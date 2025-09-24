Xiaomi 15T & 15T Pro – Výkonné bestie se skvělými fotoaparáty míří do Česka

Krásný displej, 50Mpx fotoaparáty Leica a obří baterie 5 500 mAh. Xiaomi 15T a 15T Pro jsou tady se slevou i dárky v předobjednávce.
Xiaomi 15T má krásný displej a skvělý fotoaparát
Nové Xiaomi 15T sází na moderní design s hranatými liniemi a plochými skleněnými zády. Z přední strany je poté přítomen moderní 6,83palcový OLED displej s rozlišením 1 280 x 2 772 pixelů. Obnovovací frekvence je 120 Hz a maximální svítivost se zastavila na 3 200 nitech. Displej lze pochválit i za podporu technologií HDR10+ a Dolby Vision.
Z přední strany je dále přítomen 32Mpx fotoaparát s podporou natáčení videí ve 4K rozlišení. Pokud se podíváme na sestavu na zádech, jsou tři fotoaparáty umístěny v poměrně velkém modulu. Hlavní slovo si přitom bere 50Mpx čip se světelností f/1.7 a podporou optické stabilizace obrazu.
Dále se na zádech nachází 50Mpx teleobjektiv s dvojnásobným optickým zoomem a 12Mpx ultra-širokoúhlý čip. Samozřejmostí je poté spolupráce s německou společností Leica zajišťující barevné podání fotografií.
Výkon na špičce
Srdcem telefonu Xiaomi 15T je výkonný čip Dimensity 8400-Ultra ve spolupráci s 12 GB RAM. Interní paměť přitom může dosáhnout na kapacitu až 512 GB.
Energii telefonu zajišťuje 5 500mAh baterie s podporou 67W drátového nabíjení. Po stránce softwaru zde běží Android 16 s nadstavbou HyperOS 3. Dále se telefonu chlubí čtečkou otisků prstů pod displejem, Wi-Fi 6E nebo NFC.
Xiaomi 15T pro nejnáročnější
Pokud chcete od telefonu ještě něco navíc, sáhnete po Xiaomi 15T Pro s výkonným procesore Dimenstiy 9400+. Paměť RAM má 12 GB a interní úložiště může mít kapacitu až 1 TB.
Stejně jako u základního modelu, má baterie kapacitu 5 500 mAh a podporu 90W drátového nabíjení. To funguje i bezdrátově a to při maximálním výkonu 50 W. Potěší i moderní připojení Wi-FI 7, NFC nebo rychlá a spolehlivá čtečka otisků pod displejem.
Displej má následně 6,83 palců a jde o panel technologie OLED. Rozlišení je 1 280 x 2 772 pixelů a svítivost skvělých 3 200 nitů. Frekvence obnovovaní poté poskočila na 144 Hz.
Skvělé fotoaparáty a vysoká odolnost
Ačkoliv je Xiaomi 15T Pro prémiovým telefonem, rozhodně není žádným ořezávátkem a potěší svou zvýšenou odolností IP 68. Skleněná konstrukce sází na ostré rysy a jednolitý design narušuje jen modul zadních fotoaparátů.
Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx, světelnost f/1.62 a podporuje optickou stabilizaci obrazu. Druhý 50Mpx teleobjektiv podporuje hybridní 100 násobný zoom a přítomen je i 12Mpx ultra-širokoúhlý čip. Z přední strany hlásí přítomnost 32Mpx fotoaparát.
O software se v tomto případě stará Android 16 s HyperOS 3. V případě Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T je navíc přítomna i umělá inteligence, která podporuje češtinu. AI zde dokáže pomoci s úpravou textu a promlouvá i do focení a následné úpravy snímků.
Cena a dostupnost
Novinky od Xiaomi si zákazník může předobjednat od dnešního dne a Xiaomi si připravilo spoustu benefitů. Při předobjednávce lze získat výkupní bonus, chytrý náramek Smart Band 10 nebo ruční tyčový vysavač Xiaomi. Telefony poté dorazí ve třech barvách – černá, šedá a růžově zlatá.
Chcete na Xiaomi 15T a 15T Pro ušetřit až 11 640 Kč? Na mp.cz získáte slevu, bonus a dva dárky. Novinku Xiaomi si můžete vůbec poprvé také pronajmout, a to za pouhých 279 Kč měsíčně.