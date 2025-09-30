CMF Headphones Pro lákají na 40mm měniče, prostorový zvuk, výdrž až 100 hodin

Nová CMF Headphones Pro přinášejí styl, výměnné náušníky, silné ANC a skvělý zvuk s LDAC. Sluchátka nabídnou až 100 hodin výdrže na jedno nabití.
CMF Headphones Pro na to jde originálně
Na začátku letošního roku představilo Nothing svá první náhlavní sluchátka. Nyní je ale na řadě divize CMF, která ma starosti dostupné produkty. A právě CMF aktuálně přináší na trh zajímavá náhlavní sluchátka CMF Headphones Pro.
Nová sluchátka nabízí konstrukci přes uši, přičemž pro zvýšení odolnosti jsou využiti kovové výstuže skrze takzvaný most. Na první pohled sluchátka samozřejmě zaujmou výraznými náušníky.
Velký výhoda následně spočívá v možnostech přizpůsobení. Samotné náušníky lze jednoduše sundat a vyměnit za jiné. Sluchátka jde tudíž stylově vyladit ale také ony náušníky při poškození jednoduše vyměnit.
Silné ANC a vyladěný zvuk
Srdcem sluchátek se staly 40mm měniče s 16,5mm měděnými kmitacími cívkami, přičemž CMF při podání zvuku více sází na basovou složku. Zařízení nicméně podporuje kodek LDAC a pyšní se certifikací Hi-Res Audio Wireless.
Přítomna je i podpora prostorového zvuku, který lze využít v režimech Kino a Koncert. Sluchátka CMF Headphones Pro umí také vyladit zvuk přesně pro vaše uši. Pomocí funkce Personal Sound Profile probíhá tří minutová kalibrace za účelem poskytnutí co nejlepšího zvuku.
Nová sluchátka se mohou pochlubit i adaptivním potlačením okolního hluku – ANC. Sluchátka sama určí, jestli je třeba využít silné, střední nebo slabé potlačení. Výrobce navíc uvádí, že Headphones Pro zvládnout potlačit až 99 % okolních hluků. Samozřejmě nechybí ani režim propustnosti.
Šikovné ovládání i skvělá výdrž
Sluchátka CMF Headphones Pro na to jdou chytře i co se týče ovládání. Na dotyková gesta sice můžeme zapomenout, avšak přítomná tlačítka jsou více než šikovná. Hlavní roli hraje otočná korunka, která slouží pro regulaci hlasitosti a jejím stiskem lze hudbu stopnout/zapnout či přeskočit skladbu.Při dlouhém stisku proběhne aktivace ANC.
Dalším ovládacím prvkem je posuvník s názvem Energy. Pomocí něj lze upravit zvuk a jeho vlastnosti přizpůsobíte v aplikaci Nothing X. Poslední tlačítko slouží pro přístup k prostorovému zvuku, spuštění hlasové poznámky nebo umělé inteligence ChatGPT.
Kde sluchátka CMF Headphones Pro kralují, je výdrž na jedno nabití. Výrobce uvádí až 100 hodin, přičemž se zapnutým ANC klesne výdrž na stále skvělých 50 hodin.
Cena a dostupnost
Nová sluchátka CMF Headphones Pro vstoupila na trh ve Velké Británii a Evropě již od včerejšího dne, tj. 29. září. Prostřednictvím stránek Nothing lze tedy sluchátka objednat i u nás. K dostání jsou sluchátka ve třech barvách – Light Green, Light Grey a Dark Grey.
Cenu výrobce stanovil na velmi příjemných 2 699 Kč. K dispozici jsou i samotné náušníky. Ty CMF cení na 609 Kč a prozatím startují předobjednávky. V nabídce jsou světle zelené a oranžové náušníky, avšak není vyloučeno, že CMF časem přidá více barevných variant.