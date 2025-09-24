Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi 15T & 15T Pro – Výkonné bestie se skvělými fotoaparáty míří do Česka

Tomáš Rajnoch
Xiaomi 15T, fotoaparát | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi 15T, fotoaparát | Zdroj: Xiaomi

Krásný displej, 50Mpx fotoaparáty Leica a obří baterie 5 500 mAh. Xiaomi 15T a 15T Pro jsou tady se slevou i dárky v předobjednávce.

Xiaomi 15T má krásný displej a skvělý fotoaparát

Nové Xiaomi 15T sází na moderní design s hranatými liniemi a plochými skleněnými zády. Z přední strany je poté přítomen moderní 6,83palcový OLED displej s rozlišením 1 280 x 2 772 pixelů. Obnovovací frekvence je 120 Hz a maximální svítivost se zastavila na 3 200 nitech. Displej lze pochválit i za podporu technologií HDR10+ a Dolby Vision.

Z přední strany je dále přítomen 32Mpx fotoaparát s podporou natáčení videí ve 4K rozlišení. Pokud se podíváme na sestavu na zádech, jsou tři fotoaparáty umístěny v poměrně velkém modulu. Hlavní slovo si přitom bere 50Mpx čip se světelností f/1.7 a podporou optické stabilizace obrazu.

Dále se na zádech nachází 50Mpx teleobjektiv s dvojnásobným optickým zoomem a 12Mpx ultra-širokoúhlý čip. Samozřejmostí je poté spolupráce s německou společností Leica zajišťující barevné podání fotografií.

Xiaomi 15T, displej | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi 15T, displej | Zdroj: Xiaomi

Výkon na špičce

Srdcem telefonu Xiaomi 15T je výkonný čip Dimensity 8400-Ultra ve spolupráci s 12 GB RAM. Interní paměť přitom může dosáhnout na kapacitu až 512 GB.

Energii telefonu zajišťuje 5 500mAh baterie s podporou 67W drátového nabíjení. Po stránce softwaru zde běží Android 16 s nadstavbou HyperOS 3. Dále se telefonu chlubí čtečkou otisků prstů pod displejem, Wi-Fi 6E nebo NFC.

Xiaomi 15T pro nejnáročnější

Pokud chcete od telefonu ještě něco navíc, sáhnete po Xiaomi 15T Pro s výkonným procesore Dimenstiy 9400+. Paměť RAM má 12 GB a interní úložiště může mít kapacitu až 1 TB.

Stejně jako u základního modelu, má baterie kapacitu 5 500 mAh a podporu 90W drátového nabíjení. To funguje i bezdrátově a to při maximálním výkonu 50 W. Potěší i moderní připojení Wi-FI 7, NFC nebo rychlá a spolehlivá čtečka otisků pod displejem.

Displej má následně 6,83 palců a jde o panel technologie OLED. Rozlišení je 1 280 x 2 772 pixelů a svítivost skvělých 3 200 nitů. Frekvence obnovovaní poté poskočila na 144 Hz.

Xiaomi 15T | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi 15T | Zdroj: Xiaomi

Skvělé fotoaparáty a vysoká odolnost

Ačkoliv je Xiaomi 15T Pro prémiovým telefonem, rozhodně není žádným ořezávátkem a potěší svou zvýšenou odolností IP 68. Skleněná konstrukce sází na ostré rysy a jednolitý design narušuje jen modul zadních fotoaparátů.

Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx, světelnost f/1.62 a podporuje optickou stabilizaci obrazu. Druhý 50Mpx teleobjektiv podporuje hybridní 100 násobný zoom a přítomen je i 12Mpx ultra-širokoúhlý čip. Z přední strany hlásí přítomnost 32Mpx fotoaparát.

O software se v tomto případě stará Android 16 s HyperOS 3. V případě Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T je navíc přítomna i umělá inteligence, která podporuje češtinu. AI zde dokáže pomoci s úpravou textu a promlouvá i do focení a následné úpravy snímků.

Xiaomi 15T, focení | Zdroj: Xiaomi
Xiaomi 15T, focení | Zdroj: Xiaomi

Cena a dostupnost

Novinky od Xiaomi si zákazník může předobjednat od dnešního dne a Xiaomi si připravilo spoustu benefitů. Při předobjednávce lze získat výkupní bonus, chytrý náramek Smart Band 10 nebo ruční tyčový vysavač Xiaomi. Telefony poté dorazí ve třech barvách – černá, šedá a růžově zlatá.

Chcete na Xiaomi 15T a 15T Pro ušetřit až 11 640 Kč? Na mp.cz získáte slevu, bonus a dva dárky. Novinku Xiaomi si můžete vůbec poprvé také pronajmout, a to za pouhých 279 Kč měsíčně.

Cena Xiaomi 15T

  • 12 GB + 256 GB – 14 990 Kč
  • 12 GB + 512 GB – 16 990 Kč

Cena Xiaomi 15T Pro

  • 12 GB + 256 GB – 18 990 Kč
  • 12 GB + 512 GB – 20 990 Kč
  • 12 GB + 1 TB – 23 490 Kč

Zdroj: Xiaomi

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Nejnovější články

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc
PR článek

Xiaomi 15T Pro je nadupaná bestie za skvělou cenu. A ušetří vám přes 11 tisíc

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo
Martin Skořepa

Android na počítači bude velká věc. Šéf Qualcommu už systém viděl naživo

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili
Ondřej Koníček

Předražený crossbody popruh pro nový iPhone je hit. Češi jej rychle vykoupili

Nejlepší smartphone s Androidem: Žádné kompromisy, našel jsem vládce trhu
Ondřej Koníček

Nejlepší smartphone s Androidem: Žádné kompromisy, našel jsem vládce trhu

Google Play se mění. Aplikace dostává chytré vyhledávání, AI a mnoho dalšího
Ondřej Koníček

Google Play se mění. Aplikace dostává chytré vyhledávání, AI a mnoho dalšího

Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade
Luboš Srb

Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade

iPhone Fold: 5 věcí, na které se už teď můžeme těšit
Ondřej Koníček

iPhone Fold: 5 věcí, na které se už teď můžeme těšit

Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?
Ondřej Koníček

Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?

Žena vsadila v loterii na čísla, která ji poradilo ChatGPT. Vyhrála přes 3 miliony
Ondřej Koníček

Žena vsadila v loterii na čísla, která ji poradilo ChatGPT. Vyhrála přes 3 miliony