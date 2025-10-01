Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč

Dnešním dnem startuje jedna z nejvýhodnějších akcí podzimu – cashback na vybrané produkty Samsung, díky kterému můžete získat zpět až 10 000 Kč. A protože akce končí 31. října nebo vyprodáním zásob, je to ideální příležitost pořídit si s předstihem nějaký produkt třeba jako vánoční dárek. Od telefonů přes tablety až po chytré hodinky a prsten Galaxy Ring; všechny modely teď pořídíte o tisíce korun levněji.
Nejvýhodněji vychází letošní skládačka Galaxy Z Fold7, na kterou můžete uplatnit ten nejvyšší možný cashback. Díky tomu vás vyjde jen na 49 990 Kč, místo původních 59 990 Kč.
Cashback až 10 000 Kč
Nejen za skládačky Z Fold7 a Z Flip7 můžete získat peníze zpět. Samsung do nabídky přidal i svou poslední vlajkovku Galaxy S25, a rovnou všechny její varianty, přičemž tady sahá cashback až k 7 000 Kč. Navíc k celé řadě Galaxy S25 (vyjma S25 FE) získáte speciálně u Mobil Pohotovosti i výkupní bonus 2 000 Kč. Jeden z nejlepších telefonů letošního roku tak seženete doslova za super cenu.
Ceny telefonů po cashbacku a bonusu:
Samsung zařadil do akce i své tablety, u kterých cashback dosahuje až k 6 000 Kč. Akčně můžete pořídit celou řadu Galaxy Tab S10.
Ceny tabletů po cashbacku:
Jak jsme slíbili – přišlo i na chytré hodinky a prsten. Na hodinkách i prstenu můžete počítat s cashbackem 3 500 Kč. Levněji vás tak vyjdou nejnovější Galaxy Watch Ultra (2025), a to už za 13 990 Kč, nebo Galaxy Watch 8 za 5 990 Kč. Galaxy Ring potom vychází na pouhých 4 990 Kč.
Jak Cashback získat?
Získání cashbacku je snadné – stačí zakoupit vybraný produkt v období od 1. do 31. října 2025 nebo do vyprodání zásob. Po obdržení stačí zařízení aktivovat a zaregistrovat buď v aplikaci Samsung Members, nebo přes web novysamsung.cz (podle typu produktu).