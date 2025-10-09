Logo Mobilizujeme.cz

Američané vzali útokem novou mobilní aplikaci. Češi se k ni jen tak nedostanou

Ondřej Koníček
Mobilní aplikace | Zdroj: Unsplash
Nový AI generátor videí Sora 2 od OpenAI se stal senzací. Aplikace láme rekordy a ovládla americký App Store.

Sora je absolutní hit

Společnost OpenAI vypustila před pár dny do světa nový generátor videí Sora 2, který patří mezi nejpokročilejší na trhu. Nabízí například zvukovou stopu a internet prakticky ihned po jeho zpřístupnění zaplavila obrovská spousta videí jím vygenerovaných.

Doprovodná mobilní aplikace vzala trh útokem a v USA se stala tak populární, až se jí povedlo stát se nejvíce instalovanou aplikací současnosti. Za dva dny vykázala 164 000 instalací, a to navzdory faktu, že není standardně přístupná a je k dispozici jen na pozvánku.

Aplikace Sora není jen o tvorbě videí, ale jedná se o jakousi sociální síť ne nepodobnou TikToku. Namísto tradičních videí v ní uživatelé najdou AI videa vytvořena přes platformu Sora, které mezi sebou přátelé v rámci této aplikace sdílí.

Sora 2 | Zdroj: OpenAI
Sora 2 | Zdroj: OpenAI

Prozatím jen na iOS

Aplikace Sora je prozatím k dispozici jen v rámci Apple App Store, tedy pro systém iOS a uživatelé ji můžou stahovat v USA a Kanadě. Nejstahovanější aplikací se stala v Americe a v žebříčku počtu stažení překonala například i ChatGPT od stejné společnosti.

Výkon je to úctyhodný hlavně z již zmíněného důvodu, že aplikace není dostupná normální cestou a je nutné mít k jejímu stažení pozvánku. Po prvním dnu si aplikaci Sora stáhlo 56 000 uživatelů a druhý den to už byl takřka trojnásobek.

Čísla za první den se vyrovnávají počtu stažení aplikace chatbotu Grok od společnosti xAI Elona Muska a překonávají spuštění Claude i Microsoft Copilot. Debut ChatGPT byl o něco úspěšnější, ale 81 000 instalací za první den není žádný zásadní rozdíl.

Zaplaví Sora v blízké budoucnosti trh?

Sora tedy vzala mobilní svět útokem, a to tak, že OpenAI již muselo upravit obsahové zásady. Začala se totiž objevovat videa s postavami chráněnými autorskými zákony, včetně celebrit. Soru pravděpodobně čeká brzká monetizace a mohla by se stát hlavním pilířem podnikání OpenAI.

Zdroj: Techradar

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

