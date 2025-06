Reklamace chytrých hodinek u O2 bylo hotové peklo, zákazník se nestačil divit

Zákazník O2 opakovaně reklamoval nové Apple Watch, ale místo pomoci na pobočce si nakonec opravu jinde zaplatil sám. Podobných příběhů se začíná objevovat více.

Nešťastná reklamace zařízení od O2

Proces reklamace většinou bývá ze strany zákazníka poměrně jednoduchý. Stačí pouze přinést zakoupené zboží na prodejnu včetně kompletního balení a faktury a obvykle pak nemusíte nic řešit a jen vyčkáváte, až dostanete vyrozumění o tom, jak reklamace dopadla. Jenže občas mohou nastat situace, kdy je reklamace hotové peklo a člověk pak lituje, že si produkt u konkrétního prodejce vůbec zakoupil.

Nepříjemnou zkušenost na LinkedInu sdělil zákazník O2 – Jiří Grygerek, který si nedávno zakoupil na splátky chytré hodinky Apple Watch Series 8 u svého operátora. Vše probíhalo bez problému až do té doby, než zjistil, že po rozbalení hodinky nejdou zapnout a ani po několika hodinách na nabíječce se nic nezměnilo. Po konzultaci s autorizovaným servisem zjistil, že nejspíše půjde o vadnou baterii či software. Tak se obrátil na zákaznickou linku.

Tam mu bylo sděleno, že reklamaci musí vyřídit na pobočce. Na tu nakonec dorazil, aby se dozvěděl, že reklamaci nelze uplatnit, a dostal nabídku na odstoupení od smlouvy a výměnu za nový kus. Tím by se situace vyřešila, kdyby nedorazily hodinky s naprosto stejnou závadou. Opět došlo na konzultaci na zákaznické lince a následnou návštěvu na pobočce O2, jenže situace se ještě více zamotala.

Apple Watch Series 8 | foto: Luboš Srb

Prodejce situaci nedokázal vyřešit

Na pobočce O2 mu bylo sděleno, že musí znovu kontaktovat zákaznickou linku a požadovat vyplacení kompenzace, a to přesto, že mu na podpoře slíbili, že pracovníkům pobočky zašlou instrukce, jak postupovat. Nikdo na pobočce údajně o ničem nevěděl a opět byla nabídnuta náprava výměnou za nový kus bez možnosti jiného řešení.

Když bylo poukázáno na to, že zákazník nemůže pořád dokola kupovat a vracet stejně závadové zboží, zaměstnanec na pobočce se poradil s manažerem a ten potvrdil, že jinak to nejde. Zákazník nakonec zašel do autorizovaného servisu, kde mu hodinky opravili tím, že jednoduše přehráli software za poplatek 1 999 Kč.

Z této situace jasně vyplývá, že spolu jednotlivé úseky společnosti O2 efektivně nekomunikují a nikdo vlastně ani moc neví, co má dělat, a tím ve finále nejvíce trpí zákazníci. Přitom by stačila pouze komunikace na základní úrovni mezi pobočkou, zákaznickou linkou a oddělením řešícím reklamace. Nakonec bylo jednodušší zaplatit za opravu někomu jinému, než ji vyřešit u prodejce, což lze považovat za obrovské selhání.

Společnost O2 jsme požádali o oficiální vyjádření a jakmile jej obdržíme, doplníme text do článku.

Zdroje: