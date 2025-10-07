Z prodejního balení s mobilním telefonem mizí další věc

Sony spouští další vlnu úspor – z balení telefonů mizí i kabely. Výrobci šetří, uživatelé si musí příslušenství dokoupit.
Z krabiček mizí i poslední dráty
Nejdřív odešla drátová sluchátka, po nich nabíjecí adaptér. A teď, když už si většina z nás zvykla na prázdné krabičky s mobilem, přichází na řadu kabel. Poslední fyzické spojení mezi novým telefonem a zásuvkou má z balení zmizet úplně.
Pro někoho možná nepříjemnou novinku od Sony odhalil nedávný příspěvek na Redditu s rozborkou balení nové Xperie 10 VII. Krabička obsahovala pouze tištěné manuály. O tom, že USB-C kabel nechyběl omylem, ale zcela záměrně, svědčí fakt, že není uveden ani na obalu. Důvodem má být stejně jako u předchozího osekávání obsahu balení ekologie.
Výrobci tvrdí, že většina uživatelů má doma kabelů dost, takže další je zbytečný. To je sice částečně pravda, ale tento argument kulhá. Ne všechny kabely jsou si rovny. Laciné nebo starší USB-C kabely často nepodporují rychlé nabíjení ani kvalitní přenos dat. Může dojít k přehřívání, deformaci konektorů nebo poškození telefonu. Paradoxně tak může být ekologická stopa větší, než kdyby byl přibalen jeden kvalitní kabel.
Výrobci šetří, zákazníci platí
Sony je možná s vynecháním kabelu z balení mobilního telefonu první, ale zcela určitě nebude poslední. Když jedna značka udělá první krok, ostatní budou zcela určitě dříve nebo později. Ostatně například takový Apple vyhodil USB-C kabel z balení svých sluchátek AirPods Pro 3 a AirPods 4. Nedivili bychom se, kdyby bez kabelu nebyl už příští iPhone 18.
Příštím krokem by pak mohlo být odstranění papírových manuálů a špendlíku na otevření zásuvky pro SIM kartu. Manuál si už dnes stejně většina zákazníků najde sama na internetu nebo ho vůbec nepotřebuje. Nahradit ho tak může vytištěný QR kód. S tím, jak eSIM postupně vytlačují fyzické SIM, pak špendlík ani nebude potřeba.
Z pohledu ekologie to možná dává smysl, ale hlavně je to výhodné pro firmy. Méně příslušenství a obsahu krabičky znamená nižší náklady a větší zisk z doplňkového prodeje. Uživatelé ale přicházejí o standard, který dlouho považovali za samozřejmost. Zvlášť, když za nový telefon platí desítky tisíc.