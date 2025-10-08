Konec řvoucích reklam? Zákaz platí na YouTube, Netflixu a dalších službách

V Kalifornii platí nový zákon, který zakazuje příliš hlasité reklamy ve streamovacích službách jako je Netflix, ale i na YouTube.
Předplatné s reklamami je čím dál rozšířenější
Streamovací platformy začínají čím dál častěji zavádět levnější předplatné, které obsahuje reklamy. V Americe se již jedná o běžnou věc, tarif s reklamami nabízí všichni velcí hráči a na českém trhu provozuje předplatné s reklamami prozatím tuzemská Prima+ a SkyShowtime.
Z televize všichni víme, že reklamy, kterých je v tradičním vysílání nespočet, mají často o něco vyšší hlasitost, než samotný program ve vysílání. Je to z toho důvodu, aby upoutaly pozornost a podobnou rétoriku razí také provozovatelé streamovacích platforem.
Pokud je ale hlasitost reklamy záměrně nastavena opravdu výrazně nad úroveň hlasitosti vysílání, může to uživatele velmi nepříjemně vylekat. Předplatitelé streamovacích služeb s reklamami v Kalifornii ale budou mít již brzy klid, a to doslova.
Nový zákon upravuje hlasitost reklam
Předplatitelé streamovacích služeb s reklamami v Kalifornii budou těchto nepříjemných zážitků již brzy ušetřeni, a to rovnou soudní cestou. Nový zákon v tomto státě totiž bude vyžadovat, aby byla úroveň hlasitosti u reklam snížena.
Návrh zákona č. 576 předložil již v únoru ke schválení senátor Thomas Umberg a nyní byl konečně podepsán, a to kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem. Kromě tradičních streamovacích služeb upravuje hlasitost reklam také v rámci YouTube.
Co se týče konkrétní hlasitosti, tak tu zákon nestanovuje, ale reklamní spoty nesmí mít vyšší hlasitost, než hlavní obsah. Tento zákon navazuje na zákon o zmírňování hlasitosti komerční reklamy (CALM), který byl přijat v roce 2010 a vztahoval se pouze na televizní a kabelové stanice.
Dočkáme se i v Česku?
Nový zákon regulující hlasitost reklam v rámci streamovacích platforem vstoupí v Kalifornii v platnost 1. července 2026. Je možné, že po podobném zákonu sáhnou i ostatní americké státy a určitě by nebylo od věci, kdyby něco podobného přijali také ostatní země, včetně Česka.