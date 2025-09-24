Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo

O spojení systémů Android a ChromeOS už nemusíme spekulovat, je to hotová věc. CEO Qualcommu začíná lákat, že to bude stát za to!
Z Androidu se stane ekosystém
Když se řekne Android, jde o open-source systém, který přináší spoustu výhod, jenže oproti konkurenčnímu Applu má jednu zásadní nevýhodu – roztříštěnost. Přechod mezi prací na mobilu s Androidem a počítači s Windows či macOS stále není dotažený.
Google se tedy snaží udělat z Androidu stejný ekosystém, jakým je spojení mezi iOS, macOS a dalšími jablečnými systémy. Jen s tím rozdílem, že systém bude stále nazývaný Androidem, ať už bude v mobilech nebo počítačích.
Na akci Snapdragon Summit společnosti Qualcomm se spolu o budoucnosti Androidu bavili šéf Qualcommu, Cristiano Amon, a Rick Osterloh, americký výkonný ředitel a hlavní viceprezident pro zařízení a služby ve společnosti Google.
Z jejich slov vyplývá, že rozšíření Androidu z mobilních zařízení do počítačů je hotová věc a dojde k ní spíše dříve, než později. Přitom se o tom dlouho spekulovalo a v červenci vyslal novinku do světa Sameer Samat, prezident ekosystému pro Android.
Android na počítači už se testuje
Z dnešního rozhovoru šéfa Qualcommu a jednoho z šéfů Googlu jsme se dozvěděli, že je systém již v testovací fázi. Osterloh uvedl: „V minulosti jsme vždy měli velmi odlišné systémy mezi tím, co stavíme na počítačích, a tím, co stavíme na chytrých telefonech, a pustili jsme se do projektu, který je spojí.“
„Společně budujeme jednotný technický základ pro naše produkty na počítačích a stolních počítačích. Myslím, že je to další způsob, jakým bude Android schopen sloužit všem v každé počítačové kategorii,“ řekl Osterloh.
„Viděl jsem to, je to neuvěřitelné,“ odpověděl Cristiano Amon nadšeně. „Naplňuje to vizi konvergence mobilních telefonů a počítačů. Nemůžu se dočkat, až budu mít jeden.“
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.