Logo Mobilizujeme.cz

O2 řeší nespokojené zákazníky. Tentokrát si připravil dárek v hodnotě 949 Kč

Luboš Srb
O2 | foto: Matěj Srb
O2 | foto: Matěj Srb

Chytnul se mobilní operátor O2 za nos? Před týdnem rozdával všem voucher na 300 Kč, teď nabízí neomezený tarif NEO Stříbrný na měsíc zdarma.

Vyzkoušejte neomezený tarif zdarma

O2 po nedávném výpadku mobilních služeb přichází s dalším krokem, který by mohl zákazníky potěšit. Kromě omluvy a poukazu na 300 Kč teď nabízí možnost vyzkoušet si neomezený tarif NEO Stříbrný na celý měsíc zdarma a bez závazků.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Akce platí po celý srpen a zákazníkům umožní volat, posílat SMS a datovat bez omezení. Tarif lze aktivovat přes web O2 nebo v samoobsluze Moje O2. Službu lze kdykoli během zkušebního období zrušit bez poplatků.

NEO Stříbrný zahrnuje neomezená data s maximální 5G rychlostí do konce srpna, poté rychlost klesne na 10 Mb/s. K tarifu si zákazníci mohou zdarma přidat další zařízení přes funkci O2 Connect – například tablet nebo chytré hodinky.

Neomezený tarif O2 NEO Stříbrný je teď na měsíc zdarma | foto: O2
Neomezený tarif O2 NEO Stříbrný je teď na měsíc zdarma | foto: O2

Čtěte také: Konec hledání signálu a rychlého mobilního připojení? Na tohle Češi čekali roky

Bezpečnost a roamingové balíčky

Součástí balíčku je i služba O2 Security, která chrání proti online hrozbám. Zákazníci, kteří často cestují mimo EU, ocení výhodné roamingové balíčky – třeba Svět TOP 5 GB, kde 1 GB vyjde jen na 80 Kč.

Do konce srpna O2 přidává bonus 1 GB dat zdarma pro první den po příjezdu do více než 95 zemí mimo EU. To se může hodit třeba při hledání trasy z letiště nebo sdílení prvních cestovatelských zážitků.

Jak na zrušení, pokud nebudete spokojeni?

Zkušební období začíná běžet dnem aktivace tarifu a trvá 30 dní. Před koncem přijde zákazníkovi upozornění přes SMS. Pokud tarif nechce, jednoduše ho zruší v aplikaci Moje O2.

Pokud si zákazník tarif ponechá, bude ho moci využívat za zvýhodněnou cenu 699 Kč měsíčně po dobu 23 měsíců. Uživatelé balíčku O2 Spolu dokonce jen za 499 Kč měsíčně.

Co říkáte na nejnovější nabídku společnosti O2? Myslíte si, že dokáže operátorovi zlepšit image před zákazníky, kteří v poslední době nejsou s nabízenými službami úplně spokojeni? Napište nám do diskuze pod článkem.

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Nové předplatné ChatGPT Go: Skvěle použitelná AI pod 100 Kč měsíčně
Ondřej Koníček

Nové předplatné ChatGPT Go: Skvěle použitelná AI pod 100 Kč měsíčně

Perplexity nabízí 34,5 mld. dolarů za odkoupení prohlížeče Google Chrome
Ondřej Koníček

Perplexity nabízí 34,5 mld. dolarů za odkoupení prohlížeče Google Chrome

Google odhalil nový skládací mobil týden před premiérou. Jak se vám líbí?
Ondřej Koníček

Google odhalil nový skládací mobil týden před premiérou. Jak se vám líbí?

YouTube začíná ověřovat věk uživatelů. Češi se nového omezení zatím nemusí bát
Ondřej Koníček

YouTube začíná ověřovat věk uživatelů. Češi se nového omezení zatím nemusí bát

Unikátní televize Samsung: Má technologii Micro RGB s dokonalou přesností barev
Ondřej Koníček

Unikátní televize Samsung: Má technologii Micro RGB s dokonalou přesností barev

Apple si patentoval futuristický iPhone. Nic podobného jsme ještě neviděli
Ondřej Koníček

Apple si patentoval futuristický iPhone. Nic podobného jsme ještě neviděli

Tyto mobily nedoporučujeme: Vypadají skvěle, ale nevyplatí se
Ondřej Koníček

Tyto mobily nedoporučujeme: Vypadají skvěle, ale nevyplatí se

V Číně už se prodává iPhone 17 Pro. Je to ale bohapustá kopie s Androidem
Ondřej Koníček

V Číně už se prodává iPhone 17 Pro. Je to ale bohapustá kopie s Androidem

Úžasný pomocník na zahradu. Robotická sekačka z Lidlu je teď za pakatel
Richard Šimáček

Úžasný pomocník na zahradu. Robotická sekačka z Lidlu je teď za pakatel