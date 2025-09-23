iPhone Fold: 5 věcí, na které se už teď můžeme těšit

iPhone Fold dorazí už v roce 2026. Apple slibuje 7,8” ohebný panel, čtyři fotoaparáty, titanový rám i návrat Touch ID v bočním tlačítku.
Příští rok bude přelomový
Minimálně tedy pro Apple. Zatímco letošní iPhony 17 dorazily teprve před pár týdny, pozornost se pomalu začíná přesouvat na další generaci. Je to hlavně z toho důvodu, že by měl příští rok dorazit první skládací iPhone v historii, iPhone Fold.
Apple tento segment vytrvale ignoruje, ale ten neustále roste a skládací telefony nabízí již prakticky všichni velcí hráči. Nebylo otázkou, zda do něj kalifornský gigant vstoupí, ale spíše kdy tak nakonec učiní a jak to tak vypadá, oním přelomovým rokem bude rok 2026.
Předpokládá se, že se bude jednat o jednu z největších premiér v rámci mobilního segmentu vůbec a očekávání jsou nemalá. Změní Apple segment skládacích telefonů od základů? To asi úplně ne, ale minimálně s ním pořádně zatřese. Na co se můžeme u iPhonu Fold těšit?
Hlavní prvky iPhonu Fold
Venkovní a vnitřní displej
Očekává se, že Apple u své novinky nasadí vnitřní, ohebný displej s úhlopříčkou 7,8 palce a ten venkovní pak nabídne velikost 5,5 palce. Jedná se o takřka ideální velikost a iPhone Fold tak potěší jak milovníky velkých displejů, tak příznivce kompaktů.
Rozevírání bez předělu
Apple si dává se svou první skládačkou na čas pravděpodobně i kvůli předělu mezi oběma polovinami skládacího panelu. Tato linka je sice v dnešní době již velmi malá, prakticky neznatelná a všichni výrobci na předělu zapracovali, ale zcela ještě úplně nezmizel.
Kalifornský gigant ho údajně minimalizuje tak, že bude prakticky zcela neznatelný a minimálně v tomto směru by mohl být iPhone Fold revolucí. Konstrukce by měla být také velmi tenká, konkrétněji 9 – 9,5 mm ve složeném a 4,5 – 4,8 mm v rozloženém stavu.
Čtyři fotoaparáty
Jak na tom bude iPhone Fold v otázce fotoaparátů? Měl by nabídnout čtyři, a to dva hlavní, na zádech a po jedné čelní kamerce ve složeném i v rozloženém stavu. Selfie kamerka tak bude pochopitelně integrována ve venkovním i vnitřním displeji, což je běžná praxe.
Hlavní fotoaparáty na zádech by měly nabídnout rozlišení 48 Mpx, ale prozatím není jisté, zda hlavní objektiv doplní ultra-širokoúhlý fotoaparát, nebo teleobjektiv. Selfie kamerky by měly být stejné, jako u iPhonů 17 a mluví se o integraci přímo do displeje, ale to se pravděpodobně spíše nestane.
Velký návrat Touch ID
Jak jistě víte, Apple před lety víceméně kompletně opustil biometrické zabezpečení v podobě snímače otisků prstů, tedy Touch ID. Namísto něj používá rozpoznání obličeje (Face ID), nicméně s iPhonem Fold by se otisky mohly vrátit do hry.
Touch ID by mělo být integrováno do bočního tlačítka a tento krok je zcela logický. Na technologii Face ID, která je velmi náročná na prostor, zkrátka nebude v tenké konstrukci displejů skládacího iPhonu místo.
Titanová konstrukce
Apple letos upustil od titanové konstrukce svých vlajek Pro i Pro Max a z tohoto materiálu je vyroben jen tenký iPhone Air. Skládací iPhone Fold by ale měl titan v určitém poměru obsahovat, a to jak na pantu, tak přímo na venkovní konstrukci, tedy pravděpodobně i rámu.
iPhone Fold bude velká událost
Segment skládacích telefonů sice roste, ale ne nějak závratně a očekává se, že ho iPhone Fold pořádně nastartuje. Je klidně možné, že se stane nejprodávanějším modelem v segmentu, což by byl samozřejmě obrovský úspěch. Uvidíme, jak se Applu jeho skládací prvotina nakonec povede.