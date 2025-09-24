Logo Mobilizujeme.cz

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili

Ondřej Koníček
Crossbody popruh pro iPhone Air | foto: Apple
Nové iPhony 17 jsou vyprodané a na některé modely si počkáte týdny. Největším hitem je ale crossbody popruh, který zmizel ještě rychleji.

iPhony 17 jsou obří hity

Apple představil nové iPhony 17 před pár týdny a jako obvykle se jedná o prodejní hity. Po základním iPhonu 17, ale i po vlajkové dvojici Pro a Pro Max, je obrovská poptávka a to tak velká, že je vlastně problém je prostřednictvím oficiálního kanálu zakoupit.

Jediný model, který je dostupný prakticky ihned po objednání, je tenký iPhone Air. Na základní provedení a na dvojici Pro a Pro Max si počkáte zhruba do poloviny října. Tato situace ale není nic zvláštního a děje se poměrně často, víceméně každý rok.

Spolu s iPhony 17 jsme se dočkali také pouzder z nového typu materiálu pojmenovaného TechWoven a jednoho velmi originálního prvku. Na mysli máme módní crossbody popruh, pomocí kterého je možné nosit iPhony 17 pověšené přes tělo. A tento popruh je větší hit než iPhony samotné.

Dostupnost Apple crossbody popruhu pro iPhone | Zdroj: Apple
Drahý popruh je obrovský hit

Tento popruh není nic nového a podobný typ příslušenství je na trhu již drahně let. Jenže Apple ho nikdy oficiálně nenabízel a tento originální model je opravdu na úrovni. Nabízí například konstrukci doplněnou o magnety a posuvný mechanismus z nerezové oceli.

To bezejmenné popruhy za pár stovek z AliExpress nebo Wishe nemají, ale Apple si za svůj popruh nechá pořádně zaplatit. Vychází na 1 790 korun a mějte na paměti, že bez speciálního pouzdra ho nelze použít. A pouzdro vychází na dalších 1 490 Kč.

To znamená, že za to, abyste mohli nosit iPhone pověšený přes tělo, zaplatíte celkově 3 280 Kč. To rozhodně není málo, ale zájemcům to evidentně ani trochu nevadí. Crossbody popruh je aktuálně beznadějně vyprodaný, a to ve všech deseti barevných variantách.

Na svůj popruh si počkáte

Situace je taková, že pokud si objednáte nový iPhone 17 a zároveň s ním i popruh, samotného telefonu se dočkáte dřív. Apple u crossbody popruhu uvádí dostupnost mezi 23. říjnem a 31. říjnem, takže s trochou štěstí se ho dočkáte za měsíc od objednávky. Jedná se tedy evidentně o pořádný hit.

Zdroj: oficiální e-shop Apple

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

