Nový iPhone 17 je základ, jaký si všichni přáli. Konečně má rychlejší displej

Apple představil nový iPhone 17 a musíme uznat, že přináší vylepšení, na která jsme čekali už vloni. Bude to trefa do černého?
Apple dnes konečně představil očekávané iPhony 17 a dočkali jsme se, jako již tradičně, čtveřice modelů. Základní iPhone 17 doplnila tenká verze Air a pochopitelně vlajková dvojice Pro a Pro Max. My se zaměříme na základní iPhone 17, který dorazil s několika změnami.
iPhone 17
Design se nicméně nijak zásadně nezměnil a Apple zůstal věrný minimalistickému fotomodulu s dvojicí objektivů umístěnými vertikálně. Ty jsou vloženy do malé platformy, fotoaparát z šasi opět lehce vystupuje a LED blesk se nachází napravo od něj, již mimo modul.
Ani konstrukce se nijak zásadně nezměnila a iPhone 17 je vyroben z hliníku, který najdeme na rámečku, a odolného skla vpředu i vzadu. Boční rámeček je plochý a obsahuje zapínací tlačítko v kombinaci s loňskou novinkou v podobě tlačítka Ovladač fotoaparátu.
Vlevo se pak nachází dvojice tlačítek pro regulaci hlasitosti a samozřejmě akční tlačítko, kterému lze přiřadit různé funkce. Zvýšená odolnost neschází a nový iPhone 17 se, díky krytí IP68, nezalekne prachu ani vody.
Větší a rychlejší displej
Hlavní novinkou v rámci základního iPhonu 17 je určitě větší displej s menšími rámečky. Nově má úhlopříčku ne 6,1 palce, jako u iPhonu 16, ale 6,3 palce a obnovovací frekvence narostla z unylých 60 Hz na soudobých 120 Hz. Navíc se jedná o ProMotion panel, takže je dynamická.
Apple použil panel typu OLED s rozlišením 2622 × 1206 pixelů, který disponuje maximálním jasem až 3000 nitů a podporuje standardy HDR10 i Dolby Vision. Změna v tomto směru byla rozhodně vítaná a určitě potěší všechny zájemce o základní model.
O pohon této novinky se stará čipset Apple A19, který slibuje až o 8 hodin delší výdrž baterie při přehrávání videa než předchozí verze A18 v iPhonu 16. Procesory od Applu patří v oblasti výkonu a úspornosti dlouhodobě mezi špičku a i základní iPhone 17 bude v těchto ohledech patřit mezi nejlepší telefony na trhu.
Operační paměť má kapacitu 8 GB RAM, což je trochu zklamáním a vyšší paměť by telefonu slušela určitě více. K uložení dat poslouží vnitřní úložiště o velikost 128 GB, 256 GB, nebo 512 GB ve vrcholné variantě.
Fotoaparát a další novinky
Fotoaparát základního iPhonu 17 se nijak zásadně nezměnil, zůstal i nadále duální a Apple se tedy nevydal cestou Googlu, který přidal teleobjektiv v rámci nové generace i do základního Pixelu. Hlavní fotoaparát má opět rozlišení 48 Mpx a v porovnání s iPhonem 16 se bohužel nezměnil ani ultra-širokoúhlý fotoaparát.
Ten má tedy opět rozlišení 12 Mpx, což už je na dnešní dobu lehce za očekáváním, nicméně Apple určitě vylepšil algoritmy a můžeme očekávat zase o něco lepší výsledky. Ostření PDAF a optická stabilizace na hlavním fotoaparátu jsou samozřejmostí. Selfie kamerka se pak dočkala zlepšení a nově má rozlišení 18 Mpx.
iPhone 17, fotoaparát | foto: Apple
Co se týče baterie a výdrže, nový iPhone 17 je opět víceméně jednodenní telefon, nicméně šetrnější uživatelé se dostanou i na den a půl. Drátové nabíjení je schopné nabít baterii na 50 % za 20 minut, což je vítané zlepšení.
Bezdrátové nabíjení nově vsází na standard Qi2.2 s výkonem až 25 W a přes MagSafe je nabíjení stejně výkonné. Co se týče konektivity, tak základní iPhone 17 podporuje Wi-Fi 7, je vybaven NFC čipem, USB-C konektorem a modulem Bluetooth 5.3.
Cena dostupnost
Nový iPhone 17 běží z krabice na novém systému iOS 26 a k dispozici je v pěti barvách – růžové, zelené, světle modré, bílé a černé. Dobrou zprávou je, že Apple svůj základní model mezigeneračně nezdražil, ale naopak se zlevňovalo – základní verze startuje na částce 22 990 korun, a to nejde o 128, ale 256 GB vnitřní paměti. Dostupnost je od 19. září.