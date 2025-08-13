O2 řeší nespokojené zákazníky. Tentokrát si připravil dárek v hodnotě 949 Kč

Akce platí po celý srpen a zákazníkům umožní volat, posílat SMS a datovat bez omezení. Tarif lze aktivovat přes web O2 nebo v samoobsluze Moje O2. Službu lze kdykoli během zkušebního období zrušit bez poplatků.
NEO Stříbrný zahrnuje neomezená data s maximální 5G rychlostí do konce srpna, poté rychlost klesne na 10 Mb/s. K tarifu si zákazníci mohou zdarma přidat další zařízení přes funkci O2 Connect – například tablet nebo chytré hodinky.
Součástí balíčku je i služba O2 Security, která chrání proti online hrozbám. Zákazníci, kteří často cestují mimo EU, ocení výhodné roamingové balíčky – třeba Svět TOP 5 GB, kde 1 GB vyjde jen na 80 Kč.
Do konce srpna O2 přidává bonus 1 GB dat zdarma pro první den po příjezdu do více než 95 zemí mimo EU. To se může hodit třeba při hledání trasy z letiště nebo sdílení prvních cestovatelských zážitků.
Jak na zrušení, pokud nebudete spokojeni?
Zkušební období začíná běžet dnem aktivace tarifu a trvá 30 dní. Před koncem přijde zákazníkovi upozornění přes SMS. Pokud tarif nechce, jednoduše ho zruší v aplikaci Moje O2.
Pokud si zákazník tarif ponechá, bude ho moci využívat za zvýhodněnou cenu 699 Kč měsíčně po dobu 23 měsíců. Uživatelé balíčku O2 Spolu dokonce jen za 499 Kč měsíčně.
Co říkáte na nejnovější nabídku společnosti O2? Myslíte si, že dokáže operátorovi zlepšit image před zákazníky, kteří v poslední době nejsou s nabízenými službami úplně spokojeni? Napište nám do diskuze pod článkem.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
