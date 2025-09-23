Logo Mobilizujeme.cz

iPhone Fold: 5 věcí, na které se už teď můžeme těšit

Ondřej Koníček
Možná podoba iPhonu Fold | foto: Kchuo
Možná podoba iPhonu Fold | foto: Kchuo

iPhone Fold dorazí už v roce 2026. Apple slibuje 7,8” ohebný panel, čtyři fotoaparáty, titanový rám i návrat Touch ID v bočním tlačítku.

Příští rok bude přelomový

Minimálně tedy pro Apple. Zatímco letošní iPhony 17 dorazily teprve před pár týdny, pozornost se pomalu začíná přesouvat na další generaci. Je to hlavně z toho důvodu, že by měl příští rok dorazit první skládací iPhone v historii, iPhone Fold.

Apple tento segment vytrvale ignoruje, ale ten neustále roste a skládací telefony nabízí již prakticky všichni velcí hráči. Nebylo otázkou, zda do něj kalifornský gigant vstoupí, ale spíše kdy tak nakonec učiní a jak to tak vypadá, oním přelomovým rokem bude rok 2026.

Předpokládá se, že se bude jednat o jednu z největších premiér v rámci mobilního segmentu vůbec a očekávání jsou nemalá. Změní Apple segment skládacích telefonů od základů? To asi úplně ne, ale minimálně s ním pořádně zatřese. Na co se můžeme u iPhonu Fold těšit?

Apple iPhone Fold | foto: Digital Chat Station
Apple iPhone Fold | foto: Digital Chat Station

Hlavní prvky iPhonu Fold

Venkovní a vnitřní displej

Očekává se, že Apple u své novinky nasadí vnitřní, ohebný displej s úhlopříčkou 7,8 palce a ten venkovní pak nabídne velikost 5,5 palce. Jedná se o takřka ideální velikost a iPhone Fold tak potěší jak milovníky velkých displejů, tak příznivce kompaktů.

Rozevírání bez předělu

Apple si dává se svou první skládačkou na čas pravděpodobně i kvůli předělu mezi oběma polovinami skládacího panelu. Tato linka je sice v dnešní době již velmi malá, prakticky neznatelná a všichni výrobci na předělu zapracovali, ale zcela ještě úplně nezmizel.

Kalifornský gigant ho údajně minimalizuje tak, že bude prakticky zcela neznatelný a minimálně v tomto směru by mohl být iPhone Fold revolucí. Konstrukce by měla být také velmi tenká, konkrétněji 9 – 9,5 mm ve složeném a 4,5 – 4,8 mm v rozloženém stavu.

iPhone Fold | Zdroj: 9to5Mac
iPhone Fold | Zdroj: 9to5Mac

Čtyři fotoaparáty

Jak na tom bude iPhone Fold v otázce fotoaparátů? Měl by nabídnout čtyři, a to dva hlavní, na zádech a po jedné čelní kamerce ve složeném i v rozloženém stavu. Selfie kamerka tak bude pochopitelně integrována ve venkovním i vnitřním displeji, což je běžná praxe.

Hlavní fotoaparáty na zádech by měly nabídnout rozlišení 48 Mpx, ale prozatím není jisté, zda hlavní objektiv doplní ultra-širokoúhlý fotoaparát, nebo teleobjektiv. Selfie kamerky by měly být stejné, jako u iPhonů 17 a mluví se o integraci přímo do displeje, ale to se pravděpodobně spíše nestane.

Velký návrat Touch ID

Jak jistě víte, Apple před lety víceméně kompletně opustil biometrické zabezpečení v podobě snímače otisků prstů, tedy Touch ID. Namísto něj používá rozpoznání obličeje (Face ID), nicméně s iPhonem Fold by se otisky mohly vrátit do hry.

Touch ID by mělo být integrováno do bočního tlačítka a tento krok je zcela logický. Na technologii Face ID, která je velmi náročná na prostor, zkrátka nebude v tenké konstrukci displejů skládacího iPhonu místo.

Touch ID u iPadu Air | Zdroj: Apple
Touch ID u iPadu Air | Zdroj: Apple

Titanová konstrukce

Apple letos upustil od titanové konstrukce svých vlajek Pro i Pro Max a z tohoto materiálu je vyroben jen tenký iPhone Air. Skládací iPhone Fold by ale měl titan v určitém poměru obsahovat, a to jak na pantu, tak přímo na venkovní konstrukci, tedy pravděpodobně i rámu.

iPhone Fold bude velká událost

Segment skládacích telefonů sice roste, ale ne nějak závratně a očekává se, že ho iPhone Fold pořádně nastartuje. Je klidně možné, že se stane nejprodávanějším modelem v segmentu, což by byl samozřejmě obrovský úspěch. Uvidíme, jak se Applu jeho skládací prvotina nakonec povede.

Zdroj: 9to5Mac

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade
Luboš Srb

Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade

Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?
Ondřej Koníček

Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?

Žena vsadila v loterii na čísla, která ji poradilo ChatGPT. Vyhrála přes 3 miliony
Ondřej Koníček

Žena vsadila v loterii na čísla, která ji poradilo ChatGPT. Vyhrála přes 3 miliony

iPhone 17 Pro se velmi snadno poškrábe. Rozborka odhalila i silnou stránku
Ondřej Koníček

iPhone 17 Pro se velmi snadno poškrábe. Rozborka odhalila i silnou stránku

MacBook Air za polovinu. Díky nové službě můžete mít MacBook za tu nejlepší cenu
PR článek

MacBook Air za polovinu. Díky nové službě můžete mít MacBook za tu nejlepší cenu

Mobilní hraní naplno: Posouvá Galaxy S25 FE hraní her na novou úroveň?
PR článek

Mobilní hraní naplno: Posouvá Galaxy S25 FE hraní her na novou úroveň?

Bojíte se tenkého iPhonu Air? Dá se zlomit, ale chce to zatraceně hodně síly
Pavel Škopek

Bojíte se tenkého iPhonu Air? Dá se zlomit, ale chce to zatraceně hodně síly

Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (28. díl)
Tomáš Rajnoch

Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (28. díl)

Recenze Google Pixel 10 Pro – Sázka na prověřenou klasiku s magnety navíc
Ondřej Koníček

Recenze Google Pixel 10 Pro – Sázka na prověřenou klasiku s magnety navíc