Toto je seznam značek, které mají spolehlivé mobily. Kterým se naopak vyhnout?

Značky s nejmenším počtem poruch? OnePlus, Realme a Google. Naopak telefony od Sony a Huawei patří mezi nejporuchovější.
Které telefony jsou nejkvalitnější?
Mobilních značek je na trhu obrovské množství a celkově je mobilní byznys nesmírně rozsáhlý. Výrobci by se dali rozdělit do několika segmentů a víceméně je to tak, že Samsung s Applem stojí proti dravé konkurenci z Číny. Jak jsou na tom ale jednotliví výrobci se spolehlivostí?
Obecně se říká, že Samsung, Apple a Google mají nejspolehlivější a nejvíce kvalitní telefony, ale je tomu opravdu tak? Server Which? se zaměřil na otázku spolehlivosti a přináší velmi zajímavá data, která ukazují, že realita je možná trochu jiná. Výsledky jsou rozhodně zajímavé.
Data pochází z více než 15 000 telefonů (přesněji 15 644 kusů) zakoupených za posledních 7 let a odhalují, u kterých značek dochází nejčastěji k závadám. Data poukazují na výskyt závad v prvním roce koupě, dále po třech a po šesti letech a výsledky ukazují, že nic není tak, jak by se mohlo zdát.
Nejspolehlivější značka překvapí
Nebudeme chodit kolem horké kaše a rovnou odhalíme, že jako nejspolehlivější značka výzkumu serveru Which? vyšlo čínské OnePlus. Závadu po jednom roce nevykazoval ani jeden telefon, závadu po třech letech pak 3 % mobilů a závadu po šesti letech 11 % přístrojů.
U druhého Realme to bylo velmi podobné – v prvním roce se vyskytla závada u 2 % telefonů, po třech letech pak u 4 % a po šesti letech to bylo shodných 11 %. Na třetím místě se umístil Google s těmito podíly – 4 % po roku, 7 % po třech a 11 % po šesti letech.
Až pod Googlem se pak umístili Samsung s Applem a kompletní tabulku si můžete prohlédnout níže. Je ale nutné vzít v potaz jednu důležitou věc. Apple a Samsung prodají násobně více telefonů než všichni ostatní výrobci a prostoru k výskytu závad je zkrátka mnohem více.
Žebříček výrobců telefonů a jejich spolehlivosti
Značka (počet vzorků)
Porucha po 1 roce
Porucha po 3 letech
Porucha po 6 letech
OnePlus (142)
0%
3%
11%
Realme (47)
2%
4%
11%
Google (801)
4%
7%
11%
Samsung (5787)
2%
7%
13%
Apple (6606)
3%
8%
15%
Honor (157)
3%
8%
15%
Xiaomi (310)
4%
11%
18%
Doro (43)
2%
14%
21%
Motorola (904)
3%
11%
22%
Oppo (189)
2%
12%
23%
Alcatel (84)
5%
15%
26%
Nokia (198)
3%
12%
27%
Huawei (287)
3%
13%
29%
Sony (153)
3%
12%
31%
Telefony nejsou nijak zvlášť poruchové
Z dat výše je evidentní, že v prvním roce vlastnictví nejsou telefony nijak zásadně poruchové. Z testovaného vzorku se nikdo z výrobců nedostal nad 4 % a vyšší míry poruch byly evidovány až po šesti letech používání, což ale není nic zcela překvapivého.
Šest let je na telefony poměrně dlouhá doba, jedná se o ryze spotřební elektroniku a dalo by se říct, že po šesti letech používání již přesluhují. Trochu překvapující je poslední místo u telefonů Sony, které vykázaly po šesti letech poruchy v takřka třetině případů.
To znamená, že ze 153 telefonů, které se tohoto průzkumu zúčastnily, bylo po šesti letech poruchových 47 kusů, což není málo. Přístroje značky OnePlus byly nejlepší ve všech třech kategoriích a do výzkumu se dostalo celkově 142 mobilů této značky.
Spolehlivost je do tří let výborná
V průměru se do tří let od vlastnictví objeví závada jen u zhruba 8 % telefonů, což poukazuje na to, že jsou mobilní telefony obecně poměrně spolehlivou elektronikou. Co se týče nejběžnějších problémů, tak takřka třetina se týká baterie, která je obecně tou nejkritičtější komponentou.