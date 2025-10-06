Logo Mobilizujeme.cz

Galaxy S25 Ultra je teď rekordně levný. S brutálním zvýhodněním ušetříte přes 12 tisíc

PR článek
Samsung Galaxy S25 Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost
Samsung Galaxy S25 Ultra | Zdroj: Mobil Pohotovost

Samsung rozjíždí jednu z nejvýhodnějších akcí letošního podzimu a Mobil Pohotovost přidává ještě silnější důvod k nákupu.

Kromě cashbacku až 10 000 Kč totiž nově nabízí obří výkupní bonus na celou rodinu Galaxy S25, a to až 5 500 Kč. Díky tomu teď pořídíte špičkové modely za ceny, které se už nemusí opakovat. Například Galaxy S25 Ultra, jeden z nejvýkonnějších telefonů na trhu, vyjde jen na 20 990 Kč místo původních 33 490 Kč.

Ušetříte až 12 500 Kč

Nejvyšší úsporu získáte na Galaxy S25 Ultra, a to díky 7 000 Kč cashback + 5 500 Kč výkupní bonus. Celkem tak ušetříte až 12 500 Kč. Výkupní bonus platí i na další modely řady S25, a to včetně cenově dostupnějšího S25 FE. Stačí prodat svůj starý telefon na protiúčet a bonus je váš.

Ceny telefonů po cashbacku a bonusu:

Do akce spadají i letošní skládačky Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, tablety řady Tab S10, nebo chytré hodinky a Galaxy Ring.

Jak cashback a výkupní bonus získat?

Získání cashbacku je jednoduché. Stačí zakoupit vybraný produkt v období od 1. do 31. října 2025 nebo do vyprodání zásob. Po obdržení zařízení ho aktivujete a zaregistrujete buď v aplikaci Samsung Members (telefony, tablety), nebo přes web novysamsung.cz (hodinky, prsten). Po schválení vám Samsung zašle peníze zpět na účet.

Výkupní bonus získáte, pokud u Mobil Pohotovosti při/po koupi nového telefonu zároveň prodáte svůj starý telefon v kategorii A až C – bonus se přičte k výkupní ceně vašeho zařízení. Prodat svoje zařízení můžete buďto na kterékoli pobočce Mobil Pohotovosti nebo využít jednoduchý online výkup. Kompletní návod a podmínky najdete zde

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

