Google vylepší užitečné varování před zemětřesením pomocí telefonů

Google už pět let varuje před zemětřesením díky telefonům s Androidem, které fungují jako kapesní seismografy.
Google varuje před zemětřesením již 5 let
Google v roce 2020 spustil bezpečnostní funkci Varování před zemětřesením, která dělá přesně to, co její označení napovídá. Na základě dat telefonů s Androidem v zasažené oblasti varuje uživatele před blížícím se zemětřesením. Od roku 2024 tato funkce pokrývá všechny státy v USA.
Jedná se o velmi užitečný nástroj, který sice není úplně dokonalý, ale funguje a již byla zaznamenána spousta případů, kdy zachránilo toto varování životy. Tento systém zaznamenává data z akcelerometrů telefonů a na jejich základě umí zjistit, zda hrozí vážnější nebezpečí.
Při slabších otřesech dostanou uživatelé varování, aby byli opatrní a při silnějších zemětřeseních pak rovnou pokyny, jak se chránit. Po ukončení otřesů pak systém uživateli zobrazí další kroky, co by měli dělat dál. Tento bezpečnostní prvek je součástí služeb Google Play.
Sdílejte varování před zemětřesením s přáteli
V rámci nové verze služeb Google Play (v25.40.30) byla nalezena zmínka o nové funkci, která by mohla do služby Varování před zemětřesením dorazit. Řetězce kódů naznačují, že by mělo být nově možné tato varování sdílet s přáteli, a to přes sociální sítě, nebo tradiční Zprávy.
Pokud se pro přímé sdílení rozhodnete, tato zpráva bude doplněna o hashtag #AndroidEarthquakeAlerts. Pokud se tedy octnete v oblasti, kde hrozí nebezpečí zemětřesení, můžete o tom dát vědět všem svým přátelům.
V takovém případě se hraje o čas a každé včasné varování se počítá. Můžete například na zemětřesení upozornit uživatele iPhonu, kteří sice podobný systém také mají, ale ten využívá oficiální vládní systémy varování a ne data z telefonů, takže není tak robustní a je více regionální.
Data z 2,5 miliardy telefonů
Telefony s Androidem plní pro funkci Varování před zemětřesením roli jakýchsi kapesních seismografů. Díky tomu, že je tento bezpečnostní prvek součástí služeb Google Play, sbírá data z takřka 2,5 miliardy telefonů a je aktivní v 98 zemích světa, včetně Česka.