Těmto zařízením končí podpora. Není mezi nimi váš iPhone či Apple Watch?

Na vintage list Applu zamířil iPhone 11 Pro Max a hodinky Watch Series 3. To znamená konec velkých aktualizací a postupné ukončení podpory.
Apple opět rozšiřuje svůj vintage list
Apple spravuje takzvaný vintage seznam, což je list jeho výběhových produktů, kterým oficiálně končí podpora. Kalifornský gigant je v oblasti softwarové podpory jedním z těch úplně nejlepších, ale vše jednou končí a konec podpory se samozřejmě nevyhne ani populárním produktům.
Apple tento seznam aktualizuje podle potřeby, většinou několikrát do roka a naposledy na něj přibyl iPhone Xs z roku 2018. Tak se stalo v červenci tohoto roku a nyní přišla na řadu další aktualizace v podobě přidání rovnou dvou velmi populárních produktů.
Nejnověji na vintage list zamířily hodinky Watch Series 3, které byly představeny v roce 2017 a společnost jim v tomto „pohřebišti“ udělá iPhone 11 Pro Max. Ten byl představen v roce 2019 a jednalo se o první iPhone s označením Pro Max.
Na seznam přibylo celkem 11 produktů
Apple většinou označuje své produkty jako vintage pět let po ukončení oficiálního prodeje, ačkoliv náhradní díly pro ně často nabízí delší dobu. Zařazení na tento seznam ale znamená, že může být jeho podpora oficiálně ukončena a že další velká aktualizace systému již neodrazí.
Nejnověji zařazený iPhone 11 Pro Max je prvním modelem z této řady, který se na tomto seznamu objevuje a je pravděpodobné, že dvojici iPhone 11 a iPhone 11 Pro čeká stejný osud příští rok. Apple s poslední aktualizací zařadil na tento seznam celkově hned 11 produktů.
Výběhové produkty Apple (tzv. vintage seznam):
iPhone 11 Pro Max
Apple Watch Series 3 (hliníkové pouzdro, 38 mm)
Apple Watch Series 3 (hliníkové pouzdro, 42 mm)
Apple Watch Series 3 Edition (keramické pouzdro, 38 mm)
Apple Watch Series 3 Edition (keramické pouzdro, 42 mm)
Apple Watch Series 3 Hermes (38 mm)
Apple Watch Series 3 Hermes (42 mm)
Apple Watch Series 3 Nike (38 mm)
Apple Watch Series 3 Nike (42 mm)
Apple Watch Series 3 Stainless Steel (38 mm)
Apple Watch Series 3 Stainless Steel (42 mm)
Možná je již čas na výměnu
Pokud vlastníte některý z produktů, které se na tomto vintage seznamu nachází, je to znamení, že uzrál čas na výměnu a nahrazení modernější verzí. Tyto telefony, ale i hodinky, notebooky, či sluchátka, již neobdrží žádnou velkou aktualizaci a bude lepší je vyměnit za novější variantu.