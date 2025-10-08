WhatsApp nově zvládne překlady zpráv. Podporuje 21 jazyků, čeština zatím chybí

WhatsApp zavádí překladač s podporou 21 jazyků. Překládá přímo v aplikaci a funguje i bez internetu.
WhatsApp dostává novou funkci
WhatsApp je nejpopulárnější komunikační platforma současnosti a celosvětově tento messenger používají více než 3 miliardy uživatelů. Meta, která za ním stojí a provozuje ho, přichází často s novými funkcemi, protože konkurence je velká a udržet se na vrcholu není snadné.
Nyní přichází do WhatsAppu nová funkce, a to konkrétněji pro uživatele iPhonů. Do verze pro systém iOS dorazil vestavěný překladač, kterého se uživatelé Androidu dočkali před několika týdny. Překladač prozatím podporuje 21 jazyků, nicméně jejich počet by se měl zvyšovat.
Funguje to tak, jak pravděpodobně předpokládáte. Když vám přijde zpráva v cizím jazyce, stačí na ní podržet prst a poté klepnout na příkaz Přeložit. Poté vyberete, z jakého, nebo do jakého jazyka chcete přeložit, a ten si pro potřeby budoucích překladů stáhnete.
Překladač s 21 jazyky
Vestavěný překladač je k dispozici v rámci nové verze 25.28.74. Mějte na paměti, že si budete muset stáhnout odpovídající jazykový balíček, nicméně po jeho stažení již bude možné provádět překlady bez nutnosti připojení.
Stažené jazyky je možné spravovat v nastavení aplikace a překlady fungují jak v rámci tradičních chatů, tak těch skupinových. Stejně jako ostatní funkce ve WhatsAppu, i tato je navržena s důrazem na ochranu soukromí uživatelů a probíhá v rámci zařízení.
Podporované jazyky
arabština
čínština (Mandarínská zjednodušená)
čínština (Mandarínská tradiční)
holandština
angličtina (UK)
angličtina (US)
francouzština
němčina
hindština
indonéština
italština
japonština
korejština
polština
portugalština (brazilská)
ruština
španělština
thajština
turečtina
ukrajinština
vietnamština
Kdy se překladač dostane do akce?
WhatsApp sice začíná vestavěný překladač zavádět do ostrého provozu, ale může trvat klidně pár týdnů, než se dostane k uživatelům. Pokud ho ještě nemáte, je velmi pravděpodobné, že dorazí v rámci nadcházející aktualizace aplikace.