšit své zákazníky. Dle infolinky O2 je jen a pouze o akci pro nové zákazníky s přenosem telefonního čísla nebo pro zákazníky s novým telefonním číslem.
Zavádějící formulace nabídky?
Dle oficiální tiskové zprávy: „O2 dává zájemcům jedinečnou možnost vyzkoušet si o prázdninách všechny výhody jeho nových tarifů, které letos představil. A to rovnou s neomezeným tarifem NEO Stříbrný“. Také v samoobsluze Moje O2 je akce nabízena zákazníkům, pro které přitom není primárně určena.
Nicméně slovo „zájemcům“ neznamená, že by šlo o každého, nýbrž pouze o nové zákazníky. Pokud by operátor tuto formulaci zvolil ve své kampani, jak rozdává zdarma neomezený tarif skoro za tisícovku, pochopitelně by to neznělo tak úžasně, co myslíte?
