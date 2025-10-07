Telefony řady Samsung Galaxy S22 dostávají One UI 8. Ale máme špatnou zprávu

Samsung začíná vydávat One UI 8 s Androidem 16 i pro řadu Galaxy S22. Jde o poslední velkou aktualizaci, než těmto telefonům skončí podpora.
Samsung rozšiřuje One UI 8 na další telefony
Jihokorejský gigant se po fiasku s One UI 7 poučil a přechod na nový systém One UI 8, který je postavený na Androidu 16, je mnohem hladší. Po aktualizaci současné řady Galaxy S25 a starších vlajkových sérií Galaxy S24 a S23 přichází řada na tu úplně nejstarší.
One UI 8 konečně přichází na telefony v rámci série Galaxy S22, která dorazila mezi uživatele v roce 2022. Tato řada obsahovala tradiční trojici modelů, tedy základní verzi Galaxy S22, větší variantu Galaxy S22+ a vrcholné provedení Galaxy S22 Ultra.
Model Ultra dostal v tomto roce vůbec poprvé přímo do šasi integrovaný stylus S Pen a Samsung ho oděl do ikonického kabátku s ostrými rohy a zaobleným displejem. Tato řada běžela na Androidu 12 a byly ji slíbeny 4 systémové aktualizace, takže nyní přichází na konec svého životního cyklu.
Poslední aktualizace pro Galaxy S22
S One UI 8 přichází na tuto velmi populární a mezi uživateli stále rozšířenou řadu její poslední systémová aktualizace. Ještě se dají očekávat některé dílčí updaty a bezpečnostní záplaty, ale One UI 9 s Androidem 17 již nedorazí.
Aktualizace na One UI 8 pro řadu Galaxy S22 byla prozatím spatřena v Turecku, instalační balíček má nemalých 3,1 GB a jeho součástí je také zářijový bezpečnostní update. Je pravděpodobné, že do ostatních zemí, včetně Česka, se update rozšíří v následujících dnech.
Jakmile bude aktualizace dostupná, obdrží telefon notifikaci, ale její dostupnost můžete samozřejmě zkontrolovat i v manuálně, v jeho nastavení. Pro řadu Galaxy S22 se tedy jedná o finální update, ale telefony samozřejmě budou ještě nějakou dobu fungovat bez problémů.
Čas na výměnu se blíží
Řada Galaxy S22 bude ještě nějakou dobu dostávat bezpečnostní aktualizace a bude samozřejmě bez problémů použitelná. Jedná se ale o náznak toho, že již uzrál čas na změnu telefonu a přechod na novější řadu s plnohodnotnou podporou.