Recenze Honor Magic 7 Pro – Malými krůčky k dokonalosti

Otestoval jsem nejnovější vlajkový model Honor Magic 7 Pro. Telefon na mě udělal velmi dobrý dojem, ale něco bych mu přeci jen vytknul.

Honor se dostal mezi smetánku

Honor se před mnoha lety oddělil od Huawei, aby mohl fungovat na globálním trhu bez obav ze sankcí, a tento krok se vyplatil, protože za tu dobu jsme se dočkali několika parádních vlajkových telefonů, které se s každým rokem přibližují k pomyslné špičce, jako je Samsung či Xiaomi.

Do redakce Mobilizujeme.cz nám dorazil nejnovější vlajkový model Honor Magic 7 Pro, který jsme náležitě otestovali, a dnes si povíme, v čem všem je lepší než loňský model Honor Magic 6 Pro a z jaké generace se na nejnovější výdobytek techniky od Honoru nejvíce vyplatí upgradovat.

Prémiové zpracování, ale tentokrát bez kožených zad

Trend kožených zad u telefonů jde pomalu do pozadí a stejně to vidí i Honor, protože Magic 7 Pro nemá žádnou variantu s koženými zády, nýbrž pouze ty se zády skleněnými. Mně se do ruky dostala bílá varianta se speciální úpravou zad, která se nepatlá a na první pohled trochu připomíná mramor.

Honor Magic 7 Pro | foto: Luboš Srb

Horní strana Spodní strana



Honor Magic 7 Pro, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Rám telefonu je opět vyhotoven z kovu, ale působí o něco prémiověji než u předchozí generace. Není totiž lesklý. Na mě působí o něco lépe a trochu připomíná rám některých iPhonů. Na dolní a horní straně ještě najdeme mikrofony a mřížky pro reproduktory.

Nový Magic 7 Pro se drží dobře v ruce, má příjemně zaoblené hrany a samotný displej není tolik zahnutý, jak tomu bylo v předchozích dvou generacích. Oproti Magic 6 Pro byl předělán i obří modul s fotoaparáty, který je téměř totožný jako u Vivo X200 Pro a je hlavně více symetrický, protože fotoaparáty jsou umístěny ve dvou řadách pod sebou.

Na první pohled může vypadat, že jsou v modulu 4 fotoaparáty, ale zdání klame, neboť jeden z nich je pouze snímač barevného spektra. Zadní ostrov s fotoaparáty také dost vyčnívá z těla telefonu, což může vyřešit pouzdro, které rozhodně doporučuji přikoupit.

Honor Magic 7 Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Parádní OLED displej s přirozenými barvami

Displej je ta nejdůležitější část každého telefonu a je vidět, že na něm Honor vůbec nešetřil a nasadil 6,8palcovou OLED obrazovku s 2K rozlišením a s variabilní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Díky tomu je displej dostatečně plynulý, ale zároveň šetří baterii, dokáže totiž snížit obnovovací frekvenci na minimální hodnoty, když je potřeba. Další výhodou této obrazovky je 4320Hz Pulzně Šířková Modulace (PWM), díky které displej méně unavuje oči.

Například iPhone 16 Pro má PWM pouze 480 Hz, což je dost znát hlavně při nastavení nižšího jasu, jelikož vás mohou o dost dříve začít bolet oči, jestli jste na blikání displeje citlivější. Pokud jde o maximální jas, ten je dostatečný, a na sluníčku budete mít vždy čitelný displej, ale hodnoty 5000 nitů, kterou uvádí výrobce, určitě nedosahuje – maximálně na malé části obrazovky při přehrávání HDR videa.

Barevné podání displeje bych pochválil. Je velmi věrohodné, tedy v případě, že nastavíte režim Normální, který je kalibrovaný pro co nejpřirozenější barvy. Režim Syté je zase o něco živější a některé barvy saturuje zbytečně moc. Pokud si chcete nastavit vlastní podání barev, je to možné, a tak si barvy můžete plně přizpůsobit dle svého gusta.

Honor Magic 7 Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Horní část displeje Spodní část displeje



MagicOS pomalu dohání ty nejlepší Androidí nadstavby

V telefonu je předinstalovaný Android 15 s novou nadstavbou MagicOS 9, která je dostatečně plynulá a nabízí mnoho AI funkcí, které si popíšeme později. Svým designem se pomalu vzdaluje tehdejší nadstavbě od Huaweie EMUI a více se přibližuje k iOS a OneUI od Samsungu.

Honor se před nějakou dobou rozhodl oddělit notifikace a ovládací centrum, takže abyste se dostali do ovládacího centra, musíte přejet prstem z pravé horní strany displeje dolů, a do notifikační lišty se dostanete přejetím prstu z levé horní strany dolů. Mně osobně vyhovuje spíše spojení ovládacího centra a notifikační lišty, ale to je pouze otázka vkusu.

Po vzoru iOS si zde můžete nastavit buď klasický Always-on displej, kde je zobrazena jen část obrazovky s textem, anebo použít nastavení, kdy se zamykací obrazovka pouze ztmaví a zobrazuje se neustále, podobně jako tomu je na iPhonech. Počítejte však se znatelně horší výdrží baterie – minimálně 10 % si tento vždy zapnutý displej může vzít.

Všechny nainstalované aplikace jsou umístěny na obrazovkách a není zde možnost zapnutí šuplíku se všemi, což mi velmi scházelo, protože tento způsob organizace aplikací mi přijde lepší a přehlednější. Nadstavbu jako takovou hodnotím pozitivně, jelikož s každou novou verzí je lepší a modernější, ale přesto jsou v ní patrné pozůstatky ze starší nadstavby z dřívějších Huawei telefonů, která působila nevyspěle.

Telefonování s mobilem Honor Magic 7 Pro | foto: Luboš Srb

Funkce umělé inteligence

Honor do své nadstavby integroval mnoho AI funkcí, jako je AI guma na odmazávání určitých předmětů na fotografiích nebo AI překlad, který umí v reálném čase překládat text nebo mluvené slovo. Čeština bohužel není podporována. Mně osobně nejvíce přišla vhod funkce AI návrhy, která sleduje, jaké aplikace více používáte, a pak vám je umístí do složky AI návrhy na ploše, kde k nim máte okamžitý přístup a nemusíte tak hledat, kde máte ony konkrétní aplikace umístěné.

Poslední funkce, která stojí za zmínku, je Magic Portal, díky kterému můžete přetahovat libovolný obsah z jedné aplikace do druhé. Vždy stačí zakroužkovat danou věc, kterou chcete na obrazovce přenést jinam, a telefon vám následně dá na výběr aplikace, které tuto možnost podporují.

Honor Magic 7 Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Výkon a stabilita

V nitru Honoru Magic 7 Pro je integrován vlajkový čipset od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite, který bez problému rozběhne jakoukoliv hru na nejvyšší detaily i ve vysokých rozlišeních. Ve většině her, které to podporují, zvládne udržet framerate stabilně okolo 120 Hz, s výjimkou Genshin Impactu, kde se snímková frekvence pohybovala okolo 70 až 80 fps. Jde ale o skutečně jednu z nejnáročnějších her, kterou mají problém dostat nad 100 fps i čipsety od Applu, jako je M3.

Při hraní se telefon zahříval poblíž modulu s fotoaparáty, ale nešlo o nic závažného. Pokud budete používat pouzdro, zahřívání nebude téměř patrné. Snapdragon je letos opravdu výkonnostní monstrum, jelikož v Geekbench 6 Honor Magic 7 Pro dokonce ve vícejádrovém skóre pokořil iPhone 16 Pro Max a v jednojádrovém výkonu porazil i dřívější špičku Applu čip M2.

V telefonu je mimo jiné velké 512GB interní úložiště, kterému dopomáhá 12 GB RAM s možností rozšíření pomocí virtuální RAM o dalších 8 GB. Honor Magic 7 Pro tedy běží naprosto bez jakéhokoliv zpomalení, a to i v případě, že jsem přepínal mezi náročnými hrami a Chromem plným otevřených záložek.

Bohužel v jedné věci mě telefon poměrně nepříjemně překvapil, a to v tom, že se mu nepodařilo úspěšně dokončit zátěžový test 3D Mark Wild Life Extreme. Pokaždé ke konci se aplikace shodila na plochu s hláškou, že se telefon moc přehřívá, a je tomu skutečně tak, protože telefon byl na dotek opravdu velmi horký po celé konstrukci. Během delšího hraní, například Call of Duty Mobile, jsem takové problémy řešit nemusel.





Výdrž baterie a rychlost jejího nabíjení

Během testování jsem se setkal s poněkud netradiční chybou nebo špatnou počáteční kalibrací baterie od výroby – telefon se vybíjel každou minutu o jedno procento! Nechal jsem jej proto vybít na 0 % a následně zase nabil na 100 %, a od té doby se už baterie chovala tak, jak by měla. Pokud jste nenáročný uživatel, telefon zvládne i dva dny, ale v mém případě šlo spíše o den a půl, protože často fotím a využívám vyšší jas displeje.

Výdrž baterie tedy hodnotím pozitivně, jen je škoda, že evropská varianta telefonu má o dost menší baterii s kapacitou 5270 mAh, namísto té globální, která má baterii s kapacitou 5850 mAh. To je značný rozdíl a poměrně nesmyslné rozhodnutí ze strany výrobce. Kdyby Honor všude nasadil větší baterii, šlo by s jistotou o dvoudenní telefon.

Z mého pohledu je takto malá kapacita v době, kdy plno telefonů atakuje hodnoty 6000 mAh a více, zkrátka nedostatečná. Znamená to, že letošní Magic 7 Pro má menší baterii než loňský model, který měl na všech trzích baterii s kapacitou 5600 mAh. Navíc, abyste rychlé nabíjení skutečně využili, musíte si zvlášť koupit originální adaptér od Honoru.

O něco horší výdrž baterie naštěstí kompenzuje podpora rychlého 100W drátového nabíjení, které jsem sice nemohl plně využít z důvodu použití 66W nabíjecí adaptér z Honoru Magic 5 Pro, ale i tak jsem dosáhl skvělých hodnot. Za 20 minut se mi telefon podařilo nabít na 63 % a naplno jsem Magic 7 Pro nabil za 37 minut, což je o 4 minuty více, než jaký čas udává Honor s použitím 100W nabíječky.

Honor Magic 7 Pro, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Fotoaparáty, jaké se u vlajky sluší a patří

Nová vlajka od Honoru má opět špičkové fotoaparáty a oproti předchozímu modelu byly vyměněny dva senzory za nové, ale jejich rozlišení se nezměnilo s výjimkou teleobjektivu, který má o 20 Mpx více, a změněn byl i optický zoom, který má nyní 3× přiblížení namísto předchozího 2,5×. Dle specifikací fotoaparátu, na které se můžete podívat níže, lze usoudit, že Honor Magic 7 Pro cílí na ty nejlepší vlajkové telefony, jako jsou nový Samsung Galaxy S25 Ultra nebo iPhone 16 Pro Max.

Primární snímač: 50 Mpx (Omnivision OVH9000), f/1.4 – f/2.0, 23 mm, 1/1.3″, OIS, Laser AF, PDAF

Periskopický teleobjektiv: 200 Mpx (Samsung S5KHP3SP), f/2.6, 1/1.4″, 72 mm, OIS, PDAF, 3× optický zoom

Ultra-širokoúhlý objektiv: 50 Mpx, f/2.0, 13 mm, záběr 122˚, 1/2.88″, automatické ostření

Selfie kamerka: 50 Mpx + 3D ToF, f/2.0, 22 mm, 1/2.93″, automatické ostření

Focení s telefonem Honor Magic 7 Pro | foto: Luboš Srb

Primární snímač dokáže vykouzlit parádní fotografie s dostatkem detailů, dobrým kontrastem a HDR si umí dobře poradit i s přímým slunečním svitem do kamery, takže v tomto Honor odvedl dobrou práci. Pokud použijete fotografický profil Přirozený, ve kterém jsem pořizoval všechny fotografie, jsou barvy skutečně velmi věrné realitě, ale pokud vám přijdou mdlé, můžete používat režim Autentický, který má o dost saturovanější barvy a o něco méně jasné fotky.

Poslední režim, který můžete použít, je Jasný, a ten má jen mírně saturované barvy, ale fotografie místy až nepřirozeně prosvětluje. Ať už zvolíte profil jakýkoliv, všechny se propisují do každého senzoru. Hlavní senzor má jako jediný proměnlivou clonu v rozmezí f/1,4 až f/2,0 a tu ovládá sám software telefonu dle situace, nebo si ji můžete nastavit v Pro režimu. Bohužel na výběr máte jen tyto dvě clony a nemůžete si například nastavit hodnotu f/1,6, která je na jejich pomezí.

Šampion zoomu

Honor vyměnil svůj teleobjektiv za modernější s vyšším rozlišením a hlavně většími fyzickými rozměry. A je to znát. Všechny fotografie v rozmezí 2× až 10× jsou dostatečně prosvětlené a detailní, ale občas to umělá inteligence přežene s doostřováním a například voda začne při vyšším přiblížení nad 10× vypadat nepřirozeně, a to stejné platí pro barvy, které jsou zbytečně přepálené. Není to tak ale vždy a zřejmě je to dáno konkrétním objektem a okolním osvětlením.

Pokud přibližujete například architekturu, můžete dosáhnout skvělých výsledků i v případě 30násobného zoomu, protože AI zkrátka ví, co má dělat, aby fotky vypadaly lépe. Nejvíce problematické na přibližování jsou tedy zeleň a někdy i pohybující se zvířata. Občas se mi ale stalo, že umělá inteligence nevěděla, co má dělat, a i při 30× přiblížení jsem dostal pouze digitální omalovánky. Pokud schopnost přiblížení porovnám například s Galaxy S25 Ultra nebo iPhone 16 Pro Max, tak Honor jasně vyhrává díky většímu senzoru s vyšším rozlišením.

Ultraširokoúhlá kamerka dokáže během dne vytvořit dobré fotky a ani výrazně nešumí, a to ani v případě, že je horší osvětlení. Jak ale bývá zvykem u všech ultraširokoúhlých kamer, s nedostatkem světla začne ztrácet detaily, což je nejvíce patrné například na trávě nebo textuře budov. Bohužel teleobjektiv nezvládá tak dobré makro fotky jako například Vivo X200 Pro, a proto je nutné snímky zblízka fotit klasicky ultraširokoúhlou kamerou, čímž si během focení stíníte.

Honor Magic 7 Pro, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Noční snímky a selfie

Noční focení zvládají všechny objektivy překvapivě dobře a ani jeden z nich neprodukuje hodně šumu na obloze nebo v tmavších místech. Ultraširokoúhlá kamera ztrácí večer detaily a fotky nejsou tak ostré, ale teleobjektiv s hlavní kamerou si vedou na výbornou.

Hlavní snímač si dokáže dobře poradit i s náročnou scénou plnou světel z různých zdrojů tak, aby fotografie nebyla přepálená, takže HDR Honor letos o dost vylepšil i během focení v noci, nejen přes den. Selfie kamerka přes den dokáže vytvořit dostatečně detailní fotografie bez agresivního retušování kůže, ke kterému často dochází u jiných čínských vlajek, takže této kamerce nemám co vytknout.

Video stále bez 8K

Honor stále neumožňuje natáčet 8K videa, ale vlastně to není ani potřeba, protože 8K monitory jsou vzácné a mnohem použitelnější je možnost natáčení 4K při 60 fps na všech snímačích, což ocení každý. Stabilita videa je nejlepší na hlavním snímači a všechna 4K videa mají překvapivě dost detailu, přirozené barvy a dobrý dynamický rozsah.

Honor každý rok dotahuje na androidní špičku, kterou je aktuálně Samsung. Byly doby, kdy Honor a Huawei měli úplně nejhorší videa ze všech výrobců Android telefonů, ale to už dávno neplatí a Honor Magic 7 Pro dokáže vytvořit stabilní i detailní videa.

Jak fotí Honor Magic 7 Pro?









Ukázka: ultra-širokoúhlé snímky







Ukázka: noční snímky







Ukázka: zoom 6×





Ukázka: zoom 10× / 20× / 30×









Ukázka: zoom 60×





Ukázka: makro snímky





Závěr recenze Honor Magic 7 Pro

Recenzi jsem začal dělat poměrně se skepticismem, protože dle hardwarových specifikací se toho tolik od minulého roku nezměnilo, ale je vidět, že Honor na své nové vlajce pořádně zapracoval a pomalu, ale jistě dohání tu nejlepší konkurenci, kterou je Samsung nebo Xiaomi.

Pokud vlastníte loňský Honor Magic 6 Pro, upgrade na letošní model se určitě nevyplatí. Fotoaparáty jsou téměř totožné a nárůst výkonu nikterak nepocítíte, navíc má loňský model lepší výdrž baterie díky větší baterii. V případě vlastnění Honoru Magic 5 Pro se naopak upgrade rozhodně vyplatí. Dostanete totiž lepší fotoaparáty, úspornější čipset, rychlejší nabíjení, hezčí displej, a dokonce i spolehlivější a přesnější ultrasonickou čtečku prstů.

Honor Magic 7 Pro | foto: Luboš Srb

Honor Magic 7 Pro má špičkovou fotosestavu, která se vyrovná i těm nejlepším, jako je Samsung nebo Xiaomi, ale například na Vivo pořád ztrácí, hlavně v rámci algoritmů fotoaparátů, přestože hardware na to má. Telefon má skvělý displej, spolehlivou biometriku, nadstandardně rychlé nabíjení a pořádný výkon, takže se jedná o pravou vlajku pro rok 2025 bez velkých kompromisů.

Samozřejmě žádný telefon není dokonalý, a i tento má své neduhy, jako je nesmyslně malá baterie v případě evropské varianty, pomalé softwarové aktualizace a někdy až moc agresivní umělá inteligence během zoomování. Poslední nedostatek, který je třeba zmínit, je ten, že se telefon v některých situacích nadměrně zahřívá – v mém případě tomu tak bylo pouze při zátěžovém testu 3DMarku.

Hodnocení

Ultrasonická čtečka otisků prstů Bez nabíjecího adaptéru v balení Rychlé drátové nabíjení a dobrá výdrž baterie Teleobjektiv neumí makro fotky Kvalitní sestava fotoaparátů Evropská verze má pouze 5270 mAh baterii 3D sken obličeje Výkonu na rozdávání

Honor Magic 7 Pro: specifikace