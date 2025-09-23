Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?

Nová generace Pixelů 10 boduje magnety Pixelsnap. Pozor ale na stojánky – bez pouzdra se mohou záda telefonu rychle poškrábat.
Magnety jako hlavní novinka Pixelů?
Google představil před pár týdny nové Pixely 10, které uživatele obecně velmi zaujaly. Jejich hlavní novinkou je plná podpora bezdrátového standardu Qi2, což s sebou nese magnety integrované do zad telefonů. Ano, je to něco podobného, jako MagSafe od Applu.
Magnety v zádech mají hned několik výhod. Předně jsou dobré pro nabíjení pomocí magnetické nabíječky, která pevně přilne na to správné místo, takže ztráty energie při nabíjení jsou minimální a celkově je celý proces efektivnější. Další výhoda se pak ukrývá v různých příslušenstvích.
Díky technologii Pixelsnap, jak Google magnety v zádech Pixelů nazývá, na ně můžete snadno přicvaknout peněženky, různé stojánky, držáky, bezdrátové powerbanky a podobné věci. Magnety jsou praktické i v kombinaci s magnetickými držáky do auta.
Pixelsnap způsobuje první potíže
V souvislosti s touto technologií se ale bohužel začaly objevovat první problémy. Konkrétněji se jedná o stojánek, který je dispozici i na našem trhu. Ten se uchytí na záda telefonu, vyklopí se z něj kovový kroužek a ten poté podepírá telefon. Jednoduché a účinné.
Jak se ale ukazuje, použití tohoto stojánku v kombinaci s telefonem bez ochranného krytu může vést k poškrábání zad. Pochopitelně v oblasti, kde je tento kroužek magneticky uchycen, a poškrábání způsobují malé částečky prachu, které se při uchycení dostanou mezi magnety.
Některé případy poukazují na poškrábání po velmi krátké době, již po 72 hodinách a jedná se o evidentní varování, abyste Pixely v kombinaci s technologií Pixelsnap bez pouzdra raději nepoužívali. Magnety jsou poměrně silné a telefony mohou poškrábat opravdu i miniaturní částice prachu.
Jsou moderní vlajky čím dál náchylnější?
Pixely 10 jsou krásné telefony a bez pouzdra jejich elegance hezky vynikne, ale určitě doporučujeme ho používat. A to platí i pro iPhony 17 Pro a Pro Max. U nich se zase objevují problém s poškrábáním modulu fotoaparátu, a jak to tak vypadá, letošní vlajky od Googlu a Applu jsou poněkud náchylné.