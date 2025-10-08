Google mění způsob vyhledávání informací na internetu. Režim AI je nově i v Česku

Nový Režim AI od Googlu dorazil i do Česka. Pomáhá porozumět tématům do hloubky díky umělé inteligenci.
Co je Režim AI od Google?
Google začíná v těchto dnech zpřístupňovat uživatelům zcela nový režim vyhledávání postavený na umělé inteligenci. Ten se jmenuje Režim AI a nabízí nabízí pokročilé uvažování, multimodalitu a možnost prozkoumat témata opravdu do hloubky.
Režim AI je navržený tak, aby pochopil, na co se skutečně ptáte a pomohl vám to najít. Nezáleží na tom, zda chcete pochopit do hloubky nové téma, nebo si například naplánovat cestu, Režim AI si poradí i s opravdu komplexními dotazy.
Možnost vyzkoušet si tuto novinku již mají i uživatelé v Česku, a to jak v prohlížeči, na samostatné záložce na stránce s výsledky vyhledávání, tak v rámci mobilní aplikace Google. Ta je k dispozici pro Android a také iOS, takže tento nový režim můžou využívat i majitelé iPhonů.
Intuitivní vyhledávání
Tento nový režim je navržený tak, aby zvládl řešit i náročné úkoly skládající se z vícero přímo navazujících částí. Využívá pokročilé jazykové modely Gemini, které byly upraveny speciálně pro vyhledávání a umožňuje klást složité a dlouhé otázky.
Režim AI je ideální na úkoly typu plánování cest, nebo porozumění složitějším tématům a procesům. Ty by normálně vyžadovaly více samostatných vyhledávání, ale tento nový typ vyhledávání využívá na pozadí techniku rozdělení dotazu (query fan-out).
To znamená, že provádí zároveň celou řadu souvisejících vyhledávání napříč dílčími tématy a různými datovými zdroji. Díky tomu umí prozkoumat web opravdu do hloubky a exceluje v nalezení relevantního obsahu, který přesně odpoví na vámi položený dotaz.
Multimodalita je klíčem
Režim AI byl navržen tak, aby byl skutečně multimodální, tedy aby byl schopen zpracovat různé formáty vstupu a výstupu. Můžete se tedy ptát klasicky psanou formou, ale i hlasem, pomocí mikrofonu, nebo přes fotoaparát.
Odpovědi jsou doplněny o odkazy, na které je možné kliknout a tím se otevírají i další možnosti objevování obsahu na webu. A když se tyto stránky v přehledu objeví, mají kliky na ně pro webové stránky vyšší hodnotu a je vyšší pravděpodobnost, že na nich uživatelé stráví více času.