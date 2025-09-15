Netflix vydává novinky: Vybral jsem 9 z nich, které za to podle mě stojí (88. díl)

Na co nového se podívat na Netflixu? Vybrali jsme ty nejzajímavější filmy a seriály, které vychází v tomto týdnu a stojí za váš čas.
Nejlepší novinky na Netflixu
Streamovacích platforem je na trhu opravdu mnoho, avšak každá má něco do sebe a nabízí exkluzivní obsah. Absolutní jedničkou je poté v tomto odvětví Netflix, jenž sází na rozsáhlou knihovnu titulů.
Pro své platící uživatelé si navíc Netflix pravidelně připravuje skvělé novinky. I v následujících dnech tak platforma přivítá novinky. Co nejlepšího dorazí a co by vám rozhodně nemělo uniknout?
1670 (2025)
Na Netflix míří oblíbený satirický seriál 1670, jenž si pro diváky připravil 2. sérii s osmi epizodami. V jednotlivých dílech se vracíme za praštěným šlechticem ze 17. století, jenž vede spory se svou rodinou i rolníky. Do toho všeho navíc vede vesnici a nutno podotknout, že velmi chaoticky.
Datum premiéry: 17.9. 2025
Matchroom: Králové sportovních show (2025)
Sport není jen o výkonech a výsledcích, ale také o show pro diváky. Přesně o tom pojednává nový dokumentární seriál Matchroom: Králové sportovních show. Seriál sleduje Barryho Hearna a jeho syna Eddieho.
Jde o organizátory boxerských zápasů, kteří se snaží svou společnost posunou na novou úroveň a zároveň u toho pobavit tisíce diváků v hledišti a další miliony u televizních obrazovek.
Datum premiéry: 17.9. 2025
Černý králík (2025)
Netflix si pro sledující připravil nový kriminální drama seriál Černý králík, jenž sleduje úspěšného majitele restaurace v New Yorku. Kvůli jeho bratrovi, po němž jdou lichváři, se ovšem nechá vtáhnout do podsvětí velkoměsta. Pro diváky je připraveno rovnou 8 epizod s českým dabingem.
Datum premiéry: 18.9. 2025
V bludném kruhu (2025)
Thajská produkce si pro Netflix připravila komediální snímek s názvem V bludném kruhu. Hlavní hrdinkou je mladá žena, která má naprosto dokonalý život. Právě má ale hrozný den, jenž se navíc neustále znovu opakuje. Jak se ale z této časové smyčky dostat?
Datum premiéry: 18.9. 2025
V zajetí démonů (2013)
Netflix do své knihovny získal i konkurenční hit, kterým je hororový film V zajetí démonů. Příběh sleduje rodinu, která se odstěhuje na farmu v americkém Rhone Islandu.
Zprvu je vše zalité sluncem, avšak po nějaké době se začínají dít velmi podivné věci. Proto si rodina najme dvojici uznávaných vyšetřovatelů paranormálních jevů.
Datum premiéry: 18.9. 2025
BlacKkKlansman (2018)
BlacKkKlansman je životopisná drama komedie, která pojednává o prvním černošském detektivovi policejního sboru Colorado Springs. Ten spojí síly se svým židovským kolegou, díky čemuž se mu podaří proniknout do obávané a nebezpečné bělošské rasistické skupiny.
Datum premiéry: 18.9. 2025
Bunkr pro miliardáře (2025)
Španělský seriál Bunkr pro miliardáře nabízí divákům osm epizod, ve kterých světem otřásá nevídaný konflikt, díky čemuž je lidstvo na pokraji zkázy. Dvě miliardářské rodiny si proto vybudují luxusní bunkr, ve kterém se společně ukryjí. Zde možná uniknou před zkázou, nicméně intriky a lži si berou sebou.
Datum premiéry: 19.9. 2025
Řekla možná (2025)
Netflix do své nabídky zařazuje také německý snímek Řekla možná. Hlavní hrdinkou příběhu je žena Mavi, který vyrostla a žije v Německu. Jednoho dne ale zjistí, že patří k dynastii tureckých miliardářů. Její nová rodina na ní nicméně začne vyvíjet vysoké nároky, které jí obrátí život i vztah vzhůru nohama.
Datum premiéry: 19.9. 2025
Uteč (2017)
Pro milovníky hororu si Netflix nachystal povedený a cenami ověnčený snímek Uteč. Hlavním hrdinou je mladý muž Chris, jenž se má setkat s rodiči své nové přítelkyně Rose. Z toho je poměrně pochopitelně nervózní. Brzy se navíc ukáže že zcela právem. Seznámí totiž rychle nabírá dost nebezpečný a děsivý spád.
Datum premiéry: 19.9. 2025
