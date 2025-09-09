iPhone Air za 30 tisíc? Zbytečně drahý mobil, po kterém nejspíš budete toužit

Apple předvedl velkolepou show a ukázal nejtenčí iPhone v historii, který lze považovat za inženýrský majstrštyk. Co je na modelu iPhone Air tak unikátního?
Nejtenčí iPhone v historii
Cupertinská společnost Apple před malou chvílí představila zbrusu nový iPhone Air, který se pyšní titulem nejtenčího iPhonu v historii. A že jde o opravdový inženýrský majstrštyk dokazuje „batoh“ na zádech, který v sobě skrývá fotoaparát, reproduktor i čipset.
Mobil, který Apple v reklamě trefně vyobrazuje na špičce lidského prstu, má v pase jen 5,6 milimetru a je vyroben z titanu, díky čemuž by měl dle slov technologického giganta odolnější než kterýkoliv předchozí iPhone. Daní za takto tenký design je konec podpory fyzických SIM, Air spustíte pouze s eSIM.
V aktualizované nabídce Applu je iPhone Air pozicován mezi iPhone 17 a iPhone 17 Pro, a nejde tak v žádném případě o „odlehčenou“ nebo snad „osekanou“ variantu jiného modelu. Díváme se na plnotučný iPhone, na kterém se Apple – z pohledu inovací – pořádně vyřádil.
Překvapivé specifikace
Prvním překvapením na keynote bylo, že iPhone Air není poháněn slabším čipem A19. Apple zde nasadil vskutku těžký kalibr v podobě čipu A19 Pro s výbornou energetickou účinností. A hádejte proč? Baterie. K té se ale dostaneme až za chvíli.
iPhone Air v sobě dále hostí 6,5palcový OLED displej s podporou ProMotion, který zvládá maximální jas až 3000 nitů. Za vypíchnutí stojí taky nová sedmivrstvá antireflexní vrstva, se kterou bude prohlížení displeje venku opět o něco příjemnější.
Asi nikoho nepřekvapí, že iPhone Air nebude zrovna fotomobilem roku. Na zádech najdeme 48Mpx Fusion kameru, která pro základní focení postačí. Pokud si ale potrpíte na kvalitní zoom, je třeba se podívat po modelech iPhone 17 Pro. Vepředu je 18Mpx selfie kamera s funkcí Center Stage, která využívá AI pro rozšíření zorného pole kamery v závislosti na tom, kolik lidí je na fotce.
Fotoaparát ve zkratce
48Mpx Fusion kamera defaultně pořizující 24Mpx fotografie
Ohniskové vzdálenosti 26 mm, 28 mm, 35 mm a 52 mm
Nejrůznější fotografické styly
Výdrž baterie s otazníkem
Apple bohužel během keynote neuvedl, jak na tom bude baterie. V úvodním spotu moderátor akorát poznamenal, že si firma vyvinula novou baterii s vyšší energetickou hustotou a v redakci odhadujeme, že půjde o „starou dobrou“ křemíkovo-uhlíkovou baterii, kterou vídáme už u více výrobců telefonů.
Jediné, na co se nyní můžeme spolehnout, je tvrzení, že mobil oplývá „celodenní výdrží baterie“. Je to 10 hodin nepřetržitého vytížení? 18? Nebo snad 24? To ukážou až první testy. Nicméně vzhledem k tomu, že Apple hned vzápětí ukázal powerbanku, hádáme, že půjde spíš o slabší průměr.
Cena a dostupnost
Jak jsme nastínili na začátku, iPhone Air rozhodně není z levného kraje a Apple si za něj řekne pořádnou prémii. A ještě aby ne, v mnoha ohledech jde skutečně o inženýrský majstrštyk a lidé, na které mobil cílí, si za něco takového rádi připlatí.
Na webových stránkách Applu už visí aktuální ceník a samozřejmě si můžete proklikat i konfigurátor, kde je na výběr několik barviček a velikostí úložišť. Pro úplnost dodáme, že k dispozici jsou následující barvy: blankytně modrá, světle zlatá, oblačně bílá a vesmírně černá. A pokud bychom si měli vybrat, šli bych hned do první barvičky, ve které to Airu fakt sekne.