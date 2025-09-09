iOS 26 vyjde 15. září a na těchto 26 iPhonů půjde stáhnout + návod jak na to

Apple dokončil vývoj systému iOS 26 a oznamuje, kdy vyjde. Podívejte se na seznam kompatibilních iPhonů, pro které bude aktualizace brzy dostupná.
Jaké novinky přináší iOS 26?
Dalo by se říct, že letošní iOS 26 je největší změnou v historii tohoto systému za posledních 10 let, tedy od iOS 7. Apple systém opravdu výrazně přepracoval, a to jak po vzhledové stránce (nový designový styl Liquid Glass), tak i po funkční stránce.
Z nejzajímavějších funkcí je to rozhodně rozšířená Apple Intelligence pro AI funkce (Genmoji, Visual Intelligence, Image Playground), vylepšené Zprávy a Telefon, Recovery Assistant, či silnější ochrana soukromí.
Kdy vyjde iOS 26?
Apple vypustí finální verzi iOS 26 vhodnou pro běžného uživatele (nikoliv testovací beta verze, které jsou již v oběhu od června) v pondělí 15. září. Myslete ale na to, že v tento den budou pravděpodobně servery pod obrovským náporem, takže stažení může trvat déle. Lepší bude počkat alespoň do doby než opadne největší nával aktualizace chtivých uživatelů.
iOS 26 – kompatibilita
Apple iPhone SE (2. generace)
Apple iPhone SE (3. generace)
Apple iPhone 11
Apple iPhone 11 Pro
Apple iPhone 11 Pro Max
Apple iPhone 12
Apple iPhone 12 mini
Apple iPhone 12 Pro
Apple iPhone 12 Pro Max
Apple iPhone 13
Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 Plus
Apple iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 16
Apple iPhone 16 Plus
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Max
Apple iPhone 16e
Apple iPhone 17
Apple iPhone Air
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro Max
Jak si nainstalovat iOS 26?
Postup je jednoduchý. Přejděte ve svém iPhonu, který je na seznamu kompatibilních zařízení s iOS 26 (viz. výše), těmito kroky: Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru. Následně si zde nový systém stáhněte a nainstalujte. Po zrestartování budete mít na svém zařízení iOS 26.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
