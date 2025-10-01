Skládací mobil Xiaomi 17 Fold nabídne nekompromisní výkon i fotoaparát

Xiaomi chystá novou generaci skládacího telefonu. Xiaomi 17 Fold přinese špičkový výkon, 200Mpx fotoaparát a premiéru čekáme už začátkem 2026.
Xiaomi připravuje novou skládačku
Xiaomi patří mezi již zaběhlé výrobce skládacích telefonů, i když jsou často dostupné jen na čínském trhu. Aktuálně má tato populární značka v plánu navázat na svůj prozatím poslední model v podobě skládacího telefonu Mix Fold 4 z roku 2024. A očekávají se velké změny.
Nejnovější zprávy naznačují, že čínský gigant sjednotí skládací řadu, která nese od prvopočátku označení Mix Fold, se svou vlajkovou sérií. To znamená, že by se měl tento nový počin jmenovat jednoduše Xiaomi 17 Fold a označení Mix Fold tak skončí v propadlišti dějin.
Sjednocení obou těchto řad je určitě dobrý krok a jak naznačují první specifikace, tato novinka bude chtít soupeřit s těmi nejlepšími z nejlepších. Xiaomi 17 Fold bude vynikat jak v oblasti výkonu, tak fotoaparátu, kde nabídne opravdu pořádnou porci megapixelů.
Fotoaparát jako u vlajek
I když jsou skládačky svým způsobem také vlajkové telefony, v oblasti fotoaparátů jsou většinou osazeny nepatrně hůře, než tradiční přístroje. Tento nový model by ale měl dostat fotoaparát s rozlišením 200 Mpx, který bude postaven na čipu ISOCELL HP5 od Samsungu.
Ten by měl doplnit ultra-širokoúhlý 50Mpx fotoaparát s čipem OmniVision OV50M a otázky se aktuálně vznášejí nad teleobjektivem. Některé zdroje totiž zmiňují, že ho Xiaomi u své nové skládačky nenabídne a fotoaparát bude duální, ale to nám příliš pravděpodobné nepřijde.
Vnitřní selfie kamerka by měla mít rozlišení 16 Mpx, stejně jako u předchůdce a čelní kamerka v krycím displeji pak údajně nabídne 50Mpx rozlišení. O pohon se postará nový vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, takže se bude jednat o jednu z nejvýkonnějších skládaček.
Kdy Xiaomi 17 Fold dorazí?
Přesné datum premiéry nové skládačky Xiaomi 17 Fold je prozatím pochopitelně neznámé, ale první odhady naznačují její příchod zkraje příštího roku. Údajně se jí dočkáme v průběhu února 2026, takže nás od ní dělí necelého půl roku.