Lehké a odolné tělo, obří skládací displej. Apple chystá revoluční mobil

Ondřej Koníček
iPhone Fold | Zdroj: se souhlasem 9to5Mac
iPhone Fold | Zdroj: se souhlasem 9to5Mac

iPhone Fold je za rohem. Apple chystá revoluční skládací telefon s prémiovým titanovým tělem a velkým displejem.

Nejočekávanější skládačka se blíží

Nebylo otázkou, zda Apple do segmentu skládacích telefonů vstoupí, ale spíše kdy tak učiní. Jedná se o dynamicky rostoucí kategorii, která ale potřebuje pořádný impulz a právě tím tím by mohl být skládací iPhone. Ten by se měl jmenovat jednoduše Fold a dorazí pravděpodobně již příští rok.

Původně se sice spekulovalo o tom, že Apple chystá skládačku s véčkovou konstrukcí, tedy po vzoru například Samsungu Galaxy Z Flip, ale tyto zvěsti odvál čas. Vypadá to, že se kalifornský gigant soustředí na skládačku s tradiční konstrukcí otevírající se jako kniha.

Tento typ telefonů je náročnější na výrobu, protože má složitější konstrukci a jeho hlavní devízou je velký pant, který drží obě poloviny konstrukce. Ten se táhne přes celou výšku telefonu, obsahuje spoustu komponent a po stránce mechaniky se vlastně jedná o mistrovské dílo.

iPhone Fold | Zdroj: 9to5Mac
iPhone Fold | Zdroj: 9to5Mac

Z jakého materiálu bude iPhonu Fold?

Apple u svých telefonů moc rád mění materiály a například letos se u vrcholných modelů 17 Pro a Pro Max vrátil, po dvou titanových generacích, k hliníku. Na titan zase přešel před lety z nerezové oceli a prémiové materiály tedy nejsou Applu cizí. A najdeme je také na iPhonu Fold.

Nejnovější informace hovoří o tom, že se kalifornský gigant vrátí se svou skládací prvotinou k titanu, a to jak u rámu, tak u pantu. Rám telefonu by měl být vyroben z kombinace titanu a hliníku, což bude platit také pro jeho pant.

Původně se mluvilo o tom, že rám bude čistě titanový, ale nejnovější informace naznačují spíše kombinaci obou těchto materiálů. V jakém poměru budou použity, to je prozatím neznámé, ale není pravděpodobné, že by byl iPhone Fold vyrobený výhradně z titanu.

Premiéra za rok

Očekávaný iPhone Fold by se měl dočkat premiéry již příští rok, takže práce na něm jsou v plném proudu. Očekávaná se, že nabídne venkovní displej s úhlopříčkou 5,5 palce, ohebný panel by měl mít velikost 7,8 palce a o zabezpečení se postará snímač otisků prstů (TouchID).

Zdroj: 9to5mac

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

