Proč nekupovat nový iPhone 17? Našli jsme 5 důvodů, jsou spíš škarohlídské

Ondřej Koníček
Proč nekoupit iPhone 17? | foto: Apple, úprava: Ondřej Koníček
Proč nekoupit iPhone 17? | foto: Apple, úprava: Ondřej Koníček

Prozkoumali jsme celou nabídku nové řady iPhone 17 a zjistili, že Apple má ještě co zlepšovat. I tak jde ale letos o skvělé novinky!

Nové iPhony 17 dorazily s velkou pompu

Apple v úterý představil dlouho očekávané iPhony 17 a dočkali jsme se výrazného oživení řady. Spolu se základním iPhonem 17 a vlajkami Pro / Pro Max dorazilo také ultra-tenké provedení iPhone Air. Ano, číslo 17 schází a Apple se z nějakého důvodu rozhodl pro změnu schématu značení.

Možná kvůli tomu, aby přenesl čistotu jeho designu i do názvu, těžko říct. Tak jako tak se jedná o nejzajímavější přírůstek do řady iPhone 17, který vyniká jak tenkostí a lehkostí, tak konstrukcí a také designem. Zbývající modely se pak dočkaly až překvapivé spousty novinek.

Jednou z těch největších je osazení základního iPhonu 17 displejem, který konečně disponuje frekvencí 120 Hz a ta je navíc dynamická. I přes spousty nových prvků se ale najde několik důvodů, proč nové iPhony 17 nekupovat a v některých případech bude lepší zůstat u minulé generace.

iPhone 17 Pro | foto: Apple
iPhone 17 Pro | foto: Apple

Po kompaktu se slehla zem

Nový iPhone 17 dostal do vínku o dvě desetinky palce větší displej, který má nově úhlopříčku 6,3 palce. Přitom původní velikost 6,1 palce u iPhonu 16 se zdá býti zcela ideální a posledním opravdu kompaktním modelem tak zůstává iPhone 16e, která má ale hromadu jiných neduhů.

Nový iPhone 17 je v porovnání s předchůdcem větší na výšku, ale i tlustší a těžší, takže pokud máte raději menší telefony, s klidem zůstaňte u původního modelu. Stejné důvody se pak dají aplikovat i na vlajkové modely iPhone 17 Pro a Pro Max.

Obě tyto novinky jsou v porovnání s předchůdci větší, těžší a tlustší, což sice je vykoupeno většími akumulátory a pravděpodobně i lepší výdrží, ale konkurence umí víc. Ta rozhodně nepotřebuje šasi s tloušťkou 8,8 mm k implementaci baterie s kapacitou okolo 5000 mAh (iPhone 17 Pro Max).

iPhone 17 Pro | foto: Apple
iPhone 17 Pro | foto: Apple

Další důvody, proč se vyhnout iPhonům 17

Apple se o tomto prvku nikde nezmiňuje, takže je pravděpodobné, že v nových iPhonech opět schází. Na mysli máme reverzní bezdrátové nabíjení, což je poměrně praktický prvek, který je jako stvořený pro nabíjení například sluchátek.

Je pravděpodobné, že nové iPhony 17 disponují jen reverzním drátovým nabíjením, což je již lehce zastaralý prvek. Stejně jako vloni, ani letos Apple nedopřeje svým telefonům v rámci EU pokročilou umělou inteligenci, takže pokud ji vyžadujete, iPhonům 17 se vyhněte.

Abychom ale byli fér, kalifornský gigant je v tom nevinně a hlavní vinu za absenci Apple Intelligence v Evropě nese přímo Evropská unie. Je trochu škoda i to, že evropské iPhony mají stále fyzický SIM slot. V USA se již drahně let prodávají bez něj a s větší baterií, což je skvělý benefit.

iPhone Air v ruce | foto: Apple
iPhone Air v ruce | foto: Apple

Zdražovalo se, ale jen někde

Pokud jste uživatelé méně nároční na vnitřní prostor a bohatě vám stačí iPhone s pamětí 128 GB, máme pro vás špatnou zprávu. Tento základní model již není k dispozici a Apple razí vskutku zajímavou politiku, kdy je základní iPhone 17 výrazně levnější a verze Pro zase dražší.

Zatímco základní iPhone 16 s pamětí 128 GB stál 23 990 Kč, iPhone 17 vychází v novém základu, tedy s pamětí 256 GB, na 22 990 Kč. Je tedy výhodnější koupí. U modelu Pro to ale neplatí a absence 128GB verze znamená, že zájemce o iPhone 17 Pro si připlatí 3 000 Kč.

Předchozí iPhone 16 Pro začínal na částce 29 990 Kč a verze s pamětí 256 GB vycházela 32 990 Kč, takže technicky se o zdražení nejedná, protože nový model stojí stejně. Zájemce o Pro verzi ale zkrátka musí letos zaplatit za základ o nemalé 3 tisíce víc.

Shrnutí, co vám může chybět nebo vadit u nových iPhonů 17

  • větší rozměry, vyšší hmotnost u modelů Pro / Pro Max
  • reverzní bezdrátové nabíjení
  • absence funkcí Apple Intelligence v EU
  • eSIM-only je v Evropě jen iPhone Air
  • nejlevnější iPhone 17 Pro je o 3 000 Kč dražší

Zdroj: Autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

