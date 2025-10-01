Logo Mobilizujeme.cz

Apple Vision Pro 2 moc nezvedne laťku. Bude mít stejný design a jen vyšší výkon

Ondřej Koníček
Headset Apple Vision Pro
Headset Apple Vision Pro

Apple připravuje headset Vision Pro 2, který přinese vyšší výkon díky čipu M4, ale cena zůstane velmi vysoká.

Nový headset od Applu se rýsuje

Když Apple v roce 2023 představil svůj první headset pro kombinovanou realitu, soupravu Vision Pro, byla to velká událost. Rozhodně se jednalo o jednu z nejočekávanějších technologických novinek posledních několika let, jenže jak se ukázalo, Apple i uživatelé měli velké oči.

Headset Vision Pro vzbudil ihned po premiéře obrovský zájem, jenže vysoká cena v kombinaci s ne úplně ideální využitelností způsobily, že se z tohoto zajímavého přístroje vyklubal propadák. Ne vše, na co Apple sáhne, se zkrátka promění ve slepici snášející zlaté vejce.

I přes ne úplně zářivý úspěch jsou práce na nové generaci v plném proudu a nejnověji se headset Vision Pro 2 objevil v databázi FCC. Ta odhalila některé jeho specifikace a začíná se spekulovat také o jeho ceně. Na jaké novinky se tedy můžeme těšit?

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro

Nová generace se nekoná

Dle nejnovější informací to vypadá, že Vision Pro 2 bude spíše takovým lehčím faceliftem, než zcela novou generací. Tak například design se nebude měnit vůbec, což ale samozřejmě nijak zásadně nevadí a pravdou je, že v tomto směru není moc co vymýšlet.

Víceméně jedinou zásadnější změnou by se mělo stát nahrazení původního procesoru Apple M2 za novější a výkonnější čip. S největší pravděpodobností se dočkáme čipu Apple M4, který používají aktuální generace notebooků MacBook Pro a MacBook Air.

Headset Vision Pro 2 tedy bude výkonnější a tudíž i schopnější. Mluví se také o tom, že by ho mohl Apple oprostit od některých zbytečných senzorů, který bylo v původním modelu více než bylo ve skutečnosti potřeba. Uvidíme, kolika novinek se nakonec dočkáme.

Zabije Apple svůj headset opět cenou?

Jedním z největších zabijáků původní soupravy Vision Pro se stala vysoká cena. Ta byla stanovena na 3 499 dolarů (přes 90 000 korun) a bohužel to vypadá, že druhá generace na tom bude v tomto ohledu úplně stejně. Vypadá to tedy, že Apple zlevnit nehodlá.

Pokud na svou novou náhlavní soupravu pověsí kalifornský gigant stejnou cenovku, je klidně možné, že její prodeje zabije hned při premiéře. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Headset Vision Pro 2 by měl dorazit ještě do konce tohoto roku.

Zdroj: Phone Arena

