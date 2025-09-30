iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl

Fanoušci se dočkají. iPhone Fold je podle informátorů připraven na uvedení v roce 2026, a to s velkým 7,8” displejem od Samsungu.
Skládací iPhone je (takřka) realitou
Vstup Applu do segmentu skládacích telefonů je jednoznačně jednou z nejočekávanějších událostí vůbec. Není otázkou, zda k tomu dojde, ale spíše kdy k tomu dojde. Trh se skládačkami roste, ale ne až tak dynamicky, jak se předpokládalo a Apple by mu mohl dát nový impulz i směr.
Nebylo by překvapující, kdyby se iPhone Fold stal při svém debutu nejprodávanější skládačkou roku. A kdy tedy tato vyhlížená novinka dorazí? Apple samozřejmě ještě nic nepotvrdil, nicméně většina informátorů a analytiků se shoduje na tom, že iPhone Fold dorazí příští rok.
Dle nejnovějších zpráv proběhly v Kalifornii letos v létě první testy a konečně tedy v tomto projektu nastal pořádný průlom. Podobnou skutečnost, tedy uvedení iPhonu Fold na trh v příštím roce, nyní nepřímo potvrdil prezident divize Samsungu zabývající se displeji.
iPhone Fold s displejem od Samsungu
Apple a Samsung jsou sice odvěcí rivalové, ale jeden bez druhého by fungovali jen velmi obtížně. Jihokorejský gigant patří mezi hlavní dodavatele komponent pro iPhony a je primárním dodavatelem hlavně displejů. Samsung umí skvělé displeje, a to i ty ohebné.
Lee Cheong, prezident společnosti Samsung Display, v nedávném rozhovoru uvedl, že se firma chystá na spuštění sériové výroby ohebných OLED panelů pro nejmenovaného severoamerického zákazníka. Jméno Applu nebylo nikde explicitně zmíněno, ale je to víceméně nad slunce jasné.
Samsung patří mezi dlouhodobé dodavatele displejů pro iPhony a platí za špičku u klasických, i ohebných panelů. Bylo takřka stoprocentní, že se stane primárním dodavatelem také pro iPhone Fold a jak se ukazuje, opravdu tomu tak nakonec bude.
Kdy iPhone Fold dorazí?
Pokud se skládacího iPhonu Fold s ohebným displejem opravdu dočkáme příští rok, je pravděpodobné, že dorazí spolu s řadou iPhone 18. Možná se bude jednat o onu slavnou „One more thing“ na konci konference, kterou mají Apple fanoušci tak moc rádi.
Co se týče ohebného displeje, tak ten by měl mít úhlopříčku 7,8 palce a venkovní panel pak údajně nabídne velikost 5,5 palce. V souvislosti s iPhonem Fold se mluví také o návratu snímače otisků prstů, ale i absenci SIM slotu. Uvidíme, zda tato očekávaná novinka opravdu dorazí již za rok.