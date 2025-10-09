Logo Mobilizujeme.cz

Špičkové Xiaomi 15T Pro pořídíte brutálně levně. Vyjde vás na 6 696 Kč namísto 19 tisíc

PR článek
Xiaomi 15T Pro | Zdroj: Mobil Pohotovost
Nový Xiaomi 15T Pro se mimořádně povedl a asi nikoho nepřekvapí, že hned po vydání se z něho stal bestseller.

Důvodem je skvělá výbava, velmi dobře nastavená cenovka a také možnost si telefon pronajmout za bezkonkurenční cenu. Xiaomi 15T Pro totiž můžete ulovit jen za 279 Kč měsíčně a za dva roky pronájmu vás tak vyjde na pouhých 6 696 Kč, což je téměř třetina oproti běžné ceně.

Za zlomek ceny

Xiaomi 15T Pro je vůbec prvním telefonem od Xiaomi, který si můžete pronajmout přes službu Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti. A co víc, cena pronájmu je nastavena rekordně nízko – pouze 279 Kč měsíčně, respektive 328 Kč měsíčně za 512GB variantu. Pronájem je na dva roky a za celou dobu vás tak telefon vyjde jen na 6 696 Kč, oproti běžné prodejce 18 990 Kč tedy jen na třetinu.

Ve srovnání s klasickou koupí nabízí pronájem i několik výhod – v ceně jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu získáte náhradní telefon zdarma. Proces zřízení pronájmu zabere jen pár minut, je kompletně online a bez složitého papírování.

Xiaomi 15T Pro | Zdroj: Mobil Pohotovost
Vlajkové parametry

Xiaomi 15T Pro nabízí špičkové parametry, které směle konkurují vlajkovkám. Hlavní zbraní jsou skvělé foťáky s optikou Leica, zejména pak nový 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Špičkový je i 6,83″ AMOLED displej se 144Hz frekvencí či vlajkový čipset Dimensity 9400+, kterému už v základu sekunduje 12GB RAM a 256GB úložiště. Telefon disponuje také velkou 5 500 mAh baterií, odolností IP68 a podporou rychlého 90W nabíjení.

