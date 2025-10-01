Opravdu se u iPhone 17 Pro prohýbají záda? Lidé se do Applu jen rádi trefují
Apple se každoročně stává terčem všech možných škarohlídů. Nový iPhone 17 Pro není výjimkou a my vám ukážeme, že realita je trochu méně šokující.
Autor článku
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.