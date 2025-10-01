Logo Mobilizujeme.cz

Opravdu se u iPhone 17 Pro prohýbají záda? Lidé se do Applu jen rádi trefují

Luboš Srb
iPhone 17 Pro | Zdroj: Unsplash
iPhone 17 Pro | Zdroj: Unsplash

Apple se každoročně stává terčem všech možných škarohlídů. Nový iPhone 17 Pro není výjimkou a my vám ukážeme, že realita je trochu méně šokující.

Záda u nového iPhonu se prohýbají, ale…

Krátce po vydání nových iPhonů 17 se na českém internetu začala objevovat videa, na kterých lidé ukazují, jak se záda nových modelů Pro jednoduše a skoro až hrozivě prohýbají. Kdekdo by se mohl bát, že telefon promáčkne.

V redakci jsme proto vzali různé vzorky iPhone 17 Pro a srovnali tento problém s předchozí generací iPhone 16 Pro, ale i konkurenčním telefonem Google Pixel 10 Pro. A výsledek? Světe div se, záda se prohýbají nejen u nového mobilu od Applu, ale i u ostatních.

Možná největším překvapením je, že ačkoliv na problém upozorňují někteří letos, tak paradoxně letošní generace je na tom lépe, než ta loňská. Inu, jak už to tak bývá, není nic lepšího, než vlastní zkušenost a nejlépe i srovnání, které rychle ukáže, zda je něco jen touhou po senzaci, nebo skutečným problémem.

Co je rozhodně fakt, že se záda u iPhonů prohýbají. Tak tomu prostě je, ale není to problém, jak se někteří snaží prezentovat. Mrkněte na naše video s Romanem Macháčem, který vše natočil a krásně ukázal, jak je na tom iPhone 17 Pro ve srovnání s minulou generací a konkurencí.

Zdroj: Roman Macháč / YouTube Shorts

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

Komentáře

Nejnovější články

Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT
Ondřej Koníček

Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT

Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč
PR článek

Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč

Samsung slaví! Skládačka Galaxy Z Fold 7 je hit, krade zákazníky i z vlastních řad
Ondřej Koníček

Samsung slaví! Skládačka Galaxy Z Fold 7 je hit, krade zákazníky i z vlastních řad

Skládací mobil Xiaomi 17 Fold nabídne nekompromisní výkon i fotoaparát
Ondřej Koníček

Skládací mobil Xiaomi 17 Fold nabídne nekompromisní výkon i fotoaparát

Těmto zařízením končí podpora. Není mezi nimi váš iPhone či Apple Watch?
Ondřej Koníček

Těmto zařízením končí podpora. Není mezi nimi váš iPhone či Apple Watch?

Apple Vision Pro 2 moc nezvedne laťku. Bude mít stejný design a jen vyšší výkon
Ondřej Koníček

Apple Vision Pro 2 moc nezvedne laťku. Bude mít stejný design a jen vyšší výkon

iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl
Ondřej Koníček

iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl

iPhone 17 dává na frak konkurenčnímu Xiaomi 17. A to na jeho domácím trhu
Ondřej Koníček

iPhone 17 dává na frak konkurenčnímu Xiaomi 17. A to na jeho domácím trhu

Apple vydává iOS 26.0.1. Urychleně aktualizujte iPhone, opravuje závažné chyby
Ondřej Koníček

Apple vydává iOS 26.0.1. Urychleně aktualizujte iPhone, opravuje závažné chyby