Logo Mobilizujeme.cz

Samsung slaví! Skládačka Galaxy Z Fold 7 je hit, krade zákazníky i z vlastních řad

Ondřej Koníček
Samsung Galaxy Z Fold 7 | Zdroj: Luboš Srb
Samsung Galaxy Z Fold 7 | Zdroj: Luboš Srb

Galaxy Z Fold 7 se stal trefou do černého. Samsung hlásí rekordní zájem a dokonce zákazníky přetahuje od vrcholných modelů Ultra.

Galaxy Z Fold 7 uspěl na celé čáře

Ačkoliv stál Samsung u zrodu segmentu skládacích telefonů, v posledních letech takříkajíc usnul na vavřínech a jel víceméně jen na volnoběh. Stalo se to, že ho drtivá většina konkurenčních značek v oblasti skládacích telefonů nejenom dohnala, ale rovnou i předehnala.

Jenže letos se jihokorejský gigant konečně trochu vzpamatoval a představil model Galaxy Z Fold 7. Jedná se o nejtenčí, celkově asi i nejpokročilejší skládací telefon a to, že se opravdu povedl, potvrzuje nyní přímo Samsung. Jak se ukazuje, nejnovější Fold krade zákazníky modelu Ultra.

Telefony Galaxy S Ultra představovaly vždy to nejlepší, co Samsung může nabídnout. Když dáme bokem ohebný displej, modely Ultra jsou ještě o chlup lépe vybavené než skládačky Fold. Nejnovější Galaxy Z Fold 7 ale tyto rozdíly stáhl zase o něco víc a je to znát.

Samsung Galaxy Z Fold 7 je ultratenký | Zdroj: Luboš Srb
Samsung Galaxy Z Fold 7 je ultratenký | Zdroj: Luboš Srb

Zákazníci přechází z Ultry na Fold

Tyto informace sice platí pro trh v USA, nicméně se dá předpokládat podobný scénář i v jiných koutech světa. Samsung uvádí, že takřka 30 % nákupů nového modelu Galaxy Z Fold 7 tvoří uživatelé, kteří na něj předchází z vrcholného modelu Ultra.

Namísto toho, aby si tito uživatelé počkali na nový model Galaxy S26 Ultra (vyjde v lednu 2026), nebo si zakoupili aktuální verzi v případě, že mají nějakou starší generaci, přechází rovnou na Fold 7. To je v porovnání s předchozími lety výrazný (a vítaný) posun v poptávce.

Galaxy Z Fold 7 sice stále nemá tak pokročilý fotoaparát jako Ultra, nabízí horší výdrž i pomalejší nabíjení, ale jeho tenká konstrukce, vysoký výkon a univerzálnost zřejmě uživatele řady Ultra přesvědčily. Tak jako tak je to pro tuto skládačku výborná vizitka.

Prodeje skládaček rostou

Samsung se tak může po delší době pochlubit zvýšeným zájmem o model Fold, který v posledních letech spíše stagnoval. Dle nejnovějších zpráv je poptávka po současné generaci o celých 50 % vyšší než u předchozího modelu, což dokazuje, že byl Galaxy Z Fold 7 opravdu trefou do černého.

Zdroj: Samsung

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT
Ondřej Koníček

Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT

Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč
PR článek

Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč

Opravdu se u iPhone 17 Pro prohýbají záda? Lidé se do Applu jen rádi trefují
Luboš Srb

Opravdu se u iPhone 17 Pro prohýbají záda? Lidé se do Applu jen rádi trefují

Skládací mobil Xiaomi 17 Fold nabídne nekompromisní výkon i fotoaparát
Ondřej Koníček

Skládací mobil Xiaomi 17 Fold nabídne nekompromisní výkon i fotoaparát

Těmto zařízením končí podpora. Není mezi nimi váš iPhone či Apple Watch?
Ondřej Koníček

Těmto zařízením končí podpora. Není mezi nimi váš iPhone či Apple Watch?

Apple Vision Pro 2 moc nezvedne laťku. Bude mít stejný design a jen vyšší výkon
Ondřej Koníček

Apple Vision Pro 2 moc nezvedne laťku. Bude mít stejný design a jen vyšší výkon

iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl
Ondřej Koníček

iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl

iPhone 17 dává na frak konkurenčnímu Xiaomi 17. A to na jeho domácím trhu
Ondřej Koníček

iPhone 17 dává na frak konkurenčnímu Xiaomi 17. A to na jeho domácím trhu

Apple vydává iOS 26.0.1. Urychleně aktualizujte iPhone, opravuje závažné chyby
Ondřej Koníček

Apple vydává iOS 26.0.1. Urychleně aktualizujte iPhone, opravuje závažné chyby