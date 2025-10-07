Apple přepracoval budík. V novém iOS 26.1 jej bude mnohem složitější vypnout

Apple pokračuje ve vylepšování iOS 26. Nový posuvník „Slide to stop“ zamezí náhodnému vypnutí budíku na iPhonech.
iOS 26 přináší další vylepšení
Apple zhruba v polovině září pro uživatele představil novou verzi operačního systému iOS. Ta koresponduje s rokem, pro který je daná verze softwaru určená a tudíž nyní mohou uživatelé používat iOS 26.
Nové iOS 26 přitom přineslo spoustu zásadních změn, přičemž ty největší se odehrály na poli designu. Kalifornská značka sází na vzhled zvaný Liquid Glass neboli tekuté sklo. V tomto stylu se tak dočkaly přepracování systémové aplikace.
A i když jsou systémové aplikace přepracovány, neznamená to, že jde o finální podobu. Apple postupně naslouchá uživatelům a snaží se vše udělat proto, aby byl uživatelský zážitek co nejlepší. Nyní značka vyslyšela prosby ohledně budíku.
Budík tak snadno nevypnete
Aplikace Hodiny v sobě ukrývá několik možností a uživatelé iOS skrze ní nastavují budíky. A právě obrazovka budíku se dočkala zásadního přepracování. Aktuálně při aktivním upozornění vidíte dvě velká tlačítka. Jedno slouží pro ztišení a druhé k vypnutí.
Na to si ale uživatelé stěžovali, jelikož se mohlo snadno stát, že místo ztišení svůj budík vypnuli. Apple tyto nářky vyslyšel a v nové beta verzi iOS 26.1 si připravil jednoduché ale velmi užitečné vylepšení.
Dominantou budou stále dvě velká tlačítka, avšak jedno se změní na posuvník. Aby uživatel budík vypnul, bude jej muset posunout. Ztišení bude i nadále probíhat jednoduchým stiskem. Nová funkce „Slide to stop“ pak může uživatelům připomínat ikonickou hlášku „Slide to unlock“, která dlouhá léta doprovázela gesto pro odemknutí starších iPhonů.
Nový budík dorazí s aktualizací
Apple tudíž postupně vylaďuje své iOS 26 a naslouchá prosby uživatelů. Přeci jen Apple se snaží dělat systém, jež budou lidé s radostí využívat. Novinka pro vypnutí budíku se prozatím objevuje pouze v beta verzi iOS 26.1.
Tato verze iOS by ale měla k uživatelům dorazit poměrně brzy. Přesné datum neznáme, avšak podle zpráv to vypadá, že iOS 26.1 s přepracovaným budíkem budou uživatelé moci do svých iPhonů instalovat už na konci října.