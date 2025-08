Všechno, na co se ptáte ChatGPT, ví celý internet. Informace vyzrazuje Google

Zjistilo se, že vaše konverzace s ChatGPT se může objevit ve výsledcích vyhledávání na Google. Výjimkou je předplatné pro firmy, kde jsou data střeženější.

Google indexuje konverzace s ChatGPT

Používáte rádi populárního chatbota ChatGPT k zisku informací, nebo jen k prosté konverzaci? Tak to se možná raději mějte na pozoru. Ukázalo se totiž, že Google indexuje sdílené odkazy z této platformy a odhaluje výzvy, odpovědi i citlivé informace, které jste mohli nevědomky zveřejnit.

Tento problém visí ve vzduchu pro všechny uživatele ChatGPT, kromě těch, kteří používají tuto platformu v rámci verze Enterprise. Ve zkratce to znamená, že se vaše konverzace s tímto chatbotem můžou teoreticky objevit kdekoliv v rámci Google vyhledávání.

To platí primárně pro konverzace, které se uživatelé rozhodli přímo přes ChatGPT sdílet, ačkoliv je při sdílení jasně uvedeno, že je vše soukromé. Platí ale to, že pokud je veřejný a sdílený odkaz umístěn kdekoli, kde ho Google uvidí, indexuje ho do vyhledávání a může se objevit pro ostatní uživatele.

Umělá inteligence ChatGPT | foto: Pexels

Jak velký je to problém?

Ukazuje se, že poměrně velký. Google může v rámci konverzace s ChatGPT indexovat klidně i velmi citlivé informace, jako obchodní údaje, osobní jména, strategie firem a podobně. Nedávno třeba Google přes ChatGPT odhalil významného konzultanta společnosti Deloitte.

Kdokoliv, kdo použil správný odkaz, mohl narazit na informace z ChatGPT ohledně jeho věku i popisu práce. Když se k podobným informacím teoreticky přidá například ještě adresa bydliště nebo cokoliv jiného, co se v rámci tohoto chatbota řešilo, problém je na světě.

Hlavním problém je nativní tlačítko Sdílet v rámci platformy ChatGPT. S jeho pomocí totiž vytvoříte odkaz, který můžete někomu poslat a sdílet s ním to, co jste s chatbotem řešili. Jakmile ho ale někde Google zachytí, indexuje ho a hrozí, že se konverzace stane přístupná všem.

Jak se proti možnému úniku bránit?

Snažte se zacházet se vším, co řešíte s umělou inteligencí, jako s vysoce citlivými daty. V první řadě se ale snažte vyhnout interakci se sdílenými veřejnými chaty ChatGPT a určitě si také smažte vámi sdílené chaty, které se nachází přímo v rozhraní tohoto chatbota.

Pro přístup k nim klikněte na svůj uživatelský profil a poté zvolte položku Nastavení. V ní si najděte podmenu Ovládací prvky pro data a po kliknutí na sekci Sdílené odkazy (tlačítko Správa) uvidíte všechny odkazy, které jste přes ChatGPT sdíleli. Všechny sdílené odkazy poté smažte.

Zdroj: Search Engine Land