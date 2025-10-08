Logo Mobilizujeme.cz

Google vylepší užitečné varování před zemětřesením pomocí telefonů

Ondřej Koníček
Google Pixel 10 Pro | Zdroj: Luboš Srb
Google Pixel 10 Pro | Zdroj: Luboš Srb

Google už pět let varuje před zemětřesením díky telefonům s Androidem, které fungují jako kapesní seismografy.

Google varuje před zemětřesením již 5 let

Google v roce 2020 spustil bezpečnostní funkci Varování před zemětřesením, která dělá přesně to, co její označení napovídá. Na základě dat telefonů s Androidem v zasažené oblasti varuje uživatele před blížícím se zemětřesením. Od roku 2024 tato funkce pokrývá všechny státy v USA.

Jedná se o velmi užitečný nástroj, který sice není úplně dokonalý, ale funguje a již byla zaznamenána spousta případů, kdy zachránilo toto varování životy. Tento systém zaznamenává data z akcelerometrů telefonů a na jejich základě umí zjistit, zda hrozí vážnější nebezpečí.

Při slabších otřesech dostanou uživatelé varování, aby byli opatrní a při silnějších zemětřeseních pak rovnou pokyny, jak se chránit. Po ukončení otřesů pak systém uživateli zobrazí další kroky, co by měli dělat dál. Tento bezpečnostní prvek je součástí služeb Google Play.

Varování před zemětřesením na telefonu | Zdroj: Google
Varování před zemětřesením na telefonu | Zdroj: Google

Sdílejte varování před zemětřesením s přáteli

V rámci nové verze služeb Google Play (v25.40.30) byla nalezena zmínka o nové funkci, která by mohla do služby Varování před zemětřesením dorazit. Řetězce kódů naznačují, že by mělo být nově možné tato varování sdílet s přáteli, a to přes sociální sítě, nebo tradiční Zprávy.

Pokud se pro přímé sdílení rozhodnete, tato zpráva bude doplněna o hashtag #AndroidEarthquakeAlerts. Pokud se tedy octnete v oblasti, kde hrozí nebezpečí zemětřesení, můžete o tom dát vědět všem svým přátelům.

V takovém případě se hraje o čas a každé včasné varování se počítá. Můžete například na zemětřesení upozornit uživatele iPhonu, kteří sice podobný systém také mají, ale ten využívá oficiální vládní systémy varování a ne data z telefonů, takže není tak robustní a je více regionální.

Data z 2,5 miliardy telefonů

Telefony s Androidem plní pro funkci Varování před zemětřesením roli jakýchsi kapesních seismografů. Díky tomu, že je tento bezpečnostní prvek součástí služeb Google Play, sbírá data z takřka 2,5 miliardy telefonů a je aktivní v 98 zemích světa, včetně Česka.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Google mění způsob vyhledávání informací na internetu. Režim AI je nově i v Česku
Ondřej Koníček

Google mění způsob vyhledávání informací na internetu. Režim AI je nově i v Česku

Konec řvoucích reklam? Zákaz platí na YouTube, Netflixu a dalších službách
Ondřej Koníček

Konec řvoucích reklam? Zákaz platí na YouTube, Netflixu a dalších službách

WhatsApp nově zvládne překlady zpráv. Podporuje 21 jazyků, čeština zatím chybí
Ondřej Koníček

WhatsApp nově zvládne překlady zpráv. Podporuje 21 jazyků, čeština zatím chybí

Apple přepracoval budík. V novém iOS 26.1 jej bude mnohem složitější vypnout
Tomáš Rajnoch

Apple přepracoval budík. V novém iOS 26.1 jej bude mnohem složitější vypnout

A co teď? Hackeři vás mohou odposlouchávat i přes počítačovou myš
Ondřej Koníček

A co teď? Hackeři vás mohou odposlouchávat i přes počítačovou myš

Z prodejního balení s mobilním telefonem mizí další věc
Pavel Škopek

Z prodejního balení s mobilním telefonem mizí další věc

Telefony řady Samsung Galaxy S22 dostávají One UI 8. Ale máme špatnou zprávu
Ondřej Koníček

Telefony řady Samsung Galaxy S22 dostávají One UI 8. Ale máme špatnou zprávu

Toto je seznam značek, které mají spolehlivé mobily. Kterým se naopak vyhnout?
Ondřej Koníček

Toto je seznam značek, které mají spolehlivé mobily. Kterým se naopak vyhnout?

Galaxy S25 Ultra je teď rekordně levný. S brutálním zvýhodněním ušetříte přes 12 tisíc
PR článek

Galaxy S25 Ultra je teď rekordně levný. S brutálním zvýhodněním ušetříte přes 12 tisíc