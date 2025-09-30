iPhone 17 dává na frak konkurenčnímu Xiaomi 17. A to na jeho domácím trhu

Xiaomi chtělo konkurovat iPhonu 17, ale podle analytiků se prodeje vyvíjejí špatně. Apple má navrch i na domácí půdě čínského rivala.
Xiaomi 17 vs. iPhone 17
Xiaomi se letos vydalo do přímého souboje s Applem. Svou vlajkovou řadu označilo číslovkou 17, stejně jako kalifornský gigant a to nehledě na fakt, že toto číslo v rámci vlajek Xiaomi na řadě ještě nebylo (poslední řada je Xiaomi 15). Dočkali jsme se také změn ve složení této nové řady.
Největší model se již nejmenuje Pro, ale Pro Max a inspirace těchto změn je asi každému jasná. Základní model Xiaomi 17 tedy doplňuje Xiaomi 17 Pro a vrcholná verze se jmenuje Xiaomi 17 Pro Max. Podobnost s iPhonem 17, iPhonem 17 Pro a iPhonem 17 Pro Max rozhodně není náhodná.
Populární čínská značka si buď tak moc věřila, nebo se jen chtěla na přece jen o něco slavnějších iPhonech malinko přiživit. Jenže se nyní ukazuje, že to možná nebyl ten nejlepší nápad a dle aktuálních prodejních čísel si Apple na Xiaomi v oblasti prodejů pořádně vyšlápl.
iPhone je jako GTA mobilního světa
Stejně jako se ostatní vydavatelé bojí vydávat své nové hry v okamžiku, kdy přichází na trh jakákoliv hra ze série GTA, podobné je to s iPhonem. Soupeřit s ikonickými telefony od Applu je velmi obtížné a platí, že na podzim na sebe novinky z Cupertina strhnou veškerou pozornost.
Xiaomi si nějakou tu pozornost tím, jak pojmenovalo svou novou vlajkovou řadu, uloupilo pro sebe, ale prodejně to prozatím nevypadá na žádný zázrak. Známý analytik Kchuo uvádí, že iPhony 17 se prodávají lépe než Xiaomi 17, což sice není překvapením, ale je překvapivé, na jakém trhu.
Apple totiž poráží svého soka přímo na jeho domovském trhu v Číně, kde se mu v poslední době moc nedařilo a kde se to úplně nečekalo. Xiaomi údajně již snížilo své původní plány na prodej 10 milionů kusů své nové řady o celých 20 %, tedy o pětinu (na 8 milionů kusů).
Trnem v oku je hlavně základní iPhone 17
Kchuo uvádí, že vrásky Xiaomi způsobuje hlavně základní iPhone 17, který v prodejích výrazně překonává základní Xiaomi 17. Apple totiž letos svému nejlevnějšímu modelu dopřál spoustu vylepšení bez toho, aby zvyšoval cenu a jak to tak vypadá, zákazníci na to slyší.
Pokud se Xiaomi nepodaří „nakopnout“ prodeje své vlajkové řady v průběhu nadcházejícího čínského státního svátku Zlatý týden (Golden Week), je pravděpodobné, že bude muset přijít na řadu snížení cen. A to rozhodně není pro zbrusu novou vlajkovou řadu dobrá vizitka.