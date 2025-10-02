Máte Facebook? Meta prohlíží všechny fotky ve vaší galerii. Jak tomu zabránit?

Meta začala zpracovávat fotky přímo z vašich galerií. AI je analyzuje a mění. Ukážeme vám, jak přístup snadno vypnout.
Meta má přístup k vašim fotografiím
Společnost Meta vlastnící sociální síť Facebook, se v posledních letech výrazně angažuje na poli umělé inteligence. Snaží se být lídrem této oblasti a za svým cílem jde velmi sebevědomě.
Klíčovým faktorem, jenž společnosti pomáhá ve vývoji, jsou právě data sesbíraná od uživatelů svých sociálních sítí. Výrazně pomáhají i fotky, na kterých mohou trénovat své AI programy.
Aktuálně ale Meta zachází možná až příliš daleko. Aniž by uživatelé pořádně věděli, udělují Metě přístup ke všem fotografiím ve své galerii. Nejen tedy těm, které sami sdílejí na sociální síti. AI tyto fotky následně analyzuje a klidně je i upraví.
Meta kontroluje interakce s AI
V poslední době se při otevření aplikace Facebook mohlo uživatelům zobrazit upozornění, které o této novince informuje. Podání informací je ale poměrně složité. Mnoho uživatelů jej zkrátka jen přeskočí a automaticky odklikne. A právě v tento moment udělujete Metě přístup k fotografiím.
To ale není vše, k čemu Meta získává povolení. Nově může dokonce kontrolovat všechny interakce s AI. Díky tomu získává přístup i ke konverzacím, které již mohou kontrolovat skuteční lidé.
Jde tedy o velmi nenápadný krok, kterým Meta získává spoustu nových dat, se kterými zdokonaluje svou umělou inteligenci. Pokud s využitím vašich fotografií nesouhlasíte, existuje naštěstí možnost, jak vzít povolení zpět.
Jak přístup k fotografiím zamezit?
Jestliže tedy chcete vzít povolení zpět, následujte tyto kroky. Otevřete aplikaci Facebook –> Nabídka –> Nastavení (Ozubené kolečko) –> Návrhy na sdílení z galerie fotoaparátu. Zde se vám zobrazí přepínač s popisem – Při procházení Facebooku vám můžeme ukazovat návrhy z galerie fotoaparátu. Tento přepínač je tudíž potřeba vypnout.
Některým uživatelům se může vyskytnout také přepínač s popisem o možnosti kreativních úprav díky cloudovým procesům. Pokud patříte mezi ně, i tento přepínače raději vypněte.
K situaci se Meta vyjádřila
K celé této situaci se aktuálně vyjádřila i mluvčí společnosti Meta, Maria Cuberta. Ta uvádí, že společnost jen zkoumá způsoby, jak zjednodušit sdílení obsahu na Facebooku. Návrhy na upravené fotografie navíc Meta podává jen při udělení souhlasu a fotografie z vaší galerie jsou použity jen pro vylepšení těchto návrhů. Pro trénování AI data využívána nejsou.