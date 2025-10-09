Logo Mobilizujeme.cz

Chcete, aby váš mobil fotil co nejvíc realisticky? Realme spojí síly s experty Ricoh

Ondřej Koníček
Focení s telefonem Realme GT 7 | Zdroj: Luboš Srb
Focení s telefonem Realme GT 7 | Zdroj: Luboš Srb

Spolupráce Realme a Ricoh přináší čerstvý vítr do mobilního focení. Dočkáme se autenticity místo přehnaných algoritmů?

V mobilním světě se urodilo nové partnerství

Partnerství mezi mobilními výrobci a fotografickými značkami jsou již poměrně běžná a na trhu jich bylo uzavřena spousta. Například Xiaomi spolupracuje s Leicou, Vivo a Sony se značkou Zeiss a Oppo zase s experty z firmy Hasselblad. Nyní se do této společnosti přidává i Realme.

Tato čínská značka, která v posledních letech rychle roste, se spojila se známým výrobcem Ricoh z Japonska. Obě firmy na tomto partnerství pracovaly dlouhé čtyři roky a to se tak řadí mezi nejhlubší a nejpropracovanější spolupráce v oblasti obrazových technologií v mobilním průmyslu.

Prvním společným produktem vzniknuvším z této spolupráce se stane nová vlajka Realme, model GT 8 Pro a spolupráce bude více do hloubky představena v rámci videa „4 Years in One Snap“. To shrne společný, čtyřletý vývoj a více přiblíží již zmíněnou novinku GT 8 Pro.

Realme uzavírá partnerství s firmou Ricoh | Zdroj: Realme
Realme uzavírá partnerství s firmou Ricoh | Zdroj: Realme

Společná vize a potřeby uživatelů

Základním stavebním kamenem této spolupráce se stala společná vize obou značek a porozumění potřebám uživatelů. V Realme zaznamenali, že mladí uživatelé při mobilním fotografování naráží na dva problémy – příliš podobný hardware a přehnané algoritmy, které odstraňují přirozenost.

Lidé zkrátka chtějí více ukazovat vlastní styl namísto sice dokonalých, ale uměle působících fotografií. Inspirací se stala legendární řada fotoaparátů Ricoh GR, která je mezi uživateli známá jako „hrdina pouliční fotografie“, a to díky ostrosti, kompaktnosti a rychlé odezvě.

Tato spolupráce nemá být jen o produktech, ale také o kultuře, která má inspirovat novou generaci k objevování krásy každodenního života prostřednictvím pouliční fotografie. Obě značky chtějí nabídnout uživatelům nástroj, který jim umožní zachytit svět autenticky, s osobitostí a respektem.

GT 8 Pro jako dědictví řady Ricoh GR

Nová vlajka Realme GT 8 Pro přinese uživatelům zcela nový fotografický zážitek s průlomovými inovacemi v oblasti optiky, barevných algoritmů i tónů obrazu. Nabídne také uživatelské rozhraní inspirované již zmíněnou řadou fotoaparátů Ricoh GR.

Snahou obou společností je posunutí kultury pouliční fotografie na novou úroveň a nabídnout ji také uživatelům telefonů. Přenesení ducha této kultury do mobilní éry nebude nic snadného a v rámci telefonů se bude jednat o zcela nový způsob fotografování.

Žádné čekání na dokonalý záběr, pózování a podobné věci. Pouliční fotografie je o rychlém stisku spouště a zachycení okamžiku tak, jak je. Více informací o této spolupráci se dozvíme 14. října 2025, kdy bude partnerství s firmou Ricoh oficiálně představeno.

Zdroj: Realme

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

