Ceny nových iPhonů 17: Základ stojí 22 990 Kč, vrchol pak rekordních 58 990 Kč

Luboš Srb
Nové iPhony 17 | foto: Apple
Nové iPhony 17 | foto: Apple

Připravili jsme přehled všech českých cen novinek iPhone 17, Air, 17 Pro a 17 Pro Max. Apple zlevňoval, ale zároveň má i nejdražší iPhone v historii.

Apple letos představil novou řadu iPhonů 17 a české zákazníky potěší zpráva, že ceny zůstávají stejné jako u loňské šestnáctkové generace. I přes inflaci a rostoucí náklady tak Apple drží cenovou politiku stabilní.

Kolik stojí nové iPhony 17?

Základní iPhone 17 začíná na ceně 22 990 Kč, tedy o tisícovku méně než loňský iPhone 16. Navíc místo 128 GB v základu má rovnou 256 GB vnitřní paměti. Za vyšší výkon, lepší displej i delší výdrž baterie tak zákazníci zaplatí méně, než před rokem.

Jiná situace platí pro profesionální modely. iPhone 17 Pro startuje na 32 990 Kč, což je o 3 tisíce Kč více než vloni, nicméně je to způsobené tím, že Apple vynechal základní 128 GB variantu a nabídl rovnou 256 GB verzi, která stojí stejně jako loňská 256GB verze iPhonu 16 Pro. I další varianty 512 GB a 1 TB) tedy stojí stejně jako vloni.

Nejvybavenější iPhone 17 Pro Max začíná na částce 34 990 Kč, což je zlevnění o 1 tisíc Kč a zde se bavíme o stejné základní 256GB variantě jako vloni. Nejvyšší varianta s 2TB úložištěm, což je letos novinkou (vloni max 1 TB paměti) se pak dostáváme na rekordní částku 58 990 Kč.

Novinkou letošní řady je iPhone Air, který nahrazuje variantu Plus. Jedná se o dosud nejtenčí iPhone, který nabízí elegantní design a přitom neztrácí výkon. Jeho cena startuje na 29 990 Kč, což je ve variantě 256 GB stejně, za kolik se vloni prodávala stejná varianta iPhonu 16 Plus.

iPhone 17 | foto: Apple
iPhone 17 | foto: Apple
iPhone 17 Pro | foto: Apple
iPhone 17 Pro | foto: Apple
iPhone 17 Pro | foto: Apple
iPhone Air | foto: Apple
iPhone Air | foto: Apple
iPhone Air | foto: Apple

iPhone 17 – české ceny

  • iPhone 17, 256 GB – 22 990 Kč
  • iPhone 17, 512 GB – 28 990 Kč

iPhone Air – české ceny

  • iPhone Air, 256 GB – 29 990 Kč
  • iPhone Air, 512 GB – 35 990 Kč
  • iPhone Air, 512 GB – 41 990 Kč

iPhone 17 Pro – české ceny

  • iPhone 17 Pro, 256 GB – 32 990 Kč (stejné ceny jako vloni)
  • iPhone 17 Pro, 512 GB – 38 990 Kč (stejné ceny jako vloni)
  • iPhone 17 Pro, 1 TB – 44 990 Kč (stejné ceny jako vloni)

iPhone 17 Pro Max – české ceny

  • iPhone 17 Pro Max, 256GB – 34 990 Kč (o tisícovku levnější než vloni)
  • iPhone 17 Pro Max, 512 GB – 40 990 Kč (o tisícovku levnější než vloni)
  • iPhone 17 Pro Max, 1 TB – 46 990 Kč (o tisícovku levnější než vloni)
  • iPhone 17 Pro Max, 2 TB – 58 990 Kč (novinka)

Jste rádi, že Apple nezdražuje?

Celkově je rozhodnutí Applu ponechat ceny beze změny pozitivní zprávou pro zákazníky. Konkurence totiž často zdražuje s každou novou generací. Apple tak ukazuje, že i prémiový smartphone může zůstat cenově stabilní, i když přináší nové funkce a vylepšení.

Budete si kupovat některý z nových modelů? Podělte se o názor v diskuzi!

Nový iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max pořídíte u Mobil Pohotovosti »

Zdroj: Apple

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

Komentáře

