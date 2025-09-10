iPhone 17 Pro je dělo. Má odolnější tělo, snový fotoaparát a cenu od 33 tisíc

Apple se letos do inovací pořádně opřel. Vrcholné modely iPhone 17 Pro a Pro Max nadchnou kdejakého fanouška nejmodernějších technologií.
Oranžový mobil pro profesionály
Pokud si pořídíte „kosmicky“ oranžovou barvu a budete telefon nosit bez pouzdra, pak máte takřka 100% zaručeno, že kdekdo na míle daleko pozná, že máte v ruce nejnovější iPhone 17 Pro. Novinkou je také temně modrá varianta. Pro konzervativce nechybí stříbrná (bílá), ale jinak černá barva se letos nekoná.
Inženýři z Applu se letos rozhodli iPhone Pro výrazně přepracovat, a tak se přechází ze skleněno-titanové konstrukce na novou hliníkovou konstrukci. Unibody plášť z kovaného hliníku totiž přispívá k maximálnímu výkonu, kapacitě baterie a odolnosti.
iPhone 17 Pro má poprvé Ceramic Shield 2 na přední i zadní straně, díky čemuž má mobil vydržet podstatně více než předchozí generace, ať už jde o škrábance či prasknutí po pádu na zem. Co se nezměnilo, je odolnost dle normy IP68, která udává voděodolnost až 30 minut do 6 metrů.
Maximální výkon díky odpařovací komoře
V rámci architektury nového iPhonu Apple přichystal nový čip A19 Pro s tzv. evopačním chlazením. Jde o nový systém řízení teploty pomocí odpařovací komory, což má zajistit vyšší výkon zařízení v extrémních podmínkách, kdy hrajete hry, natáčíte video ve vysokém rozlišení, apod.
Abychom ale jen nechválili, tak menším krokem zpět jsou rozměry a hmotnost. Oba nové modely Pro a Pro Max jsou tlustší – 8,75 mm vs 8,25 mm u loňské generace – a o 5 g těžší, resp. Pro Max o 4 g těžší. V reálu se to ale dost možná tolik neprojeví, to uvidíme, až budeme mít obě novinky v ruce.
Jasnější displej, nový iOS 26, rychlejší nabíjení
Nové iPhony 17 Pro a Pro Max přicházejí ve dvou velikostech – se 6,3″ a 6,9″ displejem. Úhlopříčky tedy zůstávají stejné jako vloni, stejně tak i technologie použité o zobrazovacího panelu. Nechybí tak ProMotion s rozsahem 1-120 Hz pro ultrarychlé a plynulé přechody, či Always-on pro neustále zapnutý displej.
Největší novinkou je navýšení jasu z 2000 na 3000 nitů, což se projeví v lepší čitelnosti displeje přes léto na venkovním světle. Pokud jde o systém iOS 26, který přináší skleněný design Liquid Glass a spoustu novinek, tak vyzdvihnout musím hlavně vylepšenou Apple Intelligence s funkcemi jako Vizuální inteligence či Okamžitého tlumočení. Tyto funkce ale bohužel nejsou dostupné ve všech jazycích a na všech trzích.
Apple mírně vylepšil také nabíjení, které je s dokoupitelným 40W adaptérem podstatně rychlejší. Na 50 % dobijete baterii iPhonu Pro již za 20 minut, dosud to trvalo se 30W adaptérem o 10 minut déle. Nechybí bezdrátové nabíjení Qi2 včetně technologie MagSafe.
Trojice 48Mpx fotoaparátů
Pokud někdo přemýšlí o řadě iPhone Pro, nejspíše by pro vás měl být naprosto nejdůležitější fotoaparát a kamera. Apple v novou generací iPhonů 17 Pro v tomto směru znatelně posouvá laťku a konkurenci ukazuje záda, tedy pokud jde o praktické funkce a vylepšení.
Vůbec poprvé jsme se dočkali trojice 48Mpx snímačů, které jsou natolik univerzální, že Apple o svém telefonu tvrdí, že je to jako mít 8 profesionálních objektivů v kapse. A má pravdu. Ať už použijete hlavní 48Mpx fotoaparát, ultraširokoúhlý 48Mpx fotoaparát, či 48Mpx teleobjektiv, můžete se vždy spolehnout na kvalitu bez kompromisů.
V základním nastavení se fotí ve 24 Mpx, ale lze přepnout na 48 Mpx. Hlavní snímač je o 56 % větší, což zajišťuje podstatně lepší kvalitu fotek za každých světelných podmínek. A novinkou je až 8násobný zoom v optické kvalitě. Technicky máte 4násobný optický zoom a zbytek zajišťuje kombinace snímačů o vysokém rozlišení ve spolupráci s AI.
iPhone 17 Pro | foto: Apple
iPhone 17 Pro | foto: Apple
Přední 18 fotoaparát s užitečnou funkcí
Co se Applu také velmi povedlo, je zdokonalení přední kamerky u všech nových iPhonů řady 17. Rozlišení narostlo z 12 na 18 Mpx a díky šikovné funkci pro automatické zvětšení záběru nemusíte přepínat, když se vám na selfie nevejdou všechny osoby. Navíc nemusíte ani otáčet telefon na šířku, otočení je nyní možné jednoduchým klepnutím na displeji, takže mobil můžete stále držet pohodlně na výšku.
Video jako z Hollywoodu
Výrobci telefonů často přehání v marketingových sloganech, ale pokud se něco Applu nedá upřít, tak jsou to jeho kvality v oblasti natáčení videa telefonem. iPhone 17 Pro a Pro Max zvládají až 4K video v Dolby Vision až při 60 fps a vůbec poprvé natáčejí videa v Apple kodeku ProRes RAW pro nejvyšší úroveň kontroly a kvality na postprodukci.
Cena a dostupnost
Apple nepatrně měnil cenovou politiku. Základní iPhone 17 Pro sice stojí na korunu stejně jako vloni, ale skončila nejlevnější 128GB verze za 29 990 Kč, takže teď musíte vytáhnout nejméně 32 990 Kč za 256GB variantu. Ceny nabízených variant menšího modelu Pro ale zůstávají.
Co se týče většího modelu Pro Max, tak ten o tisícovku zlevňoval u všech nabízených variant a novinkou je pak nejvyšší 2TB verze iPhone 17 Pro Max za cenu 58 990 Kč. Naopak nejlevnější iPhone 17 Pro Max v základní 256GB variantě stojí 34 990 Kč.
Předobjednávky v Česku začínají 12. září ve 14:00 a tradiční prodej pak 19. září.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
