Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili

Nové iPhony 17 jsou vyprodané a na některé modely si počkáte týdny. Největším hitem je ale crossbody popruh, který zmizel ještě rychleji.
iPhony 17 jsou obří hity
Apple představil nové iPhony 17 před pár týdny a jako obvykle se jedná o prodejní hity. Po základním iPhonu 17, ale i po vlajkové dvojici Pro a Pro Max, je obrovská poptávka a to tak velká, že je vlastně problém je prostřednictvím oficiálního kanálu zakoupit.
Jediný model, který je dostupný prakticky ihned po objednání, je tenký iPhone Air. Na základní provedení a na dvojici Pro a Pro Max si počkáte zhruba do poloviny října. Tato situace ale není nic zvláštního a děje se poměrně často, víceméně každý rok.
Spolu s iPhony 17 jsme se dočkali také pouzder z nového typu materiálu pojmenovaného TechWoven a jednoho velmi originálního prvku. Na mysli máme módní crossbody popruh, pomocí kterého je možné nosit iPhony 17 pověšené přes tělo. A tento popruh je větší hit než iPhony samotné.
Drahý popruh je obrovský hit
Tento popruh není nic nového a podobný typ příslušenství je na trhu již drahně let. Jenže Apple ho nikdy oficiálně nenabízel a tento originální model je opravdu na úrovni. Nabízí například konstrukci doplněnou o magnety a posuvný mechanismus z nerezové oceli.
To bezejmenné popruhy za pár stovek z AliExpress nebo Wishe nemají, ale Apple si za svůj popruh nechá pořádně zaplatit. Vychází na 1 790 korun a mějte na paměti, že bez speciálního pouzdra ho nelze použít. A pouzdro vychází na dalších 1 490 Kč.
To znamená, že za to, abyste mohli nosit iPhone pověšený přes tělo, zaplatíte celkově 3 280 Kč. To rozhodně není málo, ale zájemcům to evidentně ani trochu nevadí. Crossbody popruh je aktuálně beznadějně vyprodaný, a to ve všech deseti barevných variantách.
Na svůj popruh si počkáte
Situace je taková, že pokud si objednáte nový iPhone 17 a zároveň s ním i popruh, samotného telefonu se dočkáte dřív. Apple u crossbody popruhu uvádí dostupnost mezi 23. říjnem a 31. říjnem, takže s trochou štěstí se ho dočkáte za měsíc od objednávky. Jedná se tedy evidentně o pořádný hit.