Ultratenký mobil s dlouhou výdrží? Motorola chce zatopit Applu a Samsungu

Motorola vstupuje do éry ultratenkých telefonů. Model Moto Edge 70 nabídne obří 4800mAh baterii a rychlé 68W nabíjení.
Motorola připravuje ultratenký mobil
Samsung s Applem odstartovali nový trend v podobě extrémně tenkých telefonů. Samsung letos představil svůj model Galaxy S25 Edge s tloušťkou 5,8 mm a Apple následně kontroval iPhonem Air s tloušťkou 5,6 mm. A již brzy se dočkáme tenkých telefonů i od jiných výrobců.
Někteří z nich, například Tecno či Infinix, své tenké telefony již představili, ale z hlavních značek prozatím nikdo. Další ultra-tenký telefon dorazí od Motoroly a bude se jmenovat X70 Air v Číně, respektive Moto 70 ve zbytku světa. A rozhodně nebude jen do počtu.
Motorola bohužel naprosto „prokaučovala“ možnost vydat tuto novinku v rámci své legendární řady Razr (žiletka), pod kterou prodává véčkové telefony a která by se pro ultra-tenký telefon náramně hodila. I tak se ale určitě bude jednat o přístroj, který zaujme a konkurenci potrápí.
Tenká Motorola lepší než Apple i Samsung?
Přesná tloušťka šasi u této novinky není známá, ale měla by se pohybovat mezi 5,6 – 5,8 mm, což jsou hodnoty jako u iPhonu Air i Samsungu Galaxy S25 Edge. Takto tenké šasi s sebou ale nese výrazné limitace, a to hlavně v oblasti baterie a u obou tenkých telefonů je to patrné.
Zatímco iPhone Air disponuje akumulátorem s kapacitou 3149 mAh, model Galaxy S25 Edge má o něco objemnější baterii o kapacitě 3900 mAh. Motorola oficiálně potvrdila velikost baterie ve svém tenkém telefonu a v tomto ohledu své soky naprosto drtivě porazí.
Moto Edge 70 dostane do vínku akumulátor s kapacitou 4800 mAh, což je pořádný rozdíl a dá se očekávat, že nabídne v segmentu tenkých telefonů nejlepší výdrž. A také nejrychlejší nabíjení, které bude mít výkon 68 W (iPhone Air i Galaxy S25 Edge mají jen 25W nabíjení).
Kdy Moto Edge 70 dorazí?
Tento zajímavý telefon bude jako první představen v Číně, a to koncem měsíce října 2025. Na tomto trhu ponese označení X70 Air a do Evropy se, pod jménem Moto Edge 70, dostane 5. listopadu 2025. K dispozici bude ve třech barvách Pantone (fialová, šedá a bronzově-zelená).