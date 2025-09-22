Recenze Google Pixel 10 Pro – Sázka na prověřenou klasiku s magnety navíc

Nejnovější mobil od Googlu se povedl na výbornou. Pixel 10 Pro vypadá skvěle, má vynikající OLED displej a špičkový 50 Mpx fotoaparát s AI.
Další rok, další Pixel
Google letos představil, stejně jako každý rok od prvního Pixelu z roku 2016, další generaci svých referenčních telefonů. V rámci řady Pixel 10 dorazily čtyři samostatné modely v podobě základního provedení, vlajek Pro / Pro XL a skládačky Pro Fold.
V dnešní recenzi se zaměříme na Pixel 10 Pro, což bude pro spoustu uživatelů tou nejzajímavější verzí. Je lépe vybavený než základní model, ale zachovává si jeho kompaktní formu a není tak velký a těžký, jako vrcholný Pixel 10 Pro XL.
Neměň, co není třeba
Pixely 9 přišly před rokem s novým designovým stylem, který širší veřejnost zaujal. Obecně byla tato generace považována za nejstylovější telefony s Androidem a není tedy s podivem, že Google dal svým designérům letos volno a v oblasti vzhledu jsme se nedočkali žádných novinek.
A je to dobře. Pixel 10 Pro je opravdu velmi atraktivní telefon, který vynikne a kombinace matných zad s lesklým bočním rámečkem funguje na jedničku. Záda jsou výtečně odolná vůči ulpívání otisků prstů a jen na lesklém logu Googlu uprostřed sem tam něco ulpí.
Google Pixel 10 Pro | Zdroj: Luboš Srb
Na lesklém rámečku, který je hliníkový, přirozeně také, ale není to žádná velká hrůza. Fotomodul roztažený přes celou šířku zad, který je dominantním prvkem konstrukce, je opravdu masivní a trčí výrazně ze zad, ale Pixel se při položení na pevný podklad nekývá, což chválím.
Stejně jako špičkové zpracování, tenký vnitřní rámeček okolo displeje a zvýšenou odolnost IP68. Pixel 10 Pro sice není úplně lehký a hmotnost 207 gramů je, vzhledem k rozměrům, vyšší, ale váha je velmi dobře rozložena. Do ruky padne tato novinka od Googlu naprosto dokonale.
Lepší displej vám nikdo jiný nedá
Displej se oproti minulému Pixelu 10 Pro víceméně nijak nezměnil, jen dostal o něco vyšší maximální jas. Pořád se jedná o jeden z nejlepších, ne-li ten úplně nejlepší displej v rámci této kategorie. Má velikost 6,3 palce a jedná se o OLED panel se sytými barvami.
Samozřejmostí je pak technologie LTPO, tedy dynamická zobrazovací frekvence, která se v rozsahu 1 – 120 Hz automaticky přizpůsobuje zobrazenému obsahu. Displej nabízí vysoké rozlišení 2856 × 1280 a tím pádem i příkladně ostrý obraz s jemností 495 ppi.
Displeji opravdu není co vytýkat, a to víceméně v žádné oblasti. Díky jasu o hodnotě až 3300 nitů je čitelnost zcela příkladná i za jasného letního dne, barvy jsou krásně syté a obraz ostrost rozhodně nepostrádá. Vše je zkrátka v nejlepším pořádku.
Chválím také adaptivní jas, který funguje velmi dobře a reaguje na okolní podmínky rychle a přesně. Snímač otisků prstů integrovaný přímo v displeji je ultra-sonický a opět asi nejlepší v branži. Je rychlý, přesný a neplete se. Telefon odemknete v 99 % případů na první pokus.
S Androidem 16 na palubě
Zatímco loňské Pixely 9 vyšly ještě se starším Androidem 14 na palubě a na v té době nový Android 15 musely čekat, u letošních Pixelů 10 je vše jinak. Ty již přichází s Androidem 16, který je postavený na novém stylu uživatelského rozhraní Material 3 Expressive UI.
Rozdílů proti Androidu 15 reálně není mnoho, systém jen působí tak nějak uhlazeněji, plynuleji a dotaženěji. Animace jsou plynulejší a dorazilo i několik novinek, jako například inteligentní seskupení oznámení, nebo Live Updates.
Tato funkce zobrazuje aktuální průběh právě probíhajících událostí a funguje například s Mapami Google, a to velmi dobře. Za zmínku pak stojí také nové gesto v podobě poklepání na záda telefonu, na které si můžete namapovat konkrétní akci.
Lze si vybrat například spuštění svítilny, pořízení snímku obrazovky, nebo zobrazení oznámení, ale i spuštění jakékoliv aplikace. Mezi hlavním a předním fotoaprátem lze přepínat gestem zápěstím a otočením telefonu displejem dole se aktivuje režim Nerušit.
To jsou všechno praktické a dobře použitelné prvky, které se hodí při každodenním používání telefonu. Samozřejmostí je pak možnost provozu dvou aplikací na rozpůlené obrazovce a vysoká integrace umělé inteligence, v čele s asistentem Gemini.
Neschází různé překlady, automatické titulky, přepis řeči na text a samozřejmě ani praktická funkce Circle to Search, která umožňuje vyhledávání přes displej. Podpora je pak samozřejmě příkladná a Google dopřeje Pixelu 10 hned 7 systémových aktualizací, takže na něj dorazí ještě Android 23.
Výkonu je malinko více, ale na nejlepší nestačí
O pohon Pixelu 10 Pro se stará nejnovější procesor Tensor G5, jehož výrobu si vzala pod křídla společnost TSMC. Ta převzala otěže po Samsungu, který vyráběl tyto čipy v minulosti a očekávání vložena do tohoto 3nm čipu byla opravdu nemalá.
Jenže minimálně v oblasti výkonu se vlastně nic zásadního nestalo. Tensor G5 je jen o něco málo výkonnější než předchůdce a na nejlepší v podobě Snapdragon 8 Elite, nebo nového Apple A19 Pro nemá. Vadí to ale nějak zásadně? Vlastně ani ne, protože výkonu je pořád více než dostatek.
Papírově a řečí benchmarků je to maximálně průměr, ale reálně si telefon poradí i s těmi nejnáročnějšími hrami, aplikacemi a levou zadní zvládá také náročnou umělou inteligenci. Aplikace se instalují rychlostí blesku, vše běží jako na drátkách a plynulost všeho je srovnatelná s iPhony.
Procesor je spojen s operační pamětí 16 GB RAM, a i když nenabízí proti předchůdci kdovíjaký nárůst výkonu, v oblasti zahřívání je na tom lépe. Při běžné činnosti se šasi zahřívalo jen velmi minimálně a telefon se pořádně (ale ne extrémně) rozpálil až při náročných syntetických testech.
Výdrž a nabíjení
Google dopřál své letošní kompaktní vlajce o něco málo objemnější baterii, jejíž kapacita se zastavila na hodnotě 4870 mAh. To není žádná velká sláva a na čínskou konkurenci, která do svých telefonů „sype“ křemíkovo-uhlíkové baterie s kapacitami přes 7000 mAh, se Pixel nechytá.
Výdrž jako taková není průšvih, ale určitě ani nic zázračného. Celý den zvládnete i při vysoké zátěži, a když se budete držet trochu zkrátka, dá se dostat na den a půl. Výdrž je tedy víceméně lehce nadprůměrná no nabíjení je tragické a rozhodně ne hodné roku 2025.
Maximálních 30 W je bídných a počítejte s tím, že plné nabití baterie vám zabere zhruba hodinu a tři čtvrtě. Na 50 % se dostanete za nějakých 35 minut, což není úplně špatné, ale nic výjimečného také ne. Drátové nabíjení je zkrátka pomalé.
Bezdrátové vlastně také a má výkon jen 15 W, ale Google konečně dorazil s plnou podporou standardu Qi2 a integroval do zad Pixelů 10 magnety. To znamená možnost dopřát si magnetickou nabíječku Pixelsnap a další spoustu zajímavého příslušenství.
K dispozici jsou peněženky, různé stojánky, držáky do auta a samozřejmě půjde použití i bezdrátová magnetická powerbanka. Praktické je to hlavně v případě, když používáte telefon v autě a dáváte ho do stojánku. S magnetickými stojánky ušetříte spoustu času.
Pixel 10 Pro a fotografie
Telefony Pixel jsou často brány jako jedny z etalonů fotomobilů a letos tomu není jinak. Google se rozhodl neměnit vítězné uskupení a opět vsadil na kombinaci snímačů s rozlišením 50 + 48 + 48 Mpx a sestavu s hlavním, periskopickým teleobjektivem a ultra-širokoúhlou jednotkou.
Hlavní fotoaparát je opticky stabilizovány, teleobjektiv také a ten nabízí 5× optický zoom, 10× hybridní přiblížení a maximálně 100× digitální zoom. PDAF ostření na všech třech fotoaparátech doplňuje laserové ostření a selfie kamerka disponuje rozlišením 42 Mpx.
Hlavní porci práce odvede primární fotoaparát, na který je spolehnutí za všech okolností. Produkuje opravdu excelentní, detailní snímky s minimem šumu a reálným podáním barev. Skvěle vypadají také fotky z interiéru, kde často nejsou horší světelné podmínky vůbec znát.
Díky rychlému a přesnému ostření je s Pixelem 10 Pro radost fotografovat, což je samozřejmě také důležitý aspekt. Fotoaparát pozná, že jste příliš blízko a umí automaticky aktivovat makro režim, nebo například noční režim v případě detekce horšího světla. Tito pomocníci jdou ale vypnout.
Výborný je také teleobjektiv, u kterého byla výrazně snížena ostřící vzdálenost a je tedy zase o kousek použitelnější. Pětinásobný optický zoom je výborný a plně použitelný je pak také desetinásobné, hybridní přiblížení. A jak je na tom maximální, 100násobný zoom?
Ten je plně digitální a kvalita tak nějak odpovídá ostatním typům zoomu s touto úrovní přiblížení. Ale jen do doby, dokud nezasáhne umělá inteligence. Ta umí snímek výrazně upravit tak, aby vypadal mnohem lépe a výsledky opravdu působí nadstandardně.
Jen se zkrátka musíte smířit s tím, že se jedná z o z velké části upravené snímky. Něco podobného nabízí například také skládačka Magic V5 od Honoru, a to s obdobnými výsledky. Ultra-širokoúhlý fotoaparát je velmi dobrý a selfie kamerka s rozlišením 48 Mpx taktéž.
Odstín kůže je vyobrazený velmi reálně, snímky jsou detailní a k dispozici jsou dva záběry (0,7× a 1×). Jako nadstandardní se pak dají označit i noční snímky. Noční režim umí scénu hezky prosvítit, bez žlutého nádechu a dočkáte se, v rámci světelných podmínek, ostrých a detailních snímků.
Jak fotí Google Pixel 10 Pro?
Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)
Ultra-širokoúhlé snímky
Zoom 5× / 10×
Zoom 100× (AI výpomoc vypnuta / zapnuta)
Makro snímky
Závěr recenze Google Pixel 10 Pro
Google letos svým referenčním telefonům připravil jednu zcela zásadní novinku, a to plnou podporu standardu Qi2 s magnety integrovanými do konstrukce. Ty jsou silným prodejním artiklem a otevírají zcela novou úroveň doplňkového příslušenství.
Pixel 10 Pro je skvěle vypadající, výborně zpracovaný a do ruky ideálně padnoucí telefon, který umí být dokonalým společníkem do každé situace. Má pravděpodobně nejlepší displej na trhu, univerzální a po čertech schopný fotoaparát, dokonale vyladěný software a příkladnou podporu. Zmínit pak určitě musím i opravdu parádní zvuk.
Tensor G5 sice není nějak zásadně výkonnější než předchůdce a konkurence stále nabízí vyšší hrubý výkon, ale Pixel 10 Pro běží i tak jako dobře namazaný stroj, a to i při hrátkách s umělou inteligencí. Produkce tepla je navíc nižší, což je určitě dobrá zpráva.
Výdrž je průměrná a nabíjení pak za konkurencí opravdu hodně zaostává. Už i Apple tento aspekt mírně vylepšil a Google tedy zůstává v otázce nabíjení na chvostu. Jako lehčí nedostatek vnímám také vyšší hmotnost, která se přehoupla přes hranici 200 gramů (konkrétněji na 207 gramů).
Hodnocení
Design a špičkové zpracování s odolností IP68
Tensor výkonnostně za konkurencí stále zaostává
Stále ještě kompaktní rozměry
Pomalé nabíjení
Pravděpodobně nejlepší displej dneška
Vyšší hmotnost
Plná podpora Qi2 s magnety v zádech
Výborný zvuk
Skvělý fotoaparát
Google Pixel 10 Pro: specifikace
Konstrukce
kov a sklo, 152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g, zvýšená odolnost IP68
Displej
6,3″, OLED, LTPO (1 – 120 Hz), 2856 × 1280 px, poměr stran 20:9, jemnost 495 PPI