Nejlepší smartphone s Androidem: Žádné kompromisy, našel jsem vládce trhu

Přemýšlíte nad koupí nového Android telefonu a chcete to úplně nejlepší? Google Pixel 10 Pro XL je bestie, která zvládne vše.
Když chcete jen to nejlepší
Vybrat nový telefon není nic snadného, protože na trhu se nachází obrovská spousta modelů. Ty vynikají každý v něčem jiném a ideální je zaměřit se na co možná nejlepší poměr cena / výkon. Pokud ale máte neomezený rozpočet, můžete si vybírání ulehčit a vzít zkrátka to nejlepší.
A který telefon je aktuálně tím nejlepším ve světě s Androidem? Bezpochyby je to nová řada Pixel 10 od Googlu, která je na trhu teprve pár týdnů. U něj opravdu nemusíte řešit, že by snad v něčem nějak extrémně zaostával a až na pár drobností si budete užívat nejlepší telefon s Androidem.
Už design a zpracování vám napoví, že jste udělali s Pixelem 10 Pro XL trefu do černého. Jedná se o velmi stylové a zcela precizně zpracované zařízení, kterému vévodí rozměrný modul fotoaparátu a lesklý, hliníkový rámeček. Záda jsou matná, s lesklým logem Googlu uprostřed.
Samozřejmostí je zvýšená odolnost dle normy IP68, což znamená, že náročné podmínky Pixel 10 Pro XL nijak nerozhodí a poradí si i s vodou. Ultrasonická čtečka otisků prstů integrovaná v displeji je extrémně rychlá a také přesná. Telefon odemknete opravdu během chvilky.
Nejlepší displej na trhu
Hlavní předností Google Pixelu 10 Pro XL je displej, který je pravděpodobně tím nejlepším na současném trhu. Na čelní straně se nachází LTPO OLED panel o velikosti 6,8 palce, který se pyšní vysokým rozlišením 2992 × 1344 pixelů, dynamickou frekvencí (1 – 120 Hz) a jasem o hodnotě až 3300 nitů.
Jedná se o vskutku úžasný displej, na který je radost pohledět. Pohon této pořád ještě novinky obstarává procesor Tensor G5, díky kterému běží vše, tedy jak systém, tak funkce umělé inteligence, jako na drátkách a společnost mu dělá operační paměť se štědrou kapacitou 16 GB RAM.
Pixel 10 Pro XL samozřejmě běží z krabice na Androidu 16, obsahuje spoustu vychytávek řízených umělou inteligencí a Googlu mu přislíbil zcela nekompromisní podporu. Telefon obdrží hned sedm systémových aktualizací, takže na něj dorazí ještě Android 23.
Trojnásobný fotoaparát s rozlišením 50 + 48 + 48 Mpx patří taktéž mezi špičku, je velmi univerzální a výborná je také selfie kamerka s rozlišením 42 Mpx. Nadstandardní výdrž obstarává baterie s kapacitou 5200 mAh a nabíjení má solidní výkon 45 W (0 – 70 % za 30 minut).
Magnetické nabíjení jde do akce
Jednou z hlavních předností nového Pixelu 10 Pro XL, ale i ostatních modelů v rámci této řady, je plná podpora nabíjecího standardu Qi2. To znamená, že mobil má přímo do šasi integrovány magnety, které udrží bezdrátovou nabíječku, ale i ostatní příslušenství, pevně na místě.
Google tuto technologii nazývá Pixelsnap a originální bezdrátová nabíječka s magnety, která sedne přesně na určené místo a zaručí tak efektivní přenos energie, nabízí výkon 25 W. Kromě ní lze ale na záda připojit i zajímavé příslušenství.
I na našem trhu jsou k dispozici různé peněženky, stojánky a magnety v zádech oceníte také v případě, když používáte magnetický držák v autě. Tato technologie má zkrátka spoustu využití a rozhodně se jedná o jeden z hlavních taháků.
Cena a dostupnost
Pixel 10 Pro XL je aktuálně k dispozici u populárního prodejce Mobil Pohotovost, kde vychází základní model s pamětí 256 GB na 33 090 Kč. Při koupi navíc můžete počítat s bonusy, jako je doprava zdarma, záruka na 3 roky za 500 korun, nebo bonus k výkupní ceně starého telefonu až 6 250 korun.