A co teď? Hackeři vás mohou odposlouchávat i přes počítačovou myš

Počítačová myš jako odposlech? Vědci objevili metodu, jak převést vibrace z jejího senzoru do srozumitelné řeči.
Nový způsob špehování
Žijeme v době, ve které je soukromí tou nejvzácnější komoditou a dalo by se říct, že z našich životů již takřka vymizelo. Firmy o nás sbírají různá data, informace a dalo by se říct, že prakticky každá chytrá elektronika má potenciál nás špehovat a posílat naše citlivá data výrobci.
Výzkumníci z Kalifornské univerzity v Irvine nyní objevili zcela nový způsob špionáže, či chcete-li odposlouchávání. Povedlo se jim proměnit víceméně obyčejnou počítačovou myš v odposlouchávající zařízení, a to v rámci výzkumného projektu Mic-E-Mouse.
Vědci přišli na to, že je možné přes optickou myš zachytit konverzace lidí u stolu, a to prostřednictvím pouhých vibrací. Myš nebyla vybavena žádným extra zařízením či doplňkem, takže se jedná o špehování, které je prakticky naprosto nemožné odhalit.
Jak odposlouchávání přes myš funguje?
Je to vlastně jednodušší, než by se mohlo na první pohled zdát, ačkoliv odposlouchávání prostřednictvím myši působí na první pohled trochu jako sci-fi. Ve skutečnosti se jedná o prostou fyziku a přenos vibrací ze stolu do snímače myši.
Moderní myši jsou nesmírně citlivé, zvládnou zaznamenat i mikrovibrace, a právě ty jsou hlavním aspektem tohoto typu odposlouchávání. Když někdo mluví, tak zvukové vlny dopadající na stůl s myší vytváří na jeho povrchu mikrovibrace a senzor myši je, stejně jako vše ostatní, zaznamenává.
Výzkumníci poté zvládli relativně snadno převést tyto mikrovibrace na řeč, a to extrakcí nezpracovaných paketů pohybu z myši. Filtrováním irelevantních vibrací dokázal výzkumný tým rekonstruovat tato data ve srozumitelnou řeč, a to s přesností 61 %.
Odposlouchávací zařízení v každé domácnosti?
Ve hře je nebezpečí v podobě zneužití schopnosti moderních myší v podobě zaznamenání i těch nejmenších vibrací kybernetickými zločinci. Samotný proces sběru dat je prakticky nezjistitelný a mohla by k němu být využita prakticky jakákoliv aplikace požadující vysokofrekvenční data myši.
To znamená, že by mohli útočníci provádět sběr těchto dat například přes hry, nebo programy pro úpravy fotografií. V dnešní době jsou myši s vysoce citlivými senzory již poměrně levné a potenciální nebezpečí tak může dřímat takřka v každé domácnosti.