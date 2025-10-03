Před 2 lety v kině, teď na Netflixu: Mrkněte o víkendu na skvělou komedii

Netflix přidává český film Buď chlap! s Jakubem Prachařem a Terezou Rambou. Vtipný příběh o dospívání ve čtyřiceti vás pobaví.
Víkendovka jako vyšitá
Streamovací jedničkou na trhu je již dlouhá léta Netflix, jenž boduje především svou tvorbou. Do vlastních seriálů nebo filmů se nebojí značně investovat, a to se mu pořádně vyplácí.
Čas od času ale hity nakupuje i u konkurence a občas se na platformě vyskytne snímek z české produkce. To se děje i nyní, kdy Netflix získává povedenou českou dobrodružnou komedii Buď chlap!
Film, na jehož tvorbě se podílelo Voyo (dnes Oneplay), zaujme hvězdným hereckým obsazením. Diváky ale potěší i svou příjemnou délkou 96 minut. Jde o skvělou oddechovku na víkend, kterou si diváci na Netflixu mohou vychutnat od 1. října.
Ve čtyřiceti už musíte dospět
Hlavním hrdinou snímku Buď chlap! je Pavel, kterému již táhne na čtyřicet. To však neznamená, že by se jednalo o samostatného muže. Opak je ale pravdou, jelikož Pavel stále bydlí se svojí mámou a bojí se v životě dělat to, co by ho bavilo.
V tom se ovšem Pavel nachomýtne na jednu oslavu, kde dělá fotografa. Zde potká svou dětskou lásku Terezu. S ní prožije nejlepší noc svého života. Tereza ale není připravena opustit svůj dosavadní život pro někoho, kdo zkrátka ještě není dospělý.
Toto zjištění v Pavlovi probudí chtíč konečně dospět. Na internetu tak najde výcvikový tábor v Tatrách. Kurz vede Weisner, jenž slibuje, že z každého dokáže udělat pořádného chlapa se svůdnickými schopnostmi.
Je ale Weisner skutečně takový chlapák, jak tvrdí, nebo muže přihlášené do kurzu jen tahá za nos? Film nabízí kromě spousty vtipných scén také panoramatické záběry krásné přírody ve slovenských Tatrách.
Největší hvězdy českého filmu
O režii snímku Buď chlap! se postaral Milan Samir, jenž má za sebou již několik povedených projektů. Do tohoto filmu se mu navíc podařilo získat velké české hvězdy v čele s Jakubem Prachařem, jenž ztvárňuje hlavní postavu Pavla.
Do role Terezy byla obsazena populární herečka Tereza Ramba a školitele Weisnera hraje Ondřej Sokol. Dále se ve snímku objevila i Ivana Chýlková, Ester Geislerová nebo David Prachař.
Pokud jde o čísla, snímek Buď chlap! si nevedl v kinech vůbec špatně. Do kinosálů film nalákal více než 250 000 diváků, přičemž výdělek činil krásných 31,8 milionů korun.
Víkendovka na streamu je pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.