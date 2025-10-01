Samsung slaví! Skládačka Galaxy Z Fold 7 je hit, krade zákazníky i z vlastních řad

Galaxy Z Fold 7 se stal trefou do černého. Samsung hlásí rekordní zájem a dokonce zákazníky přetahuje od vrcholných modelů Ultra.
Galaxy Z Fold 7 uspěl na celé čáře
Ačkoliv stál Samsung u zrodu segmentu skládacích telefonů, v posledních letech takříkajíc usnul na vavřínech a jel víceméně jen na volnoběh. Stalo se to, že ho drtivá většina konkurenčních značek v oblasti skládacích telefonů nejenom dohnala, ale rovnou i předehnala.
Jenže letos se jihokorejský gigant konečně trochu vzpamatoval a představil model Galaxy Z Fold 7. Jedná se o nejtenčí, celkově asi i nejpokročilejší skládací telefon a to, že se opravdu povedl, potvrzuje nyní přímo Samsung. Jak se ukazuje, nejnovější Fold krade zákazníky modelu Ultra.
Telefony Galaxy S Ultra představovaly vždy to nejlepší, co Samsung může nabídnout. Když dáme bokem ohebný displej, modely Ultra jsou ještě o chlup lépe vybavené než skládačky Fold. Nejnovější Galaxy Z Fold 7 ale tyto rozdíly stáhl zase o něco víc a je to znát.
Zákazníci přechází z Ultry na Fold
Tyto informace sice platí pro trh v USA, nicméně se dá předpokládat podobný scénář i v jiných koutech světa. Samsung uvádí, že takřka 30 % nákupů nového modelu Galaxy Z Fold 7 tvoří uživatelé, kteří na něj předchází z vrcholného modelu Ultra.
Namísto toho, aby si tito uživatelé počkali na nový model Galaxy S26 Ultra (vyjde v lednu 2026), nebo si zakoupili aktuální verzi v případě, že mají nějakou starší generaci, přechází rovnou na Fold 7. To je v porovnání s předchozími lety výrazný (a vítaný) posun v poptávce.
Galaxy Z Fold 7 sice stále nemá tak pokročilý fotoaparát jako Ultra, nabízí horší výdrž i pomalejší nabíjení, ale jeho tenká konstrukce, vysoký výkon a univerzálnost zřejmě uživatele řady Ultra přesvědčily. Tak jako tak je to pro tuto skládačku výborná vizitka.
Prodeje skládaček rostou
Samsung se tak může po delší době pochlubit zvýšeným zájmem o model Fold, který v posledních letech spíše stagnoval. Dle nejnovějších zpráv je poptávka po současné generaci o celých 50 % vyšší než u předchozího modelu, což dokazuje, že byl Galaxy Z Fold 7 opravdu trefou do černého.