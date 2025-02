Recenze Vivo X200 Pro – Neskutečně povedený fotoaparát, ale co ta cena?

Vivo X200 Pro je mistrem ve focení. Existuje jen málo telefonů, které s ním mohou soupeřit. Jak se mi nejlepší model z čínské produkce celkově líbil?

To nejlepší od Vivo

Vivo X200 Pro je aktuální vlajkový přístroj od čínského výrobce Vivo a představuje to nejlepší, co má v nabídce. Tato novinka navazuje na loňský model X100 Pro a pochopitelně má ty nejvyšší možné ambice. Ve své kategorii chce zavařit konkurenci v podobě například Samsungu Galaxy S25 Ultra, Honoru Magic 7 Pro nebo iPhonu 17 Pro Max. Má na to ale parametry a schopnosti?

Balení dle chudých standardů

Vivo se již před nedávnem vydalo cesto Applu, Samsungu nebo Sony a přestalo do prodejního balení svých telefonů dávat nabíjecí adaptéry. Vlajkový model X200 Pro na tom není jinak a dostanete tedy telefon, nezbytnou literaturu, špendlík na otevření šuplíčku pro SIM kartu, jednoduchý obal a USB-C kabel. Pokud budete chtít využít nabíjecí výkon telefonu naplno, bude nezbytné zakoupit si originální Vivo adaptér za nějakých 700 korun.

Odolnost a styl nadevše

Vivo u své vlajkové řady s loňskou generací trochu změnilo uložení fotoaparátu, který se přesunul z levé strany zad přesně do jejich středu. Asymetrické uložení tedy vystřídala symetrie a Vivo X200 Pro tak působí tak nějak elegantněji a uhlazeněji, než dvojice X80 Pro a X90 Pro s asymetrickým fotoaparátem, ale zase ztratilo něco ze své osobitosti. Konstrukce je, dle očekávání, parádní a výrobce vsadil na klasiku v podobě hliníkového rámečku a skleněných zad. Samozřejmostí je pak zvýšená odolnost, tentokrát dle nejvyšší normy IP68/IP69.

Vivo X200 Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Horní strana telefonu Vivo X200 Pro | foto: Luboš Srb Spodní strana telefonu Vivo X200 Pro | foto: Luboš Srb



Telefon tedy odolá tlakové vodě, takže ho můžete například očistit vapkou (neberte prosím jako nabádání k tomu to opravdu udělat). Zpět ale k fotoaparátu, který je opravdu masivní a zabírá takřka polovinu zad. To má jednu velkou výhodu, a sice tu, že se telefon při položení na záda nijak nehoupe a je stabilní. Úchop v jedné ruce ale není z nejpohodlnějších a vzhledem k velkým rozměrům i hmotnosti (223 gramů) není manipulace v jedné ruce nic vyloženě snadného. Vivo X200 Pro je zkrátka velký i těžký telefon a je to znát.

O fotomodul si můžete zapřít prst, což je sice fajn, ale rozložení hmotnosti není ideální a chce to zkrátka být při používání v jedné ruce velmi opatrný. Velká pochvala míří směrem ke čtečce otisků prstů v displeji, u které se výrobce vrátil zpět k ultrasonickému senzoru (naposledy ho měl model X80 Pro) a ten je přesný i opravdu bleskově rychlý. Za zmínku pak stojí také velmi tenký vnitřní rámeček okolo displeje, jenž patří mezi nejtenčí vůbec a vcelku malý je i centrálně umístěný průstřel se selfie kamerkou.

Mobil Vivo X200 Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Displej je skvělý na všech frontách

Ozdobou přední strany Viva X200 Pro je displej s úhlopříčkou 6,78 palce, který patří k nejlepším v branži. Jedná se o OLED panel s rozlišením 2800 × 1280 pixelů, samozřejmě nabízí LTPO technologii a tudíž i dynamickou obnovovací frekvenci, jenž se umí přizpůsobit zobrazenému obsahu v rozsahu 1 – 120 Hz. Maximální jas se může vyšplhat až na 4500 nitů, čehož se samozřejmě v klasických situacích nedočkáte, ale míra jasu je i v reálu opravdu vysoká. Čitelnost i za jasného dne je tedy zcela bezproblémová.

Detail displeje Vivo X200 Pro | foto: Luboš Srb

Panel produkuje velmi syté barvy, jak se na OLED displej sluší a patří, nicméně jejich podání lze upravit. K dispozici jsou tři režimy, možnost manuální korekce teploty barev a také adaptivní funkce. Ta přizpůsobí barvy okolnímu světlu tak, aby se uživateli na displej příjemně dívalo za všech okolností. Upravit je možné také rozlišení, jenž lze snížit, kvůli úspoře energie, na 2400 × 1080 pixelů a v oblasti obnovovací frekvence jsou k dispozici tři režimy. Lze mít nastavenou automatiku, nebo frekvenci zamknout na hodnotách 60 či 120 Hz.





Trochu si postěžuji na automatickou regulaci jasu, která trochu pokulhávala a nejednou se stalo, že mi telefon vpálil do očí po odemknutí ve tmě maximální či takřka maximální jas. To rozhodně není ani trochu příjemné. Jinak je ale panel k očím uživatele velmi šetrný, nabízí pokročilé funkce ochrany zraku a disponuje pulzně-šířkovou modulací o hodnotě 2160 Hz. Samozřejmostí je podpora funkce AOD (Always-On), nicméně ta umí, trochu nesmyslně, zobrazit jen čtyři typy notifikací, takže některé budete muset oželet. Podpora technologií Dolby Vision i HDR10+ neschází.





Android 15 s obří nadstavbou

Vivo X200 Pro běží na Androidu 15 a na něm se nachází grafická nadstavba Funtouch OS 15. Ta patří mezi ty největší vůbec a její silnou stránkou je nesmírně rozsáhlá míra personalizace. Upravit lze opravdu takřka vše, a pokud se v tomto aspektu vyžíváte, budete nadšeni. Systém samozřejmě umí provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, zvládá aplikace v plovoucích oknech a neschází mu ani praktické prvky, jako například boční panel s rychlým přístupem k aplikacím. Dobrou zprávou je i vcelku nízká míra bloatwaru, což je typický problém většiny čínských telefonů.





Ano, nevyžádané aplikace v systému jsou, ale je jich jen pár a jedná se o známé firmy, jako Netflix, TikTok, Booking a LinkedIn. Žádné prapodivné, pochybné čínské hry se nekonají, což je samozřejmě dobrá zpráva. Telefon je vybavený dedikovaným herním režimem a samozřejmě podporuje praktická gesta. Hovor je možné přijmout přiložením telefonu k uchu, když zakryjete obrazovku, ztlumíte vyzvánění a telefonát lze přijmout i mávnutím dlaně nad horní části telefonu. Neschází ani jednoduchý režim, kdy se zjednoduší rozložení a zvětší se ikony i písmo.





Systém je plný všemožných dynamických efektů, včetně okrajových světel značící příchod notifikace a lze si upravovat jak animace pro přechod mezi plochami, tak animace ikony otisku prstu, rozpoznávání tváře, nabíjení či připojení přes USB port. Zkrátka opravdu tařka vše. Co se týče optimalizace, tak v tomto směru si není vůbec na nic stěžovat a systém běží jako na drátkách. Na byť jen minimální náznak jakéhokoli zaškobrtnutí můžete zapomenout. Co se podpory týče, tak Vivo u své vlajky slibuje velmi slušné 4 velké aktualizace a 5 let bezpečnostních záplat.

Výkon takřka bez konkurence

Srdcem Viva X200 Pro je nový vlajkový čipset od MediaTeku, procesor Dimensity 9400 a jedná se o přímého konkurenta čipové sady Snapdragon 8 Elite z dílen Qualcommu. Výkon tomu odpovídá a dostanete ho takovou porci, že ho vlastně ani prakticky všechen nevyužijete. Neexistuje hra, aplikace a vlastně nic, co by dostalo tento osmijádrový čip nějakých způsobem do úzkých a vysoký výkon potvrzují i syntetické benchmarky. V AnTuTu překonal tento procesor hranici 2,5 milionu bodů a moc výkonnějších mobilů na trhu neseženete.





Ano, celkově je Snapdragon 8 Elite o něco výkonnější, ale rozdíl je tak malý, že to ani nemá smysl vůbec řešit. Kde je výkon, musí být pochopitelně i teplo a ve vyšší míře ho produkuje i Vivo X200 Pro. Dobrou zprávou je, že ho není přehnaně moc a zvýšené zahřívání zaregistrujete víceméně jen v zátěži, typicky při hraní her. Při normálním používání je produkce tepla víceméně minimální. Pořádný výkon podporuje štědrá paměťová výbava v podobě 16 GB RAM (+ dalších 16 GB formou virtuálního rozšíření) a 512 GB k uložení dat. Hardware je zkrátka na úrovni.

Baterie zaslouží metál

Většina výrobců svým telefonům dopřává v aktuální sezóně akumulátory s pořádnou kapacitou a Vivo není výjimkou. Model X200 Pro dostal do vínku baterii s kapacitou 6000 mAh a výsledkem je jedna z nejlepších výdrží v segmentu. Na dva dny bez nabíječky se lze dostat bez větších snah o úsporu, a i když dáte telefonu pořádně zabrat, zhruba den a půl zvládne. Výdrž je zkrátka celkově výborná a rozhodně patří k nejlepším vlastnostem této vlajky. Nabíjení už tak povedené není, ačkoliv pořád spadá do vysokého nadprůměru.

Baterie u Vivo X200 Pro | foto: Luboš Srb

Drátové má výkon 90 W, což je sice rozhodně dostatečné, ale konkurence nabízí (až na Samsung, Apple a Sony), víc. Adaptér není součástí balení, takže k využití plného potenciálu nabíjení si budete muset zakoupit originální nabíječku odpovídajícího výkonu. S ní zabere nabití na 100 % nějakých 50 minut a počítejte s tím, že s nižším výkonem se dostanete klidně přes hodinu. Bezdrátové nabíjení má výkon 30 W, konkurence ale umí opět o něco víc (často 50 W) a mějte také na paměti, že rychlé nabíjení je v základním nastavení deaktivováno.





Se Zeissem na zádech se to fotí jedna báseň

Vivo je známé tím, že jeho vlajkové telefony patří mezi nejlepší fotomobily na trhu a model X200 Pro má tyto ambice také. A nejsou to jen ambice, tato novinka se může pochlubit jedním z nejpokročilejších, nejvyspělejších a nejvíce univerzálních fotoaparátů dneška a opravdu patří mezi fotografickou smetánku. Hlavní hvězdou masivního fotoaparátu na zádech je pak teleobjektiv s periskopickou konstrukcí, který má rozlišení 200 Mpx a pochází z loňského modelu X100 Ultra, jenž byl vyhrazen jen čínskému trhu.

Primární snímač: 50 Mpx, f/1,6, 23 mm, 1/1,28″, 1,22µm pixely, OIS, PDAF

Periskopický teleobjektiv: 200 Mpx, f/2,7, 85 mm, 1/1,4″, 0,56µm pixely, OIS, PDAF, 3,7× optický zoom

Ultra-širokoúhlý objektiv: 50 Mpx, f/2,0, 15 mm, 1/2,76″, 0,64µm pixely, záběr 119˚, automatické ostření

Selfie kamerka: 32 Mpx, f/2,0, 20 mm

Fotoaparát telefonu Vivo X200 Pro | foto: Luboš Srb

Fotoaparát jako z partesu

Fotografické schopnosti jsou jednou z nejlepších vlastností Viva X200 Pro a výborně si vedou všechny tři fotoaparáty. Ten hlavní poskytuje skvělé výsledky napříč všemi možnými scénáři, produkuje příkladně ostré, ale ne přeostřené fotografie s vysokou mírou detailů a přirozeným podáním barev. U barev jsou k dispozici tři režimy (Zeiss, Texturovaný a Živý), přičemž režim Zeiss vám zprostředkuje ty nejreálněji podané snímky. Velmi dobře pak vypadají i snímky s dvojnásobným přiblížením, o které se také stará hlavní fotoaparát.

Když ale sáhnete po 3,7× optickém přiblížení, přijde na řadu periskopický teleobjektiv a ten je vskutku excelentní. Snímky jsou praktiky bez šumu, ostré, plné detailů a i zde si lze pochopitelně zvolit jeden ze tří režimů barev. Teleobjektiv je použitelný prakticky při všech situacích a přímo v hledáčku fotoaparátu pak najdete i rychlý přepínač na 10× hybridní zoom, který je také velmi kvalitní. Maximální hodnota zoomu je pak 100×, ten už je pochopitelně zcela digitální a masivní zásahy softwaru jsou zcela evidentní na první pohled.

Teleobjektiv je perfektní i na makro fotografie a jako ideální se jevilo použití 10× hybridního zoomu. Při něm umí fotoaparát ostřit na výrazně bližší vzdálenost než u 3,7× optického přiblížení a kvalita snímků je výborná. Makro snímky lze pořizovat také přes ultra-širokoúhlý fotoaparát a makro režim, nicméně výsledky mi přišly o něco lepší právě při použití teleobjektivu. Co se samotného ultra-širokoúhlého fotoaparátu týče, tak ten je z celé trojice asi nejslabší, což ale neznamená, že je špatný. Pořád zvládá výborné fotografie, jen míra šumu už je vyšší a detailů méně.

Focení s mobilem Vivo X200 Pro | foto: Luboš Srb

Portréty a noc

Pochvala pak míří i na portrétní snímky, se kterými si Vivo X200 Pro poradilo skvěle prakticky za všech okolností a výsledkem byly velmi povedené fotografie s takřka dokonale oddělený objekt od pozadí. Výborné jsou i noční snímky, kdy může, ale nemusí přijít na řadu noční režim. Ten je buď automatický, nebo integrován no samostatného fotografického režimu s názvem Krajina, ale po pravdě ho ani nebudete moc potřebovat. Hlavní objektiv zvládá zachytit opravdu spoustu světla a rozdíly mezi fotografiemi s nočním režimem a bez něj nejsou nijak dramatické.

Noční snímky jsou, v rámci možností, velmi povedené, věrné a s relativně nízkou produkcí šumu. Plnotučný noční režim využijete více u zbývajících dvou objektivů, které tak dobrou světelnost nemají a rozdíly jsou více patrné. Selfie kamerka je lehce nadprůměrná a trochu jí schází automatické ostření, které by výsledky určitě mírně vylepšilo. Ostudu si nicméně na sociálních sítích neuděláte a selfie kamerka zvládá záznamy videí ve 4K rozlišení, což se může kdekomu hodit. Tóny pokožky jsou poměrně reálné a věrné.

V oblasti videa si pak rozhodně není na co stěžovat a zde patří Vivo, stejně jako u fotografií, k těm nejlepším telefonům. Zvládá až 8K záznamy při 30 snímcích za vteřinu (fps), 4K záznamy při 120 fps a nabízí také Dolby Vision videa. Pokud by vám při natáčení snad nestačila klasická stabilizace, která je k dispozici pro všechna rozlišení a nelze ji vypnout, můžete sáhnout po vylepšené Ultra stabilizaci s extra stabilitou, ale ta je omezena jen na rozlišení 2,8K při 30 nebo 60 fps a funguje pouze s 2× a 3,7× přiblížením.

Jak fotí Vivo X200 Pro?

















Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)

















Noční snímky – teleobjektiv (noční režim zapnutý/vypnutý)

















Ultra-širokoúhlé snímky







Zoom 2× / 3,7× / 10×

















Makro snímky









Závěr recenze Vivo X200 Pro

Telefon Vivo X200 Pro je bezesporu špičková vlajka, která patří v tomto nadupaném segmentu mezi ty nejlepší. S klidem se může postavit premiantům této třídy a v lecčem je i překonat, přičemž například výdrží na baterii aktuálně nemá konkurenci. Nabízí také stylový design, precizní konstrukci s nejvyšším možným krytím a parádní displej, který hostí bleskově rychlou a spolehlivou ultra-sonickou čtečku otisků prstů. Výkon je, díky procesoru Dimensity 9400, zcela bez připomínek a to ostatně platí i o paměťové výbavě.

Vivo X200 Pro | foto: Luboš Srb

Fotoaparát je pak jeden z nejlepších, jaké současné telefony nabízí a boduje hlavně svou univerzálností. V každé situaci odvede to nejlepší a je na něj opravdu spolehnutí. Moc negativ Vivo X200 Pro vlastně ani nemá a mezi tu hlavní patří výrazné meziroční navýšení ceny. Zatímco loňský model X100 Pro stál 26 990 korun, za nástupce si Vivo řekne o 29 999 korun, což není málo. Ocenil bych i o něco menší rozměry, trochu lepší rozložení hmotnosti a příjemnější ergonomii. Na závěr zmíním i drátové nabíjení, které mohlo být o krapet rychlejší.

Hodnocení

Odolná konstrukce Horší ergonomie Výborný displej Automatická regulace jasu Vysoký výkon Konkurence nabízí rychlejší nabíjení Celkově špičkový fotoaparát Vysoký meziroční nárůst ceny Bezkonkurenční výdrž

