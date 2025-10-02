Logo Mobilizujeme.cz

Překrásné LEGO kytky jsou teď za nejnižší cenu. Češi je často kupují za mnohem víc

Ondřej Koníček
LEGO ibišek | Zdroj: Lego
LEGO ibišek | Zdroj: Lego

LEGO Botanicals potěší každého. Ibišek, bonsaj i veselé rostlinky nyní pořídíte na Alze výhodněji, než kdy jindy.

LEGO nestárne

Na světě neexistuje populárnější hračky, než je dánské LEGO. Kultovní stavebnice je s námi v současné podobě od roku 1958, rozvíjí kreativitu dětí i dospělých a jedná se zkrátka o věc, kterou potěšíte všechny věkové kategorie.

Na trhu existuje obrovská spousta tematických řad, které se často opírají o známé popkulturní značky, jako Minecraft, Harry Potter, nebo Star Wars. Existují ale i náročnější sady, které jsou určeny spíše dospělým a mezi ně patří sada Botanicals, neboli Botanické kolekce.

Ta byla vůbec poprvé představena v roce 2021, a to s dvojicí sad Kytice květin (10280) a Bonsai strom (10281). Od té doby se tato sada rozrostla, aktuálně obsahuje na 29 modelů a je velmi populární. My vám dnes dáme tipy na tři stavebnice v akci, které pořídíte na Alze.

LEGO ibišek | Zdroj: Lego
LEGO ibišek | Zdroj: Lego

LEGO Botanicals Ibišek (10372)

Tento krásný model potěší všechny milovníky ibišku. Stavebnice má 660 kostek, výsledná květina má na výšku 36 centimetrů a je 26 centimetrů široká, takže díky své velikosti ozdobí každý stůl, poličku i parapet.

LEGO ibišek obsahuje pět velkých květů, čtyři květy v rozkvětu a dvě malá poupata. Neschází ani okvětní lístky, zelené listy a žluté tyčinky. Po sestavení můžete okvětní lístky ibišku naaranžovat, nasměrovat jeho listy a celá rostlina je uložena v tmavě modrém květináči.

LEGO bonsaj | Zdroj: Lego
LEGO bonsaj | Zdroj: Lego

LEGO Botanicals Bonsaj (10348)

Milovníky květin určitě potěší i kultovní bonsaj v podobě japonského červeného javoru, který vypadá opravdu jako živý. Tato stavebnice se skládá ze 474 dílků, měří přes 24 centimetrů na výšku, 22 centimetrů na šířku a její hloubka čítá 26 centimetrů.

Tato stavebnice se může pyšnit autentickými detaily a výrazným zabarvením, kterému dominuje červená a oranžová. LEGO bonsaj je umístěna v zelném nízkém květináči a určitě vnese do vaší domácnosti, nebo například kanceláře, klid, pohodu a rovnováhu.

LEGO veselé rostlinky | Zdroj: Lego
LEGO veselé rostlinky | Zdroj: Lego

LEGO Botanicals Veselé rostlinky (10349)

Nejmenší, nejlevnější a zároveň nejroztomilejší set z dnešní nabídky, to je stavebnice Veselé rostlinky. Ty se skládají celkově z 217 dílků a balení obsahuje dvě rostlinky – dračinec s výškou 12 centimetrů a pileu s výškou 7 centimetrů.

Tato sada je určena i pro děti, není nijak extra náročná na sestavení a jedná se o novinku pro rok 2025. Obě rostlinky jsou umístěny v květináčích a k dispozici je žlutý vysoký květináč a modrý nízký. To, jakou rostlinku umístíte do kterého květináče, bude na vás.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

