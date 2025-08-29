Logo Mobilizujeme.cz

Chytrá váha z Lidlu je teď téměř zadarmo. Zjistí přesnou váhu, podíl svalů i vody

Richard Šimáček
Chytrá váha Sanitas SBF 73 z Lidlu | foto: Sanitas
Lidl prodává chytrou váhu Sanitas, která poskytne detailní data o vašem těle. Výsledky můžete sledovat v mobilní aplikaci.

Pořiďte si skvělého pomocníka z Lidlu

Ať už pravidelně cvičíte s cílem zhubnout nebo nabrat svalovou hmotu, jistě oceníte schopného pomocníka ve formě chytré váhy. Jednu takovou nyní seženete v Lidlu v obrovské 72% slevě. Chytrá váha Sanitas SBF 73 zaujme nejen svým minimalistickým zpracováním, ale hlavně pokročilými funkcemi.

Největší výsadou této chytré váhy je schopnost poskytnout detailní data, takže pomocí ní můžete zjistit nejen hmotnost, ale i podíl tělesného tuku, tělesné vody, svalů či kostní hmoty. Tato data se ukládají do aplikace HealthCoach, kde můžete jednoduše sledovat, jak se hodnoty mění v čase a podle toho přizpůsobit jídelníček nebo zvolit jiný typ cvičení.

Data si však nemusíte prohlížet jen na mobilu, ale i v prohlížeči na PC, takže se nemusíte vždy spoléhat na mobilní aplikaci. Váha se k aplikaci připojuje skrze Bluetooth, takže je úsporná a po nahrání dat do aplikace si je můžete prohlížet i mimo dosah přístroje.

Chytrá váha z Lidlu ve slevě | foto: Richard Šimáček
Jednoduché ovládání

Pokud se nechcete spoléhat na mobilní aplikaci, přístroj můžete s přehledem ovládat pomocí velkého dvouřádkového LCD displeje se třemi kapacitními tlačítky. Díky tomu jej můžete využívat i jako standardní váhu bez chytrých funkcí.

Celková plocha váhy je 300 × 300 mm a je vyrobena z plastu a nerezové oceli. Horní strana je opatřena bezpečnostním sklem s rozměry 30 × 30 cm, které je velmi odolné, takže zvládne i hrubší zacházení. Přístroj je napájen pomocí tří tužkových AAA baterií, které naleznete v balení spolu s návodem k prvotnímu nastavení. Maximální nosnost je 180 kg.

Cena a dostupnost

Chytrou váhu Sanitas SBF 73 si můžete zakoupit na e-shopu Lidlu v obrovské slevě 72 % a vyjde vás tím pádem jen na 499 Kč namísto původní ceny 1787,60 Kč. Výrobek můžete do 30 dnů od nákupu vrátit zdarma a je zde i 3letá prodloužená záruka.

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

