Logo Mobilizujeme.cz

CMF Headphones Pro lákají na 40mm měniče, prostorový zvuk, výdrž až 100 hodin

Tomáš Rajnoch
CMF Headphones Pro | Zdroj: CMF
CMF Headphones Pro | Zdroj: CMF

Nová CMF Headphones Pro přinášejí styl, výměnné náušníky, silné ANC a skvělý zvuk s LDAC. Sluchátka nabídnou až 100 hodin výdrže na jedno nabití.

CMF Headphones Pro na to jde originálně

Na začátku letošního roku představilo Nothing svá první náhlavní sluchátka. Nyní je ale na řadě divize CMF, která ma starosti dostupné produkty. A právě CMF aktuálně přináší na trh zajímavá náhlavní sluchátka CMF Headphones Pro.

Nová sluchátka nabízí konstrukci přes uši, přičemž pro zvýšení odolnosti jsou využiti kovové výstuže skrze takzvaný most. Na první pohled sluchátka samozřejmě zaujmou výraznými náušníky.

Velký výhoda následně spočívá v možnostech přizpůsobení. Samotné náušníky lze jednoduše sundat a vyměnit za jiné. Sluchátka jde tudíž stylově vyladit ale také ony náušníky při poškození jednoduše vyměnit.

CMF Headphones Pro | Zdroj: CMF
CMF Headphones Pro | Zdroj: CMF

Silné ANC a vyladěný zvuk

Srdcem sluchátek se staly 40mm měniče s 16,5mm měděnými kmitacími cívkami, přičemž CMF při podání zvuku více sází na basovou složku. Zařízení nicméně podporuje kodek LDAC a pyšní se certifikací Hi-Res Audio Wireless.

Přítomna je i podpora prostorového zvuku, který lze využít v režimech Kino a Koncert. Sluchátka CMF Headphones Pro umí také vyladit zvuk přesně pro vaše uši. Pomocí funkce Personal Sound Profile probíhá tří minutová kalibrace za účelem poskytnutí co nejlepšího zvuku.

Nová sluchátka se mohou pochlubit i adaptivním potlačením okolního hluku – ANC. Sluchátka sama určí, jestli je třeba využít silné, střední nebo slabé potlačení. Výrobce navíc uvádí, že Headphones Pro zvládnout potlačit až 99 % okolních hluků. Samozřejmě nechybí ani režim propustnosti.

Šikovné ovládání i skvělá výdrž

Sluchátka CMF Headphones Pro na to jdou chytře i co se týče ovládání. Na dotyková gesta sice můžeme zapomenout, avšak přítomná tlačítka jsou více než šikovná. Hlavní roli hraje otočná korunka, která slouží pro regulaci hlasitosti a jejím stiskem lze hudbu stopnout/zapnout či přeskočit skladbu.Při dlouhém stisku proběhne aktivace ANC.

Dalším ovládacím prvkem je posuvník s názvem Energy. Pomocí něj lze upravit zvuk a jeho vlastnosti přizpůsobíte v aplikaci Nothing X. Poslední tlačítko slouží pro přístup k prostorovému zvuku, spuštění hlasové poznámky nebo umělé inteligence ChatGPT.

Kde sluchátka CMF Headphones Pro kralují, je výdrž na jedno nabití. Výrobce uvádí až 100 hodin, přičemž se zapnutým ANC klesne výdrž na stále skvělých 50 hodin.

Cena a dostupnost

Nová sluchátka CMF Headphones Pro vstoupila na trh ve Velké Británii a Evropě již od včerejšího dne, tj. 29. září. Prostřednictvím stránek Nothing lze tedy sluchátka objednat i u nás. K dostání jsou sluchátka ve třech barvách – Light Green, Light Grey a Dark Grey.

Cenu výrobce stanovil na velmi příjemných 2 699 Kč. K dispozici jsou i samotné náušníky. Ty CMF cení na 609 Kč a prozatím startují předobjednávky. V nabídce jsou světle zelené a oranžové náušníky, avšak není vyloučeno, že CMF časem přidá více barevných variant.

Zdroj: CMF

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Nejnovější články

iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl
Ondřej Koníček

iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl

iPhone 17 dává na frak konkurenčnímu Xiaomi 17. A to na jeho domácím trhu
Ondřej Koníček

iPhone 17 dává na frak konkurenčnímu Xiaomi 17. A to na jeho domácím trhu

Apple vydává iOS 26.0.1. Urychleně aktualizujte iPhone, opravuje závažné chyby
Ondřej Koníček

Apple vydává iOS 26.0.1. Urychleně aktualizujte iPhone, opravuje závažné chyby

Youtuberovi se na prstu zasekl prsten od Samsungu. Mohla za to nafouklá baterie
Ondřej Koníček

Youtuberovi se na prstu zasekl prsten od Samsungu. Mohla za to nafouklá baterie

Tohle tu ještě nebylo. Xiaomi k jednomu telefonu rozdává 13 dárků a slev
PR článek

Tohle tu ještě nebylo. Xiaomi k jednomu telefonu rozdává 13 dárků a slev

Lidl nabízí chytrou 4K televizi za velmi sympatickou cenu. Hodila by se vám?
Ondřej Koníček

Lidl nabízí chytrou 4K televizi za velmi sympatickou cenu. Hodila by se vám?

YouTube Premium je ještě lepší. Google přidává funkce, které ocení snad každý
Ondřej Koníček

YouTube Premium je ještě lepší. Google přidává funkce, které ocení snad každý

5 důvodů, proč koupit telefon Samsung Galaxy S25 FE
Ondřej Koníček

5 důvodů, proč koupit telefon Samsung Galaxy S25 FE

Handoff na Androidu? Google po 11 letech opisuje skvělou funkci od Applu
Ondřej Koníček

Handoff na Androidu? Google po 11 letech opisuje skvělou funkci od Applu