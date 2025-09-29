Logo Mobilizujeme.cz

Lidl nabízí chytrou 4K televizi za velmi sympatickou cenu. Hodila by se vám?

Ondřej Koníček
Televizor Chiq U50G7LX 4K UHD Smart TV | Zdroj: Lidl
Sháníte levnou chytrou TV? Lidl má 50” model s 4K rozlišením, HDR10, Google Play i podporou Netflixu a YouTube jen za 7 999 Kč.

Chytrý televizor za pár korun

Pokud sháníte nový chytrý televizor, který by byl pořádně vybavený, s nadprůměrnými specifikacemi a nechcete za něj platit majlant, dáme vám tip. Lidl prodává povedený model od značky Chiq, který zaujme jak designem, tak svou výbavou.

Vzhled je postaven okolo konstrukce s minimálními rámečky okolo panelu, díky čemuž vypadá televizor skoro jako bezrámečkový. Ve spodní části, kde se nachází stojánek v podobě dvojice nožek, je rámeček již o něco tlustší.

Televizor ale umožňuje také pověšení na stěnu, a to prostřednictvím univerzálního držáku typu VESA 200 × 200 mm. Kompletní rozměry tohoto modelu jsou 1117 × 703 × 274 mm a hmotnost čítá 9,8 kg, což jsou hodnoty při použití se stojanem.

Televizor Chiq U50G7LX 4K UHD Smart TV | Zdroj: Lidl
Moderní televizor se 4K rozlišením

Tento chytrý televizor potěší velmi dobrou výbavou a moderními specifikacemi, kterým vévodí 4K UHD rozlišení (3840 × 2160 pixelů). Jeho úhlopříčka čítá 50 palců, tedy 126 centimetrů a z dalších prvků stojí za zmínku obnovovací frekvence 60 Hz, či podpora standardu HDR10.

Televizor podporuje digitální tunery DVB-T/T2/C/S2 a jedná se o chytrou TV, takže podporuje Chromecast / Google Play. Dále je vybavena také předinstalovanými aplikacemi YouTube, Netflix a Prime Video a nabízí stereo reproduktor o výkonu 2× 9 W.

Specifikace televizoru Chiq U50G7LX 4K UHD Smart TV:

  • Rozměry: 1117 × 703 × 274 mm
  • Hmotnost: 9,8 kg
  • Úhlopříčka: 50 palců
  • Typ displeje: LCD
  • Rozlišení: 3840 × 2160 pixelů
  • Digitální tuner: DVB-T/T2/C/S2
  • Obnovovací frekvence: 60 Hz
  • Připojení: 3x HDMI, 2x USH, 1x LAN, 1x CI+, 1x AV vstup, 1x sluchátkový konektor 3,5 mm, 1x Audio
  • Reproduktory: 2× 9 wattů
  • Internetové funkce: Chromecast / Google Play, YouTube, Netflix, Prime Video

Cena a dostupnost

Chytrý televizor Chiq U50G7LX 4K UHD Smart TV nabízí v první řadě výborný poměr cena / výkon a Lidl jej na svém e-shopu nabízí za pouhých 7 999 Kč. To je opravdu velmi dobrá nabídka a mějte na paměti také to, že doprava je pro něj zcela zdarma.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

