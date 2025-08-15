Logo Mobilizujeme.cz

O2 vymyslelo neomezený tarif zdarma „pro všechny“. Jenže je to celé trochu jinak

Luboš Srb
Operátor O2 začal nabízet neomezený tarif NEO Stříbrný na měsíc zdarma. Mohli byste tak ušetřit 949 Kč, kdyby nabídka nebyla poněkud zavádějící.

Jedna akce za druhou

Před dvěma týdny řešil mobilní operátor O2 výpadek, který postihl zhruba třetinu z více než pěti milionů zákazníků, tj. asi 1,6 milionu uživatelů.

Společnost se za nefunkčnost služeb omluvila a poskytla všem svým zákazníkům voucher na 300 korun do e-shopu O2, nicméně dopravu jste si museli zaplatit, takže to nebylo tak úplně zdarma.

Ne každý zákazník O2 tento dárek ocenil, protože z jejich pohledu a problémů způsobených výpadkem absolutně nevykompenzoval zhruba tříhodinový výpadek.

Jako další omluvný krok by se dala brát akce s nabídkou neomezeného tarifu O2 NEO Stříbrný v hodnotě 949 korun, kterou operátor nabízí až do konce srpna „pro všechny zájemce”.

Jste zájemce, ale jste už u O2?

Z reakcí čtenářů Mobilizujeme.cz jsme se dozvěděli, že zákazníci O2 chtěli neomezený tarif zdarma na 1 měsíc, ale jelikož už ho mají, nebo mají jiný tarif u této společnosti, tak nabídku nemohou jednoduše využít.

Od firmy O2 jsme obdrželi toto vyjádření: „Akce tarif NEO Stříbrný na zkoušku zdarma platí pro nové služby objednané online nejpozději do 31. 8. 2025.“

Z toho by se dalo pochopit, že jde opravdu jen o akci, která má přilákat zákazníky od konkurence, nikoliv však potěšit své zákazníky. Dle infolinky O2 je jen a pouze o akci pro nové zákazníky s přenosem telefonního čísla nebo pro zákazníky s novým telefonním číslem.

Zavádějící formulace nabídky?

Dle oficiální tiskové zprávy: „O2 dává zájemcům jedinečnou možnost vyzkoušet si o prázdninách všechny výhody jeho nových tarifů, které letos představil. A to rovnou s neomezeným tarifem NEO Stříbrný“. Také v samoobsluze Moje O2 je akce nabízena zákazníkům, pro které přitom není primárně určena.

Nicméně slovo „zájemcům“ neznamená, že by šlo o každého, nýbrž pouze o nové zákazníky. Pokud by operátor tuto formulaci zvolil ve své kampani, jak rozdává zdarma neomezený tarif skoro za tisícovku, pochopitelně by to neznělo tak úžasně, co myslíte?

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

