Apple vydává iOS 26.0.1. Urychleně aktualizujte iPhone, opravuje závažné chyby

Ondřej Koníček
Logo iOS 26 | Zdroj: Mac Rumors

Apple vydal iOS 26.0.1. Aktualizace pro iPhone odstraňuje problémy s Wi-Fi, Bluetooth, mobilní sítí, fotoaparátem i VoiceOverem.

Aktualizace, se kterou se bude žít lépe

Apple vydal očekávanou verzi systému iOS 26, a to konkrétněji sestavení iOS 26.0.1. S instalací určitě neotálejte, protože tato nejnovější verze přináší důležité opravy, a to především problémů s Wi-Fi a Bluetooth modulem. Ty postihovaly některé uživatele nových iPhonů 17 i modelu Air.

Nespolehlivé Wi-Fi a Bluetooth připojení začali uživatelé iPhonů 17 a tenkého iPhonu Air reportovat zhruba před týdnem. Oba moduly náhodně přerušovaly připojení, což je samozřejmě problém a to způsobovalo obtíže hlavně v oblasti připojených periferií (Apple Watch) a Apple CarPlay.

Někteří uživatelé zmiňovaly také obecné problémy s připojením k mobilní síti, které se vyskytly po aktualizaci telefonů na iOS 26. Apple uvádí, že se jedná o malé množství uživatelů, ale vypadá to, že jich bylo ve skutečnosti výrazně víc.

iOS 26 na iPhone | foto: Tom's Guide

Co dalšího iOS 26.0.1 opravuje?

Kromě výše zmíněných problémů s Wi-Fi a Bluetooth připojením, stejně jako připojením k mobilní síti, opravuje nový update také chybky v rámci fotoaparátu. Fotografie pořízené iPhony 17 a iPhonem Air v určitých světelných podmínkách vykazovaly čas od času neočekávané artefakty.

Aktualizace dále opravuje chyby s tónováním ikon aplikací a také náhodnou deaktivaci aplikace VoiceOver po přechodu na iOS 26. Celkově se jedná o spíše menší, ale velmi důležitý update, který opravuje poměrně zásadní problémy se základní funkcionalitou iPhonů.

Jak už to tak bývá, postupem času se určitě objeví několik dalších nedostatků, takže iOS 26.0.1 pravděpodobně nebude poslední opravnou aktualizací nového iOS 26. Dá se předpokládat, že Apple postupně vydá iOS 26.0.2 a možná dokonce také iOS 26.0.3.

Kde update najdu?

Aktualizace na nový iOS 26.0.1 se vám zobrazí automaticky na displeji vašeho iPhonu, ale samozřejmě ji můžete zkontrolovat také ručně. Zamiřte do Nastavení, poté do menu Obecné a následně klikněte na položku Aktualizace softwaru.

Zdroj: 9to5mac

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

