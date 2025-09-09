Logo Mobilizujeme.cz

iOS 26 vyjde 15. září a na těchto 26 iPhonů půjde stáhnout + návod jak na to

Luboš Srb
iOS 26 na iPhone | foto: Tom's Guide

Apple dokončil vývoj systému iOS 26 a oznamuje, kdy vyjde. Podívejte se na seznam kompatibilních iPhonů, pro které bude aktualizace brzy dostupná.

Jaké novinky přináší iOS 26?

Dalo by se říct, že letošní iOS 26 je největší změnou v historii tohoto systému za posledních 10 let, tedy od iOS 7. Apple systém opravdu výrazně přepracoval, a to jak po vzhledové stránce (nový designový styl Liquid Glass), tak i po funkční stránce.

Z nejzajímavějších funkcí je to rozhodně rozšířená Apple Intelligence pro AI funkce (Genmoji, Visual Intelligence, Image Playground), vylepšené Zprávy a Telefon, Recovery Assistant, či silnější ochrana soukromí.

Kdy vyjde iOS 26?

Apple vypustí finální verzi iOS 26 vhodnou pro běžného uživatele (nikoliv testovací beta verze, které jsou již v oběhu od června) v pondělí 15. září. Myslete ale na to, že v tento den budou pravděpodobně servery pod obrovským náporem, takže stažení může trvat déle. Lepší bude počkat alespoň do doby než opadne největší nával aktualizace chtivých uživatelů.

iOS 26 na iPhonech | foto: Apple
iOS 26 na iPhonech | foto: Apple

iOS 26 – kompatibilita

  • Apple iPhone SE (2. generace)
  • Apple iPhone SE (3. generace)
  • Apple iPhone 11
  • Apple iPhone 11 Pro
  • Apple iPhone 11 Pro Max
  • Apple iPhone 12
  • Apple iPhone 12 mini
  • Apple iPhone 12 Pro
  • Apple iPhone 12 Pro Max
  • Apple iPhone 13
  • Apple iPhone 13 mini
  • Apple iPhone 13 Pro
  • Apple iPhone 13 Pro Max
  • Apple iPhone 14
  • Apple iPhone 14 Plus
  • Apple iPhone 14 Pro
  • Apple iPhone 14 Pro Max
  • Apple iPhone 15
  • Apple iPhone 15 Plus
  • Apple iPhone 15 Pro
  • Apple iPhone 15 Pro Max
  • Apple iPhone 16
  • Apple iPhone 16 Plus
  • Apple iPhone 16 Pro
  • Apple iPhone 16 Pro Max
  • Apple iPhone 16e
  • Apple iPhone 17
  • Apple iPhone Air
  • Apple iPhone 17 Pro
  • Apple iPhone 17 Pro Max

Jak si nainstalovat iOS 26?

Postup je jednoduchý. Přejděte ve svém iPhonu, který je na seznamu kompatibilních zařízení s iOS 26 (viz. výše), těmito kroky: Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru. Následně si zde nový systém stáhněte a nainstalujte. Po zrestartování budete mít na svém zařízení iOS 26.

Zdroj: Apple

