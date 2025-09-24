Logo Mobilizujeme.cz

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo

Martin Skořepa
Android | foto: Matěj Srb
Android | foto: Matěj Srb

O spojení systémů Android a ChromeOS už nemusíme spekulovat, je to hotová věc. CEO Qualcommu začíná lákat, že to bude stát za to!

Z Androidu se stane ekosystém

Když se řekne Android, jde o open-source systém, který přináší spoustu výhod, jenže oproti konkurenčnímu Applu má jednu zásadní nevýhodu – roztříštěnost. Přechod mezi prací na mobilu s Androidem a počítači s Windows či macOS stále není dotažený.

Google se tedy snaží udělat z Androidu stejný ekosystém, jakým je spojení mezi iOS, macOS a dalšími jablečnými systémy. Jen s tím rozdílem, že systém bude stále nazývaný Androidem, ať už bude v mobilech nebo počítačích.

Na akci Snapdragon Summit společnosti Qualcomm se spolu o budoucnosti Androidu bavili šéf Qualcommu, Cristiano Amon, a Rick Osterloh, americký výkonný ředitel a hlavní viceprezident pro zařízení a služby ve společnosti Google.

Z jejich slov vyplývá, že rozšíření Androidu z mobilních zařízení do počítačů je hotová věc a dojde k ní spíše dříve, než později. Přitom se o tom dlouho spekulovalo a v červenci vyslal novinku do světa Sameer Samat, prezident ekosystému pro Android.

Smartphone s Androidem | Zdroj: Unsplash
Smartphone s Androidem | Zdroj: Unsplash

Android na počítači už se testuje

Z dnešního rozhovoru šéfa Qualcommu a jednoho z šéfů Googlu jsme se dozvěděli, že je systém již v testovací fázi. Osterloh uvedl: „V minulosti jsme vždy měli velmi odlišné systémy mezi tím, co stavíme na počítačích, a tím, co stavíme na chytrých telefonech, a pustili jsme se do projektu, který je spojí.“

„Společně budujeme jednotný technický základ pro naše produkty na počítačích a stolních počítačích. Myslím, že je to další způsob, jakým bude Android schopen sloužit všem v každé počítačové kategorii,“ řekl Osterloh.

„Viděl jsem to, je to neuvěřitelné,“ odpověděl Cristiano Amon nadšeně. „Naplňuje to vizi konvergence mobilních telefonů a počítačů. Nemůžu se dočkat, až budu mít jeden.“

Zdroj: The Verge

Autor článku

Martin Skořepa - Redaktor

Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.

Komentáře

Nejnovější články

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc
PR článek

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc

Xiaomi 15T &#038; 15T Pro – Výkonné bestie se skvělými fotoaparáty míří do Česka
Tomáš Rajnoch

Xiaomi 15T & 15T Pro – Výkonné bestie se skvělými fotoaparáty míří do Česka

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili
Ondřej Koníček

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili

Nejlepší smartphone s Androidem: Žádné kompromisy, našel jsem vládce trhu
Ondřej Koníček

Nejlepší smartphone s Androidem: Žádné kompromisy, našel jsem vládce trhu

Google Play se mění. Aplikace dostává chytré vyhledávání, AI a mnoho dalšího
Ondřej Koníček

Google Play se mění. Aplikace dostává chytré vyhledávání, AI a mnoho dalšího

Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade
Luboš Srb

Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade

iPhone Fold: 5 věcí, na které se už teď můžeme těšit
Ondřej Koníček

iPhone Fold: 5 věcí, na které se už teď můžeme těšit

Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?
Ondřej Koníček

Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?

Žena vsadila v loterii na čísla, která ji poradilo ChatGPT. Vyhrála přes 3 miliony
Ondřej Koníček

Žena vsadila v loterii na čísla, která ji poradilo ChatGPT. Vyhrála přes 3 miliony